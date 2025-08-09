LUMINA ORTODOXIEI / VIAȚA DUHOVNICEASCĂ
IasiTV Life, 9 august 2025 15:40
INVITAT / Pr. Arhim. Dosoftei Scheul – Mare Ecleziarh la Catedrala Mitropolitană din Iași
• • •
Acum 5 minute
15:40
Acum 2 ore
13:50
Două persoane și-au pierdut viața într-un accident aviatic, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit # IasiTV Life
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea fabricii Astra Vagoane din Arad. „Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu", a transmis ISU Arad. Două persoane au murit. Una dintre victime este Vlad Zgardau, căpitan la Wizz Air, au delcarat surse pentru Știrile ProTV. „În [...]
Acum 4 ore
13:40
Accident într-un tren: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite de un geam care a căzut peste ele # IasiTV Life
Un incident neplăcut a avut loc sâmbătă, într-un tren, unde două fetițe de 9 și 12 ani au fost rănite după ce un geam a căzut peste ele. Șeful de tren a alertat imediat autoritățile, iar minorele au fost transportate la spital, fiind însoțite de părinții lor. Citiți și Întâlnire la vârf: Donald Trump și [...]
13:30
Deputatul Bogdan Cojocaru: „Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională” # IasiTV Life
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică ferm măsurile din Pachetul II promovat de administrația Bolojan (plafonarea personalului, standardizarea salarizării, partajarea muncii și a resurselor umane între mai multe instituții locale, restrângerea Poliției Locale), acuzând Guvernul de haos administrativ și lipsă de viziune pentru dezvoltarea echilibrată a țării. „În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul [...]
13:30
Întâlnire la vârf: Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea în Alaska pe 15 august, a anunțat Casa Albă # IasiTV Life
Într-o postare pe o rețea socială, Donald Trump a anunțat că el și Vladimir Putin se vor întâlni vinerea viitoare, pe 15 august, în statul american Alaska. Liderul de la Casa Albă a făcut publice detalii despre această întrevedere. Preşedintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a [...]
Acum 12 ore
07:30
Vernisaj de gală la Iași: Muzeul Municipal, în parteneriat cu artistul Paul Surugiu-Fuego, lansează expoziția ,,Eternități pe pânză” # IasiTV Life
Muzeul Municipal ,,Regina Maria" Iași și artistul Paul Surugiu-Fuego au bucuria de a vă invita la vernisajul expoziției ,,Eternități pe pânză – Pictori moldoveni în arta modernă și contemporană românească – de la Constantin Stahi la Dan Hatmanu". Acest eveniment remarcabil va avea loc sâmbătă, 9 august, începând cu ora 12.00, la Muzeul Municipal "Regina [...] The post Vernisaj de gală la Iași: Muzeul Municipal, în parteneriat cu artistul Paul Surugiu-Fuego, lansează expoziția ,,Eternități pe pânză"
07:20
Un apel urgent vine din partea medicilor de la UPU Iași, care atrag atenția asupra unei scăderi alarmante a numărului de donatori de sânge. Principalii factori sunt plecarea studenților acasă și începutul sezonului de concedii. Dr. Alina Pleșu, directoarea Centrului de Transfuzie Sanguină, a confirmat că este o problemă recurentă, specifică acestei perioade a anului. [...] The post Salvați vieți! Apelul medicilor ieșeni pentru donarea de sânge
07:20
Fals în acte la vama Sculeni: Doi cetățeni americani, prinși cu permise de conducere false # IasiTV Life
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări cu privire la doi cetățeni americani, care au prezentat la controlul de frontieră permise de conducere americane, fără a deține și permise de conducere internaționale. În data de 07 august a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni– ITPF Iași, s-au prezentat [...]
07:10
Un tânăr polițist de 22 de ani a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după ce a petrecut câteva zile în moarte cerebrală. Fost handbalist talentat la CSM Focșani 2007, Alexandru a fost implicat într-un accident petrecut în noaptea de 2 spre 3 august, în Jariștea. Se pare că tânărul și un prieten se [...]
07:10
România va primi 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în urma unui acord de împrumut ratificat de Guvern. Banii, care reprezintă 50% din costul total, sunt destinați unui proiect amplu de salvare a monumentelor istorice și de construire a unor spații culturale noi. Diferența de 50% va fi [...]
Acum 24 ore
18:10
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Ion Solcanu – Istoric, fost vicepreședinte PSD
18:10
INVITAT / IGOR COBILEANSKI – Scenarist
18:10
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași
16:20
Solidaritate cu Valea Bistriței – Antibiotice Iași donează medicamente comunităților afectate de inundații # IasiTV Life
În urma inundațiilor care au afectat puternic localitățile de pe Valea Bistriței, compania Antibiotice Iași a donat medicamente de primă necesitate în valoare de aproape 250.000 lei. Vedeți și Suceava, sub ape: Inundații după o oră de ploaie torențială Nevoia pentru aceste medicamente a fost stabilită în urma consultărilor directe cu reprezentanții comunităților locale și [...]
