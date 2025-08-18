Toamnă decisivă pentru A8: pe sectorul ieșean se deschid oferte și se așteaptă o decizie privind finanțarea. Argumentul militar, pe masă

03:10

O familie distrusă în câteva secunde de ceea ce pare a fi lipsa unei îndemânări auto în manevrarea unui ansamblu de mașină cu rulotă. Ziarul de Iași vă oferă în articolul de azi câteva sfaturi de la un instructor auto, pentru a evita accidentele cu rulota sau remorca, după tragedia cumplită de joi de la Târgu Frumos. Articolul Tragedia de la Târgu Frumos provocată de balansul rulotei – Cum eviți astfel de situații ce pot deveni dramatice: sfaturile unui instructor auto din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.