Cafeneaua BdB | Karina Jianu, actriță, despre repetiții: „Chiar dacă la prima strigare pare complicat, eu o văd ca pe o joacă”
Buletin de București, 17 august 2025 08:40
Karina Jianu este actrița care o interpretează rolul principal în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” și, deși face parte din generația tânără de actori, a reușit să cucerească inimile a mii de spectatori de toate vârstele. A fost o visătoare, care în ciuda viitorului pe care l-ar fi putut alege în medicină ori […] The post Cafeneaua BdB | Karina Jianu, actriță, despre repetiții: „Chiar dacă la prima strigare pare complicat, eu o văd ca pe o joacă” appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
08:40
08:30
Haos pe traseul liniei 41: tramvai suspendat, autobuze mari retrase, călători lăsați în stradă # Buletin de București
Linia de tramvai 41 este suspendată pe toată durata lunii august, din cauza lucrărilor din Prelungirea Ghencea, pe tronsonul strada Brașov – Terminal Ghencea. Șantierul vizează reconfigurarea intersecțiilor, amenajarea trecerilor de pietoni și a noilor stații de tramvai în zonele Brașov și Stadion Steaua. Totuși, măsurile luate de TPBI și STB nu ar fi suficiente […] The post Haos pe traseul liniei 41: tramvai suspendat, autobuze mari retrase, călători lăsați în stradă appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
15:20
„Captura” Poliției Capitalei: a confiscat 88 de kilograme de pește „ilegal”, în Sectorul 2 # Buletin de București
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Sector 2, în colaborare cu Direcția Sanitară Veterinară București, au organizat o acțiune de control într-o piață din Sectorul 2, vineri, 15 august, în contextul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Acțiunea a vizat combaterea comerțului ilegal cu pește și produse piscicole și prevenirea evaziunii fiscale. În […] The post „Captura” Poliției Capitalei: a confiscat 88 de kilograme de pește „ilegal”, în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
14:50
TERMOFICARE | Un nou tronson de conductă din zona Bucur Obor a fost modernizat # Buletin de București
Un nou tronson de 500 de metri de conductă de termoficare, din zona Bucur Obor, va fi dat in exploatare, după ce s-au finalizat probele de presiune, anunta Primăria Capitalei. Tronsonul alimentează blocurile dintre Strada Chiristigiilor și Șoseaua Colentina. Lucrarea pentru această conductă de termoficare face parte din Obiectivul 3 – Magistrala II SUD, cu […] The post TERMOFICARE | Un nou tronson de conductă din zona Bucur Obor a fost modernizat appeared first on Buletin de București.
14:20
13:40
Ce poți face la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” în weekendul 16-17 august # Buletin de București
„Străzi deschise – București, Promenadă urbană”,revine pe traseul pietonal de pe Calea Victoriei în weekendul 16-17 august cu plimbări, spectacole de dans, concerte de percuție și expoziții. De asemenea, ARCUB redeschide înscrierile pentru artiștii stradali din zona Piața Amzei, care va deveni exclusiv pietonală în perioada 18-31 august. Piața Amzei devine, pentru două săptămâni, un spațiu fără trafic. În cadrul proiectului „Piața Amzei – […] The post Ce poți face la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” în weekendul 16-17 august appeared first on Buletin de București.
10:10
10:10
09:30
RAPORT | Capitala este în pragul unei crize majore legate de gestionarea gunoaielor # Buletin de București
Municipiul București se apropie rapid de un blocaj în privința gestionării deșeurilor, arată raportul „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București. Documentul avertizează că infrastructura actuală este depășită, iar soluția clasică, care pune accent pe depozitare, nu mai poate face față volumelor tot mai mari de gunoaie generate de Capitală. Potrivit raportului, […] The post RAPORT | Capitala este în pragul unei crize majore legate de gestionarea gunoaielor appeared first on Buletin de București.
