Un ieșean care a sunat-o pe mama copiilor lui de 40 de ori a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare
Ziarul de Iasi, 18 august 2025 04:20
Un ieșean se va întoarce la închisoare, la scurt timp după ce a părăsit-o. Părăsit de mama copiilor săi din cauza comportamentului violent, el a continuat să o hărțuiască pe femeie, atacând-o chiar în public. Fiind recidivist, judecătorii au dispus direct o pedeapsă cu executarea în regim de detenție. Articolul Un ieșean care a sunat-o pe mama copiilor lui de 40 de ori a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
04:20
Florin Prunea a sărit la beregata lor. Nu s-a mai abținut și le-a rostit numele: „Au retrogradat echipa. Sunt principalii vinovați!” # Ziarul de Iasi
Poli Iași a fost una dintre echipele retrogradate din SuperLiga României în sezonul 2024/2025, după ce a pierdut barajul cu Metaloglobus (1-1 pe teren propriu, 0-1 în deplasare), scrie digisport.ro. Articolul Florin Prunea a sărit la beregata lor. Nu s-a mai abținut și le-a rostit numele: „Au retrogradat echipa. Sunt principalii vinovați!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Un ieșean care a sunat-o pe mama copiilor lui de 40 de ori a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare # Ziarul de Iasi
Un ieșean se va întoarce la închisoare, la scurt timp după ce a părăsit-o. Părăsit de mama copiilor săi din cauza comportamentului violent, el a continuat să o hărțuiască pe femeie, atacând-o chiar în public. Fiind recidivist, judecătorii au dispus direct o pedeapsă cu executarea în regim de detenție. Articolul Un ieșean care a sunat-o pe mama copiilor lui de 40 de ori a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cât de periculoase și eficiente sunt dietele fulger, înainte de mers la mare sau de o nuntă. Inedită discuție despre „summer body” cu nutriționistul ieșean Rada Baltag # Ziarul de Iasi
Fie că este vorba de un trup perfect pentu mare – „summer body”, o nuntă sau un eveniment special, mulți oameni își propun să slăbească, însă amână momentul până când mai rămân doar câteva săptămâni. Atunci, recurg la diete drastice și restricții alimentare severe, care, spun nutriționiștii, nu fac decât să pună un stres suplimentar asupra organismului și psihicului. Articolul Cât de periculoase și eficiente sunt dietele fulger, înainte de mers la mare sau de o nuntă. Inedită discuție despre „summer body” cu nutriționistul ieșean Rada Baltag apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Ieșean prins de două ori mort de beat la volan, după ce trecătorii au sunat la 112. Va sta aproape 4 ani după gratii, după ce cazul său i-a stupefiat pe judecători # Ziarul de Iasi
Prins în mai multe rânduri băut la volan, un șofer nu s-a lăsat până nu a fost condamnat cu executare. „Situația inculpatului este una atipică, potențialul său infracțional și predispoziția pentru comiterea și reiterarea de fapte de conducere sub influența alcoolului fiind de-a dreptul stupefiante”, au fost nevoiți să conchidă magistrații Curții de Apel. Articolul Ieșean prins de două ori mort de beat la volan, după ce trecătorii au sunat la 112. Va sta aproape 4 ani după gratii, după ce cazul său i-a stupefiat pe judecători apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL Atenție, Politehnica! Trei echipe au pornit ca din pușcă și au câștigat toate meciurile din primele trei runde ale Ligii a II-a. Mâine, meci pe Copou # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași va face astăzi ultimul antrenament înaintea partidei de mâine cu Gloria Bistrița, care va închide etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL Atenție, Politehnica! Trei echipe au pornit ca din pușcă și au câștigat toate meciurile din primele trei runde ale Ligii a II-a. Mâine, meci pe Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:20
Azi se afișează rezultatele la Bacalaureat sesiunea august. Când și unde se pot depune la Iași cererile pentru vizualizarea lucrărilor? # Ziarul de Iasi
Emoții mari pentru candidații la Bacalaureat: azi se afișează primele rezultate. Luni, 18 august, sunt publicate rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2025. Tot astăzi, imediat după afișare, absolvenții care doresc își pot depune cererile pentru vizualizarea lucrărilor. Articolul Azi se afișează rezultatele la Bacalaureat sesiunea august. Când și unde se pot depune la Iași cererile pentru vizualizarea lucrărilor? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Tinerii fermieri pot obține din octombrie o finanțare de până la 200.000 de euro pentru consolidarea fermelor. Cum e văzut de la Iași acest ajutor? # Ziarul de Iasi
