Patru prelevări multiorgan în câteva zile, cu intervenții și la Spitalul Parhon din Iași

07:20

CTP intenționează să înlocuiască și să mărească numărul de validatoare disponibile în autobuze și tramvaie. Compania a demarat deja un proces de achiziție în acest scop, cu o valoare a contractului ce depășește 1,5 milioane lei. În paralel, CTP are în desfășurare o altă licitație importantă, vizând lucrări de întreținere și reabilitare a căilor de [...] The post Schimbare la CTP Iași: Fără bilete pe hârtie din 1 septembrie, se introduc validatoare noi first appeared on IasiTV Life.