09:30
„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” și în acest weekend. Programul evenimentelor de pe Calea Victoriei # Buletin de București
„Străzi deschise – București, Promenadă urbană”,revine pe traseul pietonal de pe Calea Victoriei în weekendul 16 -17 august cu plimbări, spectacole de dans, concerte de percuție și expoziții. De asemenea, ARCUB redeschide înscrierile pentru artiștii stradali din zona Piața Amzei, care va deveni exclusiv pietonală în perioada 18-31 august. Piața Amzei devine, pentru două săptămâni, un spațiu fără trafic. În cadrul proiectului „Piața Amzei […] The post „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” și în acest weekend. Programul evenimentelor de pe Calea Victoriei appeared first on Buletin de București.
09:20
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov sărbătorește 181 de ani de la înființare. Programul evenimentelor # Buletin de București
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov sărbătorește 181 de ani de la înființare. Cu această ocazie, instituia organizează mai multe evenimente. Ce evenimente organizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” Sâmbătă, 16 august, în Parcul Carol I, în intervalul orar 09:00-20:00, va avea loc o expoziție cu tehnică de intervenție, exerciții demonstrative […] The post Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov sărbătorește 181 de ani de la înființare. Programul evenimentelor appeared first on Buletin de București.
09:10
Harta școlilor bune și a celor slabe din București. Cartierul în care înveți îți poate influența viitorul | Studiu # Buletin de București
Viitorul unui copil din Capitală poate fi influențat de cartierul în care învață, arată un studiu efectuat de platforma AIPARTE, care a realizat și harta școlilor bune și a celor slabe din București. „Datele analizate relevă o prăpastie uriașă între cartiere. Capitala este divizată în insule de excelență academică și zone în care șansa la o educație […] The post Harta școlilor bune și a celor slabe din București. Cartierul în care înveți îți poate influența viitorul | Studiu appeared first on Buletin de București.
Ieri
20:00
19:50
Dezbatere despre parcarea MAI din Piața Revoluției: Primăria Capitalei promite un grup de lucru pentru găsirea unei soluții # Buletin de București
Primăria Capitalei va începe o curățenie în Piața Revoluției din București și va monta aspersoare de apă până la finalul lunii august, a promit Stelian Bujduveanu la dezbaterea pe care a organizat-o joi cu privire la viitorul acestui spațiu public important din Capitală. Discuția a vizat și găsirea de soluții pentru parcarea MAI. Perimetru securizat […] The post Dezbatere despre parcarea MAI din Piața Revoluției: Primăria Capitalei promite un grup de lucru pentru găsirea unei soluții appeared first on Buletin de București.
18:20
16:00
Organizatorii BIAS lansează luni o colecție NFT dedicată pasionaților de aviație # Buletin de București
Organizatorii Bucharest International Air Show (BIAS) lansează luni, în Rotonda Aeroportului Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, o colecție NFT dedicată pasionaților de aviație. În dezvoltarea conceptului a fost implicat și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică din București. Astfel, colecția intitulată „Cloud Chasers”, reprezintă un pas revoluționar în lumea aviației, oferind pasionaților oportunitatea […] The post Organizatorii BIAS lansează luni o colecție NFT dedicată pasionaților de aviație appeared first on Buletin de București.
16:00
Meciul Rapid București–FCSB prelungește programul a opt linii STB, duminică. Disputa este programată să înceapă la ora 21:30 pe Arena Națională. De asemenea, dacă situația o impune, patru linii ar putea circula pe un traseu modificat. Astfel, conform datelor furnizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) într-un comunicat de presă, […] The post Meciul Rapid București–FCSB prelungește duminică programul a opt linii STB appeared first on Buletin de București.
15:30
RAPORT | București în anul 2100: 24 de valuri de căldură pe an, iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius # Buletin de București
Până la sfârșitul secolului, Capitala ar putea trece prin transformări climatice radicale: veri sufocante, secete mai frecvente și ploi torențiale concentrate în intervale scurte. Potrivit raportului „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București, temperatura medie în București, în anul 2100, ar urma să crească cu 3,6–4°C. Bucureștiul va fi lovit de 24 de […] The post RAPORT | București în anul 2100: 24 de valuri de căldură pe an, iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius appeared first on Buletin de București.
