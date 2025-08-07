Unde sunt amplasate camerele de verificare a rovinietei
IasiTV Life, 7 august 2025 13:00
Compania Națională de Drumuri are peste 110 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Acestea sunt amplasate pe toate drumurile naționale și pe autostrăzi. Camerele sunt conectate la un sistem automatizat de monitorizare, conectat la baza națională de date cu vehicule pentru care s-a achitat taxa de drum. Vedeți și Ce pacienți [...]
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum 4 ore
10:30
Pacienții cu afecțiuni cronice care fac parte din programele naționale de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără a mai fi necesar un bilet de trimitere sau de internare. Ei pot merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai face și un drum la medicul de familie. Vedeți și Bursele studenților, tăiate în [...]
Acum 6 ore
08:00
Un bărbat a fost atacat în holul blocului de o vecină cu probleme psihice. El a fost înjunghiat cu un obiect ascuțit, însă, din fericire, medicii au declarat că viața sa nu este în pericol. Atacul a avut loc miercuri la prânz, când femeia s-a întâlnit cu vecinul ei de 69 de ani, pe scara [...]
Acum 8 ore
07:10
DIICOT Iași a reținut șase bărbați, cu vârste între 21 și 31 de ani, acuzați de trafic de droguri de risc, de mare risc și de operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Potrivit anchetatorilor, din aprilie până în august 2025, un inculpat de 31 de ani a procurat, deținut și vândut droguri de mare risc, sub [...]
07:00
Regiunea de nord-est a României s-a aflat sub cod portocaliu de instabilitate accentuată, iar meteorologii au emis, în după-amiaza respectivă, și alerte de tip nowcasting de fenomene severe imediate. În județul Suceava, un cod roșu local de averse torențiale și vijelii a fost activat timp de o oră în municipiul reședință de județ, Fălticeni și [...]
06:50
O furtună puternică a lovit Iașiul miercuri după-amiază, lăsând în urmă mai mulți copaci doborâți. Unul dintre ei a căzut pe o mașină parcată pe strada Pinului, unde se afla o persoană. Pompierii au acționat imediat și au salvat victima, care era conștientă și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un incident similar a [...]
Acum 24 ore
21:30
Miercuri după-amiază, un apel la 112 a alertat autoritățile cu privire la o urgență medicală în Pădurea Ciric. La sosirea salvatorilor, victima se afla deja în stop cardio-respirator. Medicii SMURD au inițiat imediat protocolul de resuscitare, încercând să salveze viața bărbatului. Pompierii de la ISU Iași și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) [...]
19:00
INVITAT / Valentina Vozniuc – Business Community Manager Centrul de Afaceri Expert Mind
Ieri
09:50
Polițiștii locali din cadrul Serviciului 2 au depistat o persoană în stare de inconștiență sub Pasajul Octav Băncilă (în parcarea auto, în proximitatea liniei ferate). Persoana în cauză nu prezenta urme de violență.A fost anunțat SNAU – 112, iar până la sosirea echipajului de specialitate, persoana a fost așezată în poziția laterala de siguranță pentru [...]
08:00
Ion Iliescu, primul președinte al României, a decedat ieri, la vârsta de 95 de ani. Fostul șef de stat, internat pe 9 iunie cu probleme respiratorii, a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. După 57 de zile de spitalizare, acesta s-a stins din viață. Ion Iliescu este primul fost președinte care beneficiază de funeralii de stat, [...]
07:50
Patriarhul Daniel, reacție la moartea lui Ion Iliescu: „Veșnica lui pomenire din neam în neam!” # IasiTV Life
În mesajul său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS Daniel, l-a omagiat pe Ion Iliescu, considerându-l „președintele care a schimbat orientarea politică a României". Șeful BOR a menționat, de asemenea, că unul dintre meritele importante ale fostului președinte a fost introducerea orei de religie în școli. „Patriarhia Română exprimă condoleanțe familiei domnului Ion Iliescu, fost Președinte al României [...]
07:50
Un bărbat de 39 de ani din Ialomița s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de poliție în Târgu Frumos. El conducea un ansamblu de vehicule cu 81 km/h, depășind cu mult viteza legală, și avea, de asemenea, permisul de conducere suspendat. Polițiștii din Târgu Frumos au oprit pe 4 august un [...]
07:40
Bursele studenților, tăiate în vacanțe și eliminate pentru cei de la facultățile cu taxă # IasiTV Life
Conform noilor reguli stabilite de Ministerul Educației, bursele de merit și cele sociale vor fi acordate doar studenților de la facultățile de stat. Studenții înscriși la facultățile cu taxă nu vor mai beneficia de acest tip de sprijin financiar. Conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial, studenții de la facultățile cu taxă nu vor mai [...]
5 august 2025
19:50
INVITAT / ANDREI GIURGIA – Director SFRION SAPDARU – Actor și regizor
19:50
INVITAȚI / Petran PAVELIUC – OrganizatorTEODOR CIOBANU – Elev
15:40
Rusia rupe tăcerea și întoarce rachetele spre Europa. Kremlinul renunță oficial la moratoriul privind desfășurarea rachetelor cu rază medie și scurtă de acțiune, în timp ce bombardierele nucleare rusești sunt repoziționate tot mai aproape de granițele NATO. Mișcările militare cresc tensiunea pe continent și trimit un semnal clar: Moscova își pregătește din nou arsenalul pentru [...]
