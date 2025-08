Universitatea Craiova, aproape de al 13-lea transfer al verii. Mirel Rădoi îşi aduce un fost elev în Bănie

17:40

UEFA a anunţat brigăzile care vor conduce cele două manşe ale turului 3 preliminar în Liga Campionilor şi Liga Europa, printre acestea regăsindu-se trei formate din arbitri români. Marţi, 12 august, Istvan Kovacs se va afla la centrul la partida Fenerbahce (Turcia) – Feyenoord (Ţările de Jos), de la Istanbul, returul duelului din turul 3 […]