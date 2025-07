Minivacanță în august 2025: Românii se bucură de 3 zile libere

12:00

Premierul Ilie Bolojan a semnat miercuri decizia de eliberare din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lui Cristian-Victor Popescu Piedone, în urma anchetei DNA în care acesta este cercetat sub control judiciar pentru fapte de corupție. Guvernul a transmis că decizia a fost luată „după analiza actelor primite de la […]