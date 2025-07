Craiova-Constanța, via București, pe 470 km de drum de mare viteză. Cât durează deplasarea

17:40

Un ansamblu monumental format dintr-un soclu placat cu marmură, pe care sunt amplasate două aripi și chipul cântărețului Mihai Constantinescu ar putea fi amplasat în Parcul Herăstrău, dacă miercuri Consiliul General al Municipiului București (CGMB) acceptă donația făcută de fosta soție a artistului. Unde va fi amplasat chipul cântărețului Mihai Constantinescu Mihaela Constantinescu a propus […]