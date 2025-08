Marius Şumudică l-a făcut praf pe Dennis Politic înainte de derby-ul Dinamo – FCSB: “E trădător”

20:30

Dinamo negociază transferul unui fundaş central care îl are ca impresar pe Jorge Mendes, fostul agent al lui Cristiano Ronaldo şi cel care îl are sub contract, în acest moment, pe Lamine Yamal. Portughezul Tomas Ribeiro (26 de ani) este în prezent liber de contract. El este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la […] The post Dinamo negociază transferul unui jucător care e impresariat de agentul lui Lamine Yamal! appeared first on Antena Sport.