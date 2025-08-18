Universitatea din București plătește aproape 30.000 de euro pentru eliminarea nămolului din Lacul Grădinii Botanice

13:40

Jumătate dintre blocurile din București au rămas fără apă caldă, din cauza unei avarii majore la rețeaua de termoficare care a avut loc duminică. Termoenergetica estimează că va fi remediată cel mai devreme marți, la ora 23.00. Compania a explicat într-un video de ce durează atât de mult repararea unei avarii în rețeaua de termoficare.