Cât de periculoase și eficiente sunt dietele fulger, înainte de mers la mare sau de o nuntă. Inedită discuție despre „summer body” cu nutriționistul ieșean Rada Baltag

Poate nu ați observat, prinși cu pregătirile de vacanță, cum bulgărele naționalismului tot mai retrograd, împins de subcultura tot mai avansată, marginal în societate până de curând, pare să fi pornit deja cu viteză la vale în România. Și cel mai probabil acest bulgăre se va tot mări până când, dacă nu îl vom opri la timp – nu se știe cum, de către cine, prin ce minune – ne va strivi în final pe toți. Sunt soluții? Articolul Ape tulburi: pericol populist la prova, pacoste a incompetenței politice la pupa. Mergem înainte, că ’nainte era mai bine! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.