Ieri
15:10
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, transmite un mesaj dur la adresa colegilor de guvernare, într-un moment în care un proiect legislativ pregătit de Guvernul Bolojan impune restricții fără precedent asupra modului în care românii pot dispune de banii acumulați în Pilonul II de pensii. Vedeți și Profesorii strâng semnături pentru anularea legii austerității Potrivit proiectului, retragerea [...]
12:10
Profesorii din toată țara se revoltă! Trei mari federații sindicale din educație au declanșat o inițiativă legislativă cetățenească pentru a anula mai multe prevederi din legea austerității, măsuri care, spun ei, sufocă sistemul educațional și lovesc direct în cadrele didactice. Sindicaliștii au început deja strângerea celor 100.000 de semnături necesare pentru depunerea proiectului în Parlament. [...]
07:30
Întâlnire fierbinte lângă Lidl din Iași: Doi amanți au întreținut relații intime în public # IasiTV Life
Întâlnire fierbinte lângă Lidl din Iași: Doi amanți au întreținut relații intime în public. Poliția Locală din Iași a fost sesizată de locuitori pe data de 7 august, în jurul orei 11:00, că un cuplu întreține relații sexuale în public. Acțiunea se petrecea lângă o clădire în construcție, în apropierea magazinului Lidl de pe strada [...]
07:20
Cerșetoare din Iași, ridicată de polițiști: Femeia are amenzi record, însă refuză să plece din stradă # IasiTV Life
Cerșetoare din Iași, ridicată de polițiști: Femeia are amenzi record, însă refuză să plece din stradă. Polițiștii locali din Iași au intervenit pe 6 august 2025 pentru a o ridica pe o cerșetoare în vârstă de 53 de ani. Cunoscută ca fiind una dintre cele mai vechi din oraș, femeia a adunat amenzi impresionante de-a [...]
07:10
FOTO. De la Cozancea la slujba de canonizare: Un stareț a pedalat 145 de kilometri în semn de pioșenie # IasiTV Life
De la Cozancea la slujba de canonizare: Un stareț a pedalat 145 de kilometri în semn de pioșenie. Un stareț al Mănăstirii Cozancea a ales un mod neobișnuit de a ajunge la slujba de canonizare a Sfinților Cleopa și Paisie: a parcurs 145 de kilometri pe bicicletă. A plecat miercuri după-amiaza din Cozancea și a [...]
07:00
Căutat pentru o crimă comisă în Cehia, un ucrainean a fost reținut de polițiștii de frontieră la Albița # IasiTV Life
Căutat pentru o crimă comisă în Cehia, un ucrainean a fost reținut de polițiștii de frontieră la Albița. Polițiștii de frontieră din Albița au reținut un bărbat ucrainean de 30 de ani, pasager într-un autoturism. În timpul verificărilor, a fost descoperită o alertă emisă de autoritățile din Cehia, care ceruseră arestarea și extrădarea sa pentru [...]
07:00
VIDEO. Captură impresionantă de țigări la frontieră, pe râul Prut, după o urmărire a contrabandiștilor # IasiTV Life
Captură impresionantă de țigări la frontieră, pe râul Prut, după o urmărire a contrabandiștilor. Polițiștii de frontieră ieșeni au descoperit și ridicat în vederea confiscării, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competenţă, 4.750 de pachete cu ţigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 53.000 de lei. În data de 05 august a.c., [...]
7 august 2025
20:10
INVITAT / ILEANA POPOVICI – Actriță
20:10
INVITAT / VIOLETA GORGOS – Regizor film
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Compania Națională de Drumuri are peste 110 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Acestea sunt amplasate pe toate drumurile naționale și pe autostrăzi. Camerele sunt conectate la un sistem automatizat de monitorizare, conectat la baza națională de date cu vehicule pentru care s-a achitat taxa de drum. Vedeți și Ce pacienți [...]
10:30
Pacienții cu afecțiuni cronice care fac parte din programele naționale de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără a mai fi necesar un bilet de trimitere sau de internare. Ei pot merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai face și un drum la medicul de familie. Vedeți și Bursele studenților, tăiate în [...]
08:00
Un bărbat a fost atacat în holul blocului de o vecină cu probleme psihice. El a fost înjunghiat cu un obiect ascuțit, însă, din fericire, medicii au declarat că viața sa nu este în pericol. Atacul a avut loc miercuri la prânz, când femeia s-a întâlnit cu vecinul ei de 69 de ani, pe scara [...]
