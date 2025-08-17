„Supereroii corpului uman” și „Egiptul Antic – Kids in Pyramids”, la Muzeul Copiilor, din 23 august

10:20

Peste 9.000 de tone de deșeuri abandonate au fost ridicate de către Primăria Sectorului 2, în primele șase luni ale anului 2025. Paguba la bugetul public pentru gunoiul aruncat ilegal a fost de peste 6 milioane de lei. Buletin de București continuă seria dedicată cheltuielilor pe care primăriile de sector le fac pentru a ridica