Din octombrie, tinerii fermieri din România vor putea accesa o sumă consistentă de bani pentru consolidarea fermelor, cu sprijin de 80% din fonduri europene. Programul vizează modernizarea exploatațiilor agricole și susținerea generației tinere din mediul rural. Articolul Tinerii fermieri pot obține din octombrie o finanțare de până la 200.000 de euro pentru consolidarea fermelor. Cum e văzut de la Iași acest ajutor? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ce mai donează ieșenii pe OLX? De la căței și pisici la porumbei și chiar o mică vrăjitoare # Ziarul de Iasi
Un simplu search pe OLX arată că Iașul nu e doar un oraș care vinde și cumpără, ci și unul care donează cu generozitate, uneori clasic, alteori neașteptat. Articolul Ce mai donează ieșenii pe OLX? De la căței și pisici la porumbei și chiar o mică vrăjitoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Toamnă decisivă pentru A8: pe sectorul ieșean se deschid oferte și se așteaptă o decizie privind finanțarea. Argumentul militar, pe masă # Ziarul de Iasi
Prima jumătate a toamnei va fi decisivă pentru sectorul ieșean al autostrăzii A8 Tg. Mureș - Ungheni. La trei tronsoane sunt așteptate oferte, iar la celelalte două ar putea fi stabiliți câștigătorii. În același timp, ar urma să fie clarificată finanțarea. Articolul Toamnă decisivă pentru A8: pe sectorul ieșean se deschid oferte și se așteaptă o decizie privind finanțarea. Argumentul militar, pe masă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
40 under 40: Povestea lui Andrei Marin, tânărul ieșean din mâinile căruia ies roboți asemănători oamenilor. Sunt folosiți de companii de top, bănci, universități # Ziarul de Iasi
La doar 21 de ani, ieșeanul Andrei Marin a început să modeleze viitorul tehnologiei în România, punând roboți umanoizi să vorbească, să gesticuleze și să interacționeze natural cu oamenii. Astăzi, roboții creați în mâinile sale nu sunt doar simple mașinării, ci parteneri inteligenți folosiți de companii de top, de la bănci la universități. Articolul 40 under 40: Povestea lui Andrei Marin, tânărul ieșean din mâinile căruia ies roboți asemănători oamenilor. Sunt folosiți de companii de top, bănci, universități apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
VIDEO Lionel Messi, gol şi pasă de gol pentru Inter Miami în meciul cu Los Angeles Galaxy # Ziarul de Iasi
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. Intrat la pauză, „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist. Articolul VIDEO Lionel Messi, gol şi pasă de gol pentru Inter Miami în meciul cu Los Angeles Galaxy apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:20
Ediția din acest an a Cupei României la atletism în aer liber pentru seniori s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, la București, toți reprezentanții CS Politehnica Iași, club al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), reușind să urce pe podium. Articolul Sportivii CS Politehnica Iași, șase medalii la Cupa României la atletism apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Comentariile filologico-stilistice referitoare la prezența în poeziile lui M. Eminescu a unor cuvinte, sintagme, expresii sau enunțuri în limba latină continuă cu fraza latinească non idem est si duo dicunt idem. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (III) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Va reuși Tony să formeze la Iași o generație de suflet? Articolul Oastea de strânsură apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Creativitate vs AI – Cum folosim Inteligența Artificială în proiectarea arhitecturală? Un incitant interviu cu un cadru universitar arhitect și matematician (V) # Ziarul de Iasi
Am ajuns la final de dialog cu Florina Pantilimonescu-Cioancă, arhitect și doctorand în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, unde cercetează aplicarea metodelor de machine learning în arhitectură. Absolventă a Facultății de Arhitectură și a celei de Matematică, doamna arhitect și cadru didactic și universitar Florina Pantilimonescu-Cioancă urmărește să aducă potențialul cunoașterii matematice în sprijinul procesului creativ și decizional al arhitecților. Articolul Creativitate vs AI – Cum folosim Inteligența Artificială în proiectarea arhitecturală? Un incitant interviu cu un cadru universitar arhitect și matematician (V) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Povestea tânărului, absolvent al USV Iași, care a proiectat un cântar inteligent pentru stupina proprie: de la mure și zmeură la albine # Ziarul de Iasi
