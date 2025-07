„Protejatul” lui Hopincă. Fostul șef al Poliției Locale București numit de Firea, „relocat” la Sectorul 2, după „lupta” din instanță cu Nicușor Dan

09:10

Autobuzele supraetajate ale Capitalei rămân trase pe dreapta, în garajele STB, pentru treilea an consecutiv în care acest serviciu este indisponibil. La o lună după ce Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a eliminat blocajul birocratic „inventat” tot de Legislativul Capitalei, Societatea de Transport București (STB) susține că încă „analizează aspectele” necesare relansării. O lună […] The post Al treilea sezon ratat pentru autobuzele turistice ale Capitalei. STB, după o lună de la „legalizarea” liniei speciale: „Se analizează aspectele” appeared first on Buletin de București.