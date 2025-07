Răzvan V. Mustață: FSEGA a mizat cu succes pe internaționalizare

12:50

Organizatorii Jazz in the Park anunță punerea în vânzare a ultimei tranșe limitate de abonamente reduse pentru ediția din 2026 a festivalului, înainte de creșterea TVA. Sunt disponibile 200 de abonamente la prețul de 269 de lei, iar acestea pot fi achiziționate până miercuri, 31 iulie 2025, ora 23:59. Acest anunț vine în contextul majorării cotei de […]