În comuna Negrilești, județul Galați, Andrei Tiberiu Morozan, un inginer agronom în vârstă de 32 ani, a găsit o nouă cale profesională în apicultură după ce a renunțat la o cultură de mure și zmeură. Absolvent al Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), promoția 2023, Andrei a ales să pună bazele unei afaceri durabile, care îmbină știința, tehnologia și pasiunea pentru natură. Articolul Povestea tânărului, absolvent al USV Iași, care a proiectat un cântar inteligent pentru stupina proprie: de la mure și zmeură la albine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Vacanță cu mașina: o cheie uitată înăuntru, un cauciuc care explodează sau un motor supraîncălzit – cum le rezolvăm? Sfaturi de la un specialist din Iași pentru șoferi # Ziarul de Iasi
O cheie uitată în mașină, un cauciuc care explodează la drum lung sau o supraîncălzire a motorului în plină vară pot transforma o plecare în vacanță într-un coșmar. Unul foarte costisitor. Articolul Vacanță cu mașina: o cheie uitată înăuntru, un cauciuc care explodează sau un motor supraîncălzit – cum le rezolvăm? Sfaturi de la un specialist din Iași pentru șoferi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Este „depresia post-concediu” reală sau doar un moft? Ce spune psihologul ieșean Cristiana Danilov # Ziarul de Iasi
Unii ieșeni care s-au întors recent din concediu au observat că se simt mai triști decât înainte de plecare, nefiind relaxați și plini de energie pentru muncă, așa cum s-ar fi așteptat. Specialiștii explică că nu este nimic îngrijorător în acest fenomen. Articolul Este „depresia post-concediu” reală sau doar un moft? Ce spune psihologul ieșean Cristiana Danilov apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Nord-Estul României, la coada reabilitării termice: șase județe au reușit să modernizeze un singur bloc în cinci ani # Ziarul de Iasi
În timp ce alte regiuni ale țării au făcut pași vizibili în direcția eficienței energetice, Nord-Estul rămâne aproape absent din peisajul reabilitării termice. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în cele șase județe ale Regiunii Nord-Est, doar o singură clădire rezidențială a fost reabilitată termic în ultimii cinci ani – anul trecut, la Iași. Articolul Nord-Estul României, la coada reabilitării termice: șase județe au reușit să modernizeze un singur bloc în cinci ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16 august 2025
12:20
Superliga: Dinamo Bucureşti – UTA Arad 1-1, bucureştenii au terminat meciul în nouă jucători # Ziarul de Iasi
Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Superligă. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi. Articolul Superliga: Dinamo Bucureşti – UTA Arad 1-1, bucureştenii au terminat meciul în nouă jucători apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Zelenski, după convorbirea cu Trump: „Luni voi merge la Washington să discut toate detaliile pentru oprirea războiului” # Ziarul de Iasi
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Discuţia a început bilateral, iar apoi li s-au alăturat şi lideri europeni. Totodată, Zelenski a spus că luni va merge la Washington pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă pentru a discuta despre oprirea uciderilor şi a războiului, scrie news.ro. Articolul Zelenski, după convorbirea cu Trump: „Luni voi merge la Washington să discut toate detaliile pentru oprirea războiului” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Putin-Trump, 1-0? Ce spun analiștii despre întâlnirea din Alaska? Nimic concret, declarații vagi, 3 ore in loc de 5. Amândoi arătau obosiți # Ziarul de Iasi
Rezultate incerte după întâlnirea intens mediatizată de aseară din Alasca între liderii american și rus. Totuși, deși nu se poate vorbi de rezultate concrete, analiștii înclină să îi ofere lui Putin un avantaj după întrevedere. Articolul Putin-Trump, 1-0? Ce spun analiștii despre întâlnirea din Alaska? Nimic concret, declarații vagi, 3 ore in loc de 5. Amândoi arătau obosiți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Incendiul de la depozitul Sameday din Iași putea fi mult mai mare. Pompierii au reușit să împiedice propagarea la cealaltă hală # Ziarul de Iasi
Un incendiu major a izbucnit ieri la un depozit al firmei de curierat Sameday, situat pe strada Trei Fântâni, spre Tomești. Flăcările au cuprins rapid una dintre halele complexului, iar fumul gros și negru s-a ridicat deasupra zonei, fiind vizibil de la kilometri distanță. Articolul Incendiul de la depozitul Sameday din Iași putea fi mult mai mare. Pompierii au reușit să împiedice propagarea la cealaltă hală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL Politehnica Iași va conta pe un jucător nou marți, în meciul cu Gloria Bistrița. Iașul va avea patru absențe la partida din Copou # Ziarul de Iasi
