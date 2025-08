Ilie Bolojan anunță sprijin financiar pentru familiile afectate de inundații

14:20

U-BT Cluj-Napoca, campioana României, a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor. Este vorba despre Daron Russell, un baschetbalist american cunoscut pe piața din Europa, care devine noul fundaș al echipei clujene. „U-Banca Transilvania își întărește echipa cu un nume important din baschetul european. Conducătorul de joc Daron Russell, cunoscut și sub numele de Fatts […]