07:10
DIICOT Iași a reținut șase bărbați, cu vârste între 21 și 31 de ani, acuzați de trafic de droguri de risc, de mare risc și de operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Potrivit anchetatorilor, din aprilie până în august 2025, un inculpat de 31 de ani a procurat, deținut și vândut droguri de mare risc, sub [...]
07:00
Regiunea de nord-est a României s-a aflat sub cod portocaliu de instabilitate accentuată, iar meteorologii au emis, în după-amiaza respectivă, și alerte de tip nowcasting de fenomene severe imediate. În județul Suceava, un cod roșu local de averse torențiale și vijelii a fost activat timp de o oră în municipiul reședință de județ, Fălticeni și [...]
06:50
O furtună puternică a lovit Iașiul miercuri după-amiază, lăsând în urmă mai mulți copaci doborâți. Unul dintre ei a căzut pe o mașină parcată pe strada Pinului, unde se afla o persoană. Pompierii au acționat imediat și au salvat victima, care era conștientă și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un incident similar a [...]
6 august 2025
21:30
Miercuri după-amiază, un apel la 112 a alertat autoritățile cu privire la o urgență medicală în Pădurea Ciric. La sosirea salvatorilor, victima se afla deja în stop cardio-respirator. Medicii SMURD au inițiat imediat protocolul de resuscitare, încercând să salveze viața bărbatului. Pompierii de la ISU Iași și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) [...]
19:00
INVITAT / Valentina Vozniuc – Business Community Manager Centrul de Afaceri Expert Mind
09:50
Polițiștii locali din cadrul Serviciului 2 au depistat o persoană în stare de inconștiență sub Pasajul Octav Băncilă (în parcarea auto, în proximitatea liniei ferate). Persoana în cauză nu prezenta urme de violență.A fost anunțat SNAU – 112, iar până la sosirea echipajului de specialitate, persoana a fost așezată în poziția laterala de siguranță pentru [...]
08:00
Ion Iliescu, primul președinte al României, a decedat ieri, la vârsta de 95 de ani. Fostul șef de stat, internat pe 9 iunie cu probleme respiratorii, a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. După 57 de zile de spitalizare, acesta s-a stins din viață. Ion Iliescu este primul fost președinte care beneficiază de funeralii de stat, [...]
07:50
Patriarhul Daniel, reacție la moartea lui Ion Iliescu: „Veșnica lui pomenire din neam în neam!” # IasiTV Life
În mesajul său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS Daniel, l-a omagiat pe Ion Iliescu, considerându-l „președintele care a schimb
07:50
Un bărbat de 39 de ani din Ialomița s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de poliție în Târgu Frumos. El conducea un ansamblu de vehicule cu 81 km/h, depășind cu mult viteza legală, și avea, de asemenea, permisul de conducere suspendat. Polițiștii din Târgu Frumos au oprit pe 4 august un [...] The post Dosar penal pentru un șofer prins în Târgu Frumos circulând cu 81 km/h fără permis first appeared on IasiTV Life.
07:40
Bursele studenților, tăiate în vacanțe și eliminate pentru cei de la facultățile cu taxă # IasiTV Life
Conform noilor reguli stabilite de Ministerul Educației, bursele de merit și cele sociale vor fi acordate doar studenților de la facultățile de stat. Studenții înscriși la facultățile cu taxă nu vor mai beneficia de acest tip de sprijin financiar. Conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial, studenții de la facultățile cu taxă nu vor mai [...] The post Bursele studenților, tăiate în vacanțe și eliminate pentru cei de la facultățile cu taxă first appeared on IasiTV Life.
5 august 2025
19:50
INVITAT / ANDREI GIURGIA – Director SFRION SAPDARU – Actor și regizor The post DEZBATEREA ZILEI / SFR, CASA FILMULUI ROMÂNESC first appeared on IasiTV Life.
19:50
INVITAȚI / Petran PAVELIUC – OrganizatorTEODOR CIOBANU – Elev The post DAREA DE SEAMA / Un nou spectacol „Toboșariada” la Iași first appeared on IasiTV Life.
15:40
Rusia rupe tăcerea și întoarce rachetele spre Europa. Kremlinul renunță oficial la moratoriul privind desfășurarea rachetelor cu rază medie și scurtă de acțiune, în timp ce bombardierele nucleare rusești sunt repoziționate tot mai aproape de granițele NATO. Mișcările militare cresc tensiunea pe continent și trimit un semnal clar: Moscova își pregătește din nou arsenalul pentru [...] The post Moscow Times: Rachetele nucleare rusești sunt direcționate spre Europa first appeared on IasiTV Life.
13:30
Bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor # IasiTV Life
Evghenia Guțul, bașcana autonomiei Găgăuze din Republica Moldova și una dintre figurile proeminente ale fostului Partid Șor, a fost condamnată de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) la șapte ani de închisoare cu executare, în regim semi-închis. Vedeți și Fraudă cu tratamente vitale: Bolnavi de cancer, înșelați de cei care trebuiau să-i vindece Potrivit rechizitoriului întocmit de [...] The post Bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor first appeared on IasiTV Life.
