Elias Charalambous, anunț despre Siyabonga Ngezana înainte de Dinamo – FCSB! Ce se întâmplă cu fundașul

08:20

Legia Varșovia a reușit joi seara să se califice în turul 3 preliminar Europa League, la capătul unei “duble” cu Banik Ostrava care a oferit momente extrem de palpitante. După 2-2 în tur, polonezii s-au impus pe teren propriu cu 2-1 după ce au fost conduși și după ce formația din Cehia a ratat șansa […] The post “Calitate și caracter”. Reacția lui Edi Iordănescu, după calificarea dramatică din Europa League cu Legia Varșovia appeared first on Antena Sport.