13:00
Autostrada Moldovei | Întârzieri majore la lotul 2 din A7, din cauza unor probleme tehnice. Când va fi gata tronsonul ajuns la 99% # Buletin de București
Lotul 2 din Autostrada Moldovei ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, cu toate că lucrările sunt realizate în proporție de 99%, scrie economica.net. Tronsonul cuprins între Mizil și Pietroasele ar fi trebuit dat în trafic încă de anul trecut, însă deschiderea circulației a fost amânată inițial pentru primăvara lui 2025. […] The post Autostrada Moldovei | Întârzieri majore la lotul 2 din A7, din cauza unor probleme tehnice. Când va fi gata tronsonul ajuns la 99% appeared first on Buletin de București.
12:20
200 de minute întârziere la trenurile care circulă spre Litoral pe 15 august. CFR Călători dă banii înapoi pe bitele # Buletin de București
Până la 200 de minute întârziere au fost înregistrate de către trenurile care circulă spre Litoral, pe 15 august. CFR Călători a anunțat că întârzierile majore, între 64 și 200 de minute, au fost înregistrate că urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Fetești – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c.. Circulația […] The post 200 de minute întârziere la trenurile care circulă spre Litoral pe 15 august. CFR Călători dă banii înapoi pe bitele appeared first on Buletin de București.
11:20
10:20
Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii ale loc Parcul Titan. Primăria Sectorului 3 organizează, în perioada 19 august ‑ 4 septembrie 2025, evenimentul „Cinema in aer liber.” Intrarea este liberă, iar proiecțiile încep pe marele ecran instalat în parc, în fiecare seară, de marți până duminică. Cinefilii vor avea de ales dintr-o gamă […] The post „Cinema în aer liber”, în Parcul Titan. Programul complet appeared first on Buletin de București.
10:00
Autobuzele liniei metropolitane 444 vor întoarce vineri, 15.08.2025, între orele 08:00-23:00, în comuna Ciolpani, fără a mai ajunge în localitatea Piscu. Măsura este luată ca urmare a restricționării traficului rutier pe străzile Rozelor, Drumul Piscului și Școlii din comuna Ciolpani, pentru desfășurarea Târgului anual „Sfânta Maria”. În aceasta perioadă, traseul liniei 444 va fi următorul: Autobuzele liniei 444 vor întoarce […] The post Târgul de Sfânta Maria modifică traseul liniei 444 appeared first on Buletin de București.
09:20
Un accident rutier a blocat complet circulația pe autostrada A3 București-Ploiești, pe sensul de mers spre Ploiești. Incidentul a avut loc în jurul orei 08:20, la kilometrul 14, în zona localității Ștefăneștii de Jos. Accidentul a implicat trei autovehicule. O persoană a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale, transmite centrul Infotrafic. Traficul a fost […] The post Accident pe A3, vineri dimineaţă. Traficul a fost oprit spre Ploieşti appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Capitala, fără transport turistic după trei ani de blocaj. Când se decide soarta autobuzelor supraetajate şi cât va costa un bilet # Buletin de București
Autobuzele turistice supraetajate ale Bucureștiului, achiziționate la mâna a doua în 2022, ar putea fi introduse pe traseu după aproape trei ani de staționare, însă doar dacă vor trece testul unei noi inspecții programate săptămâna viitoare. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat pentru RFI că amânarea relansării a fost determinată de starea tehnică și […] The post Capitala, fără transport turistic după trei ani de blocaj. Când se decide soarta autobuzelor supraetajate şi cât va costa un bilet appeared first on Buletin de București.
06:40
VIDEO | A fost semnat contractul pentru lotul 2 al liniei ferate București – Giurgiu Frontieră # Buletin de București
Ministerul Transporturilor a anunțat că a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lotului 2 al liniei feroviare București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante trasee feroviare din sudul țării, care va fi o rută folosită și de un viitor de tren metropolitan […] The post VIDEO | A fost semnat contractul pentru lotul 2 al liniei ferate București – Giurgiu Frontieră appeared first on Buletin de București.
06:00
Încă un tren nou Alstom între București și Brașov și retur, introdus de CFR Călători # Buletin de București
CFR Călători introduce în circulație încă un tren nou Alstom Coradia Stream, potrivit unui comunicat de presă remis redacției. Garnitura va fi operată de patru ori pe zi pe relația cuprinsă între București – Brașov și retur. Trenurile compuse cu rama electrică vor circula începând cu ziua de vineri, 15 august. Programul de circulație al […] The post Încă un tren nou Alstom între București și Brașov și retur, introdus de CFR Călători appeared first on Buletin de București.