09:30
5 zile „La feminin” dedicate filmului românesc, invitaților speciali și publicului cinefil Cea de-a 16-a ediție a Festivalului SFR debutează miercuri, 6 august, la Iași, și aduce, timp de cinci zile, peste 40 de evenimente dedicate filmului românesc, întâlniri cu invitați speciali, proiecții în aer liber și conferințe. Vedeți și Stagiunea 2025-2026 a Operei Iași [...] The post Iași: Începe ediția a 16-a a festivalului SFR first appeared on IasiTV Life.
07:00
Primăria Municipiului Iași organizează în perioada 6 – 7 august 2025, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, Conferința „Diaspora – Interferențe culturale și educație”, eveniment organizat în cadrul programului anual „Sărbătoarea Diasporei – Iașul este ACASA!” și dedicat românilor de pretutindeni care, deși separați de barierele geografice, rămân conectați cu țara și doresc să [...] The post Conferința „Diaspora – Interferențe culturale și educație” la Palatul Roznovanu first appeared on IasiTV Life.
4 august 2025
18:40
INVITAT / BIATRICE DUCA – Manager Școala Populară de Arte ,,Titel Popovici” din Iași The post DEZBATEREA ZILEI / ÎNSCRIERI LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE first appeared on IasiTV Life.
17:00
Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a asigurat, în sistem integrat, măsurile de ordine publică pe parcursul celei de-a V-a ediții a festivalului „Young Island”, care s-a desfășurat în perioada 31 iulie – 3 august 2025, pe Insula de Agrement din municipiul Bacău. Vedeți și La ce vârstă începem să îmbătrânim rapid Pentru siguranța participanților, atât [...] The post Festivalul Young Island 2025 s-a încheiat fără a fi înregistrate situații deosebite first appeared on IasiTV Life.
14:30
INVITAT / Dr. Cristina Elena Dobre – Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași The post EU SĂNĂTOS / MEDICINA VIITORULUI APLICATĂ ÎN PSIHIATRIE first appeared on IasiTV Life.
11:50
O adresă trimisă de către Ministerul Transporturilor către Ministerul Finanțelor arată faptul că se fac calcule pentru noile impozite auto. Pentru că în jalonul 59 din PNRR ni se cere o nouă bază de calcul la impozitele pentru autovehicule și clădiri, acestea trebuie finalizate până la sfârșitul acestui an și vor intra în vigoare de [...] The post La Guvern se pregătește o măsură cu mare impact: se dublează impozitul pe mașini first appeared on IasiTV Life.
10:30
Îmbătrânirea nu are loc gradual, potrivit cercetătorilor. Dacă în copilărie și în tinerețe corpul urmează un ritm stabil de dezvoltare, după vârsta de 50 de ani începe un declin accelerat al funcțiilor biologice. Iar primele afectate de procesul de îmbătrânire sunt vasele de sânge. Vedeți și Fraudă cu tratamente vitale: Bolnavi de cancer, înșelați de [...] The post La ce vârstă începem să îmbătrânim rapid first appeared on IasiTV Life.
07:00
Patru prelevări multiorgan în câteva zile, cu intervenții și la Spitalul Parhon din Iași # IasiTV Life
Patru donatori de organe, zeci de vieți salvate În perioada 28 iulie – 1 august, patru centre medicale din țară au colaborat pentru a preleva organe de la donatori aflați în moarte cerebrală. Datorită altruismului familiilor, mai mulți pacienți au primit organele de care aveau nevoie. Citiți și Adolescent din Iași, salvat de la înec [...] The post Patru prelevări multiorgan în câteva zile, cu intervenții și la Spitalul Parhon din Iași first appeared on IasiTV Life.
06:50
Pompierii militari din Iași au intervenit duminică după-amiază pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament de pe Bulevardul Regele Ferdinand I. În timpul operațiunii de stingere a focului și de evacuare, salvatorii au descoperit o pisică speriată, pe care au scos-o în siguranță din locuința afectată de fum. Echipajele de intervenție au salvat animalul [...] The post Pompierii ieșeni au salvat o pisică dintr-un apartament cuprins de flăcări first appeared on IasiTV Life.
06:50
O tragedie a fost evitată la limită sâmbătă, în stațiunea Eforie, unde un băiat de 14 ani din Podu Iloaiei, județul Iași, era cât pe ce să se înece. Adolescentul se juca în apă, aproape de mal, în timp ce mama sa îl supraveghea de pe plajă, când, dintr-o dată, a fost luat de curenți. [...] The post Adolescent din Iași, salvat de la înec în stațiunea Eforie first appeared on IasiTV Life.