Revenită acasă marți seară de la Bacău, după ce s-a impus cu 2-1 în fața nou-promovatei din urbea lui Bacovia, Politehnica Iași pregătește de joi meciul din runda a III-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL Politehnica Iași va conta pe un jucător nou marți, în meciul cu Gloria Bistrița. Iașul va avea patru absențe la partida din Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Din Europa vin oferte și de peste 19.000 lei lunar. Top oferte de muncă în luna august la Iași: construcțiile domină piața # Ziarul de Iasi
AJOFM Iași anunță 891 de locuri de muncă disponibile în august, cu o creștere a ofertelor pentru studii superioare și o scădere de peste 31% a posturilor din afara țării, față de luna iulie. Construcțiile devin cel mai activ sector, iar salariile în străinătate pot depăși chiar și 19.000 lei lunar. Articolul Din Europa vin oferte și de peste 19.000 lei lunar. Top oferte de muncă în luna august la Iași: construcțiile domină piața apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Doamna Gina de la Primărie” a scăpat de pușcărie deși a fost dovedită că a tot primit mită timp de patru ani de zile. Motivația judecătorilor # Ziarul de Iasi
O funcționară de primărie a scăpat de închisoare deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au preferat să încheie cu ea un acord de recunoaștere a vinovăției, concretizat într-o condamnare cu suspendare. Articolul „Doamna Gina de la Primărie” a scăpat de pușcărie deși a fost dovedită că a tot primit mită timp de patru ani de zile. Motivația judecătorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Dovedind o deosebită capacitate de sinteză, atingând toate aspectele definitorii ale comunismului, stabilind asocieri pertinente, scris alert, manualul de la editura Litera este o reușită. Articolul Un manual despre comunismul românesc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Vi se pare că măsurile lui Bolojan sunt greu de suportat? Să vedeți însă cum o să ardă toată casa dacă nu învățăm nimic din exemplul Greciei! # Ziarul de Iasi
Până să termine ei dezbaterile și împărțitul vinei, casa se mistuie și vor ajunge de-a dreptul pe drumuri. Articolul Vi se pare că măsurile lui Bolojan sunt greu de suportat? Să vedeți însă cum o să ardă toată casa dacă nu învățăm nimic din exemplul Greciei! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
De ce lipsește nea Mihăiță de la Iași de la marea revoltă a premarilor de orașe mari? A, stați: e minivacanță! # Ziarul de Iasi
Dezbatere mare zilele acestea pe grupurile de comunicare ale Asociației Municipiilor din România, stimați telespectatori, și, din ce ne-a arătat o sursă, ce se discută pe acolo e de-a dreptul exploziv: nu-l vedem deloc bine pe Bolo și ai lui. Articolul De ce lipsește nea Mihăiță de la Iași de la marea revoltă a premarilor de orașe mari? A, stați: e minivacanță! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Rezultatele inițiale la Bacalaureat sesiunea august vor fi afișate luni. Când și unde se pot depune la Iași cererile pentru vizualizarea lucrărilor? # Ziarul de Iasi
Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2025, vor fi publicate luni, 18 august. Candidații vor avea posibilitatea să depună cererile de vizualizare a lucrărilor în aceeași zi, după afișarea rezultatelor. Articolul Rezultatele inițiale la Bacalaureat sesiunea august vor fi afișate luni. Când și unde se pot depune la Iași cererile pentru vizualizarea lucrărilor? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Clădire simbol din centrul Iașului: lucrările pot începe curând. A fost respinsă contestația la licitația pentru restaurarea acesteia # Ziarul de Iasi
Contractul pentru modernizarea unui clădiri-simbol din centrul Iașului ar putea fi semnat în perioada următoare. În acest sens, a fost respinsă o contestație prin care era solicitată o reevaluare a ofertelor. Articolul Clădire simbol din centrul Iașului: lucrările pot începe curând. A fost respinsă contestația la licitația pentru restaurarea acesteia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Tragedia de la Târgu Frumos provocată de balansul rulotei – Cum eviți astfel de situații ce pot deveni dramatice: sfaturile unui instructor auto din Iași # Ziarul de Iasi