14 august 2025
19:50
19:00
Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 18-24 august 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
18:50
STB, Hala Laminor, Spitalele Obregia și Filantropia, pe lista neagră a Curții de Conturi: zeci de milioane de euro pierdute din incompetență și ilegalități # Buletin de București
Ultimul raport al Curții de Conturi a României arată deficiențele în gestionarea fondurilor publice din București. Documentul indică abateri financiare și prejudicii de peste 1,9 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 385 milioane de euro. Pe lista neagră a Curții de Conturi sunt instituții și societăți publice din subordinea primăriilor. Potrivit raportului, veniturile cumulate ale […] The post STB, Hala Laminor, Spitalele Obregia și Filantropia, pe lista neagră a Curții de Conturi: zeci de milioane de euro pierdute din incompetență și ilegalități appeared first on Buletin de București.
18:30
Sector 1 | Primăria anunță că nu închide Piața Domenii. Doar florăriile construite ilegal # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 anunță că nu închide Piața Domenii, așa cum au apărut unele zvonuri în mediul online. „REALITATE: în Piața Domenii, florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate, în baza autorizațiilor emise de Primăria Municipiului București. Lucrările sunt urgente și pentru că acolo trebuie să înceapă intervenția Companiei Municipale Termoenergetica București S.A la […] The post Sector 1 | Primăria anunță că nu închide Piața Domenii. Doar florăriile construite ilegal appeared first on Buletin de București.
17:00
16:40
VIDEO | A început așternerea asfaltului de bază pe ultima porțiune din lotul 3 Nord al Autostrăzii București # Buletin de București
Au început lucrările pentru așternerea asfaltului de bază pe ultima porțiune, de 8,6 kilometri, rămasă din lotul 3 Nord al Autostrăzii București. Stadiul pe diferența de 8,6 km rămași de executat este următorul: au început lucrările de așternere a stratului de asfalt de bază, fiind realizați 400 ml în ultimele 2 zile; astăzi a început […] The post VIDEO | A început așternerea asfaltului de bază pe ultima porțiune din lotul 3 Nord al Autostrăzii București appeared first on Buletin de București.
15:00
Sector 6 | Care sunt cele 43 de școli și grădinițe renovate pentru noul an școlar # Buletin de București
43 de școli și grădinițe sunt în proces de renovare, pentru anul școlar 2025‑2026. Instituțiile de învățământ sunt în prezent în reabilitare, consolidare, igienizare și reparații, a anunțat Primăria Sectorului 6. La cele 43 de școli și grădinițe se fac următoarele lucrări: CITEȘTE ȘI: Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să […] The post Sector 6 | Care sunt cele 43 de școli și grădinițe renovate pentru noul an școlar appeared first on Buletin de București.
15:00
Meteorologii anunță cod galben de caniculă pe 15 august, în Capitală. Avertizarea este valabilă în intervalul ora 12:00‑21:00. Vineri, 15 august, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă […] The post METEO | Capitala este sub cod galben de caniculă pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:00
Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august # Buletin de București
Program special de vizitare la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august, pentru weekendul prelungit de Sfânta Maria. Program special la Muzeul Antipa Vineri, 15 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora 19:00); Sâmbătă, 16 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora […] The post Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:00
14:20
Meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad prelungește traseul pentru șapte mijloace de transport în comun # Buletin de București
Șapte mijloace de transport în comun au programe de funcționare prelungite, pentru meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad, mâine, 15.08.2025. Este vorba despre liniile 1, 10, 55, 86, 90, 104 și 311. De asemenea, dacă situația o va impune, vehiculele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor circula, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pe trasee modificate, astfel: Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ […] The post Meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad prelungește traseul pentru șapte mijloace de transport în comun appeared first on Buletin de București.
