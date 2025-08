Paul Papp a făcut scandal după Petrolul – UTA 1-2! I-a atacat pe arbitri: “Nu suntem proşti”

13:50

FCSB are deja patru eşecuri în primele opt meciuri ale acestui sezon. Înainte de derby-ul cu Dinamo, de sâmbătă seară, interesul fanilor campioanei nu este unul ridicat. Gheorghe Mustaţă a anunţat că pe Arena Naţională se vor afla maximum 5.000 de fani ai roş-albaştrilor. Asta după ce la duelul din Champions League cu Shkendija au […] The post Gheorghe Mustaţă a anunţat câţi ultraşi FCSB vor fi prezenţi la derby-ul cu Dinamo: “Echipa nu merge foarte bine” appeared first on Antena Sport.