O familie distrusă în câteva secunde de ceea ce pare a fi lipsa unei îndemânări auto în manevrarea unui ansamblu de mașină cu rulotă. Ziarul de Iași vă oferă în articolul de azi câteva sfaturi de la un instructor auto, pentru a evita accidentele cu rulota sau remorca, după tragedia cumplită de joi de la Târgu Frumos. Articolul Tragedia de la Târgu Frumos provocată de balansul rulotei – Cum eviți astfel de situații ce pot deveni dramatice: sfaturile unui instructor auto din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15 august 2025
23:30
Superliga: Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1. Gazdele au revenit de la 0-1 cu goluri marcate pe final # Ziarul de Iasi
Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Superligă. Articolul Superliga: Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1. Gazdele au revenit de la 0-1 cu goluri marcate pe final apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
23:30
UPDATE Summit Alaska: Trump şi Putin îşi strâng călduros mâna în Alaska, înaintea unui summit privind Războiul din Ucraina # Ziarul de Iasi
Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi--au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit, scrie news.ro. Articolul UPDATE Summit Alaska: Trump şi Putin îşi strâng călduros mâna în Alaska, înaintea unui summit privind Războiul din Ucraina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:30
Fotbal: Cea mai nouă echipă naţională din lume a susţinut primul ei meci din istorie # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a câştigat cu 4-0, notează news.ro. Articolul Fotbal: Cea mai nouă echipă naţională din lume a susţinut primul ei meci din istorie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Scandal în ciclismul feminin: Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS # Ziarul de Iasi
Turul Romandiei feminine a început vineri la Huémoz în condiţii ireale, cu descalificarea a cinci echipe din pluton, printre care Visma-Lease a bike şi Canyon-SRAM. Motivul: un conflict cu UCI privind instalarea unui dispozitiv GPS la o ciclistă din fiecare echipă din motive de siguranţă, relatează L'Equipe, citată de news.ro. Articolul Scandal în ciclismul feminin: Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar al României pentru meciurile cu Canada și Cipru # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului, scrie News.ro. Articolul Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar al României pentru meciurile cu Canada și Cipru apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Politehnica Iași continuă campania de achiziții și după startul sezonului 2025-2026. Al 22-lea transfer al verii este un jucător al CFR Cluj, Răzvan Mihai Aurel Gligor, care evoluează pe postul de mijlocaș central ofensiv. Articolul EXCLUSIV „Decar” de la CFR Cluj adus de Politehnica Iași! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
UPDATE/VIDEO | Incendiu la depozitul Sameday. Coloana de fum dens, înaltă de zeci de metri. A fost emis mesaj RO-ALERT # Ziarul de Iasi
Depozitul Sameday situat pe strada Trei Fântâni a luat foc vineri. Nu au fost raportate victime, însă autoritățile au emis mesaj RO ALERT din cauza degajărilor mari de fum. Articolul UPDATE/VIDEO | Incendiu la depozitul Sameday. Coloana de fum dens, înaltă de zeci de metri. A fost emis mesaj RO-ALERT apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian # Ziarul de Iasi
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri, scrie News.ro. Articolul Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Meci de infarct în Conference League. Craiova, calificată cu emoții în play-off deşi a avut 3-0 în meciul tur cu Spartak Trnava. CFR Cluj a ratat calificarea în Europa League # Ziarul de Iasi
Echipa Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, în deplasare, scor 3-4 după prelungiri, în faţa slovacilor de la Spartak Trnava. Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League. Articolul Meci de infarct în Conference League. Craiova, calificată cu emoții în play-off deşi a avut 3-0 în meciul tur cu Spartak Trnava. CFR Cluj a ratat calificarea în Europa League apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Supercupa Europei tradiţională s-ar putea afla pe final de drum. Potrivit The Telegraph, UEFA intenţionează să reformeze competiţia. Un model identic cu acela al Supercupei Spaniei este în discuţie la conducerea fotbalului european. Ideea este de a organiza această competiţie în Statele Unite sau în Orientul Mijlociu, relatează RMC Sport, citată de news.ro. Articolul Cum intenţionează UEFA să revoluţioneze Supercupa Europei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Un membru al familiei de interlopi Corduneanu a fost arestat ieri după ce a lovit o femeie chiar în curtea Tribunalului Iași din Târgu Cucu/VIDEO # Ziarul de Iasi