13:50
13:30
BIAS 2025 începe la finalul lunii la Aeroportul Băneasa. Evenimentul va include demonstrații ale aviației militare europene # Buletin de București
Cea de-a 15-a ediție a Bucharest International Air Show (BIAS 2025) va începe la finalul lunii, așa cum este programată pentru perioada 29-31 august. Evenimentul va reuni mai multe demonstrații ale aviației militare europene dar și expoziții pe Aeroportul Băneasa și Romaero. La eveniment vor participa și echipe de elită ale aviației franceze și ale aviației […] The post BIAS 2025 începe la finalul lunii la Aeroportul Băneasa. Evenimentul va include demonstrații ale aviației militare europene appeared first on Buletin de București.
13:20
12:50
11:40
10:20
Cât ne costă gunoiul aruncat de bucureșteni pe spațiul public (IV): 432 de tone de apă, folosită în fiecare zi pentru spălare, în Sectorul 2 # Buletin de București
Peste 9.000 de tone de deșeuri abandonate au fost ridicate de către Primăria Sectorului 2, în primele șase luni ale anului 2025. Paguba la bugetul public pentru gunoiul aruncat ilegal a fost de peste 6 milioane de lei. Buletin de București continuă seria dedicată cheltuielilor pe care primăriile de sector le fac pentru a ridica […] The post Cât ne costă gunoiul aruncat de bucureșteni pe spațiul public (IV): 432 de tone de apă, folosită în fiecare zi pentru spălare, în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
10:00
RAPORT | Vara din 2024, cea mai călduroasă din istoria Capitalei. Unde se află epicentrul „insulei de căldură” # Buletin de București
Vara anului 2024 a intrat în istorie drept cea mai fierbinte vară pe care a trăit-o Bucureștiul de când există măsurători meteorologice, arată un studiu recent, „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București. Cu o temperatură medie de 27,43°C, adică +5,96°C peste media multianuală, Capitala a fost sufocată de patru valuri de […] The post RAPORT | Vara din 2024, cea mai călduroasă din istoria Capitalei. Unde se află epicentrul „insulei de căldură” appeared first on Buletin de București.
13 august 2025
23:20
Poeți din 30 de țări vin la Festivalul Internațional de Poezie București 2025 # Buletin de București
Festivalul Internațional de Poezie București (FIPB), cel mai important eveniment poetic din România și unul dintre cele mai vizibile din Europa de Est, are loc anul acesta între 15 și 21 septembrie 2025. Ediția din acest an, a cinsprezecea, reunește aproape două sute de poeți din peste 30 de țări, de pe patru continente, oferind […] The post Poeți din 30 de țări vin la Festivalul Internațional de Poezie București 2025 appeared first on Buletin de București.
21:10
Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, pe un teren al Colegiului Tehnic Mihai Bravu # Buletin de București
Un Muzeu al Tehnologiei ar urma să fie construit pe un teren ce ţine de Colegiul Tehnic Mihai Bravu, pe latura dinspre Dudeşti, vizavi de Primăria Sectorului 3 şi de Şcoala Gimnazială 80. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru, în ședința de Consiliu Local din 13 august, după ce fusese respins […] The post Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, pe un teren al Colegiului Tehnic Mihai Bravu appeared first on Buletin de București.
18:10
Sector 5 | Piedone Jr. ceartă Primăria Capitalei pentru un dosar pe care el nu l-a completat nici după doi ani de când tatăl său a închis o școală # Buletin de București
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, i-a anunțat pe cetățeni că a mai depus un document la dosarul pe care-l completează de doi ani pentru reabilitarea Școlii „I.G. Duca” de pe Șoseaua Panduri. În același timp, Piedon Jr. ceartă Primăria Capitalei că se afundă în birocrație. Școala a fost închisă în grabă și apoi abandonată […] The post Sector 5 | Piedone Jr. ceartă Primăria Capitalei pentru un dosar pe care el nu l-a completat nici după doi ani de când tatăl său a închis o școală appeared first on Buletin de București.
16:50
Muzeul Național Cotroceni va fi închis pentru vizitare vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnulu. De asemenea, 16 si 17 august, programul evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” va fi suspendat. Începând cu 19 august 2025, vizitarea muzeului se va realiza conform programului obișnuit, în intervalul orar 10:00 – 18:00. Evenimentul „Porți Deschise la […] The post Muzeul Național Cotroceni va fi închis pe 15 august appeared first on Buletin de București.