Vaslie Călin, unul dintre frații Corduneanu, este acuzat că a lovit-o pe Iuliana Horodinschi, o femeie care fusese martor în mai multe procese ale interlopilor. Articolul Un membru al familiei de interlopi Corduneanu a fost arestat ieri după ce a lovit o femeie chiar în curtea Tribunalului Iași din Târgu Cucu/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Accidentul mortal de la Târgu Frumos a fost provocat din cauza unei sperieturi? Ipoteză de lucru pe masa polițiștilor # Ziarul de Iasi
Accidentul grav care a avut loc ieri la ieșirea din Târgu Frumos către Pașcani este cercetat de către polițiști, iar aceștia au mai multe variante de lucru. Articolul Accidentul mortal de la Târgu Frumos a fost provocat din cauza unei sperieturi? Ipoteză de lucru pe masa polițiștilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Profesorii care aleg să nu-și completeze norma săptămânală de 20 de ore de predare riscă diminuarea proporțională a lefurilor. O oră echivalează cu 5% din salariu # Ziarul de Iasi
Profesorii din învățământul preuniversitar vor preda, din septembrie 2025, cu două ore mai mult pe săptămână, potrivit Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore a generat îngrijorări în rândul cadrelor didactice, sindicatele avertizând asupra pierderilor salariale și a restrângerilor de activitate. Articolul Profesorii care aleg să nu-și completeze norma săptămânală de 20 de ore de predare riscă diminuarea proporțională a lefurilor. O oră echivalează cu 5% din salariu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Sloganul de mai sus – scandat fanatic la toate întâlnirile lui Nicolae Ceaușescu cu pionierii Epocii de Aur – fusese modificat, în subteran, de copiii Republicii Socialiste România în felul următor: „Ceaușescu, România otrăvesc copilăria!” Articolul „Ceaușescu, România ocrotesc copilăria!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Ape tulburi: pericol populist la prova, pacoste a incompetenței politice la pupa. Mergem înainte, că ’nainte era mai bine! # Ziarul de Iasi
Poate nu ați observat, prinși cu pregătirile de vacanță, cum bulgărele naționalismului tot mai retrograd, împins de subcultura tot mai avansată, marginal în societate până de curând, pare să fi pornit deja cu viteză la vale în România. Și cel mai probabil acest bulgăre se va tot mări până când, dacă nu îl vom opri la timp – nu se știe cum, de către cine, prin ce minune – ne va strivi în final pe toți. Sunt soluții? Articolul Ape tulburi: pericol populist la prova, pacoste a incompetenței politice la pupa. Mergem înainte, că ’nainte era mai bine! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Tot despre microbuzele cu capac nesimțit, via Iași-Sălaj-Bode-Boloș. Câteva amănunte pe care musai să le știm # Ziarul de Iasi
O mică și nevinovată observațiune din start ca să n-o uităm pe ziua de azi, ultima zi de post, Doamne-ajută, în scandalul microbuzelor școlare cumpărate cu capac de 100% la Iași și nu numai. Articolul Tot despre microbuzele cu capac nesimțit, via Iași-Sălaj-Bode-Boloș. Câteva amănunte pe care musai să le știm apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Confuzie printre pensionarii cu handicap: plătesc contribuția la sănătate sau nu? Precizări de la Casa de Pensii # Ziarul de Iasi
Mulți pensionari care primesc și indemnizație de handicap sunt nelămuriți după intrarea în vigoare a noilor reguli privind plata contribuției de asigurări de sănătate (CASS). Cum unele indemnizații sociale – precum șomajul sau indemnizația pentru creșterea copilului – au intrat de la 1 august 2025 la plata CASS de 10%, mulți pensionari se tem acum că și indemnizația lor va fi afectată. Articolul Confuzie printre pensionarii cu handicap: plătesc contribuția la sănătate sau nu? Precizări de la Casa de Pensii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Adormirea Maicii Domnului: Sărbătoare mare, care marchează și sfârșitul Postului Sfintei Marii. Femeile măritate oferă fructe rudelor și vecinilor # Ziarul de Iasi
Creștinii ortodocși prăznuiesc, astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul bisericesc. Sărbătoarea marchează încheierea Postului Adormirii Maicii Domnului, perioadă de două săptămâni de rugăciune și abținere, asemănătoare ca rigoare cu postul Paștelui. Articolul Adormirea Maicii Domnului: Sărbătoare mare, care marchează și sfârșitul Postului Sfintei Marii. Femeile măritate oferă fructe rudelor și vecinilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.