13:30
Bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor # IasiTV Life
Evghenia Guțul, bașcana autonomiei Găgăuze din Republica Moldova și una dintre figurile proeminente ale fostului Partid Șor, a fost condamnată de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) la șapte ani de închisoare cu executare, în regim semi-închis. Vedeți și Fraudă cu tratamente vitale: Bolnavi de cancer, înșelați de cei care trebuiau să-i vindece Potrivit rechizitoriului întocmit de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
5 zile „La feminin" dedicate filmului românesc, invitaților speciali și publicului cinefil Cea de-a 16-a ediție a Festivalului SFR debutează miercuri, 6 august, la Iași, și aduce, timp de cinci zile, peste 40 de evenimente dedicate filmului românesc, întâlniri cu invitați speciali, proiecții în aer liber și conferințe. Vedeți și Stagiunea 2025-2026 a Operei Iași [...]
07:00
Primăria Municipiului Iași organizează în perioada 6 – 7 august 2025, în Sala „Vasile Pogor" a Palatului Roznovanu, Conferința „Diaspora – Interferențe culturale și educație", eveniment organizat în cadrul programului anual „Sărbătoarea Diasporei – Iașul este ACASA!" și dedicat românilor de pretutindeni care, deși separați de barierele geografice, rămân conectați cu țara și doresc să [...]
4 august 2025
18:40
INVITAT / BIATRICE DUCA – Manager Școala Populară de Arte ,,Titel Popovici" din Iași
17:00
Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a asigurat, în sistem integrat, măsurile de ordine publică pe parcursul celei de-a V-a ediții a festivalului „Young Island", care s-a desfășurat în perioada 31 iulie – 3 august 2025, pe Insula de Agrement din municipiul Bacău. Vedeți și La ce vârstă începem să îmbătrânim rapid Pentru siguranța participanților, atât [...]
14:30
INVITAT / Dr. Cristina Elena Dobre – Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola" Iași
11:50
O adresă trimisă de către Ministerul Transporturilor către Ministerul Finanțelor arată faptul că se fac calcule pentru noile impozite auto. Pentru că în jalonul 59 din PNRR ni se cere o nouă bază de calcul la impozitele pentru autovehicule și clădiri, acestea trebuie finalizate până la sfârșitul acestui an și vor intra în vigoare de [...]
10:30
Îmbătrânirea nu are loc gradual, potrivit cercetătorilor. Dacă în copilărie și în tinerețe corpul urmează un ritm stabil de dezvoltare, după vârsta de 50 de ani începe un declin accelerat al funcțiilor biologice. Iar primele afectate de procesul de îmbătrânire sunt vasele de sânge. Vedeți și Fraudă cu tratamente vitale: Bolnavi de cancer, înșelați de [...]
07:00
Patru prelevări multiorgan în câteva zile, cu intervenții și la Spitalul Parhon din Iași # IasiTV Life
Patru donatori de organe, zeci de vieți salvate În perioada 28 iulie – 1 august, patru centre medicale din țară au colaborat pentru a preleva organe de la donatori aflați în moarte cerebrală. Datorită altruismului familiilor, mai mulți pacienți au primit organele de care aveau nevoie. Citiți și Adolescent din Iași, salvat de la înec [...]
06:50
Pompierii militari din Iași au intervenit duminică după-amiază pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament de pe Bulevardul Regele Ferdinand I. În timpul operațiunii de stingere a focului și de evacuare, salvatorii au descoperit o pisică speriată, pe care au scos-o în siguranță din locuința afectată de fum. Echipajele de intervenție au salvat animalul [...]
06:50
O tragedie a fost evitată la limită sâmbătă, în stațiunea Eforie, unde un băiat de 14 ani din Podu Iloaiei, județul Iași, era cât pe ce să se înece. Adolescentul se juca în apă, aproape de mal, în timp ce mama sa îl supraveghea de pe plajă, când, dintr-o dată, a fost luat de curenți. [...]
06:40
Un elicopter SMURD a preluat de urgență un adolescent de 17 ani din Botoșani și l-a transportat la Iași. Transferul a fost decis după ce medicii de la Spitalul din Dorohoi au constatat că starea tânărului, diagnosticat cu pneumotorax drept, se agrava rapid. Afecțiunea, care i-ar fi putut fi fatală, a necesitat transferul la o [...]
3 august 2025
21:00
INVITAT / Elena Olimpia Sim – Spiritual & Tantra Coach, Terapeut Sistemic
2 august 2025
07:50
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism, care figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare. O mașină de 35.000 de euro, furată din Spania, a fost oprită la PTF Albița. În dimineața zilei de 31 iulie, [...]
07:30
Duminică, 3 august – Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor) Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sluji Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, la Schitul Acoperământul Maicii Domnului – Pocrov (Protopopiatul Târgul Neamț, județul Neamț), cu ocazia sfințirii paraclisului din lemn [...]
07:30
Locuitorii dintr-o comună din Iași se confruntă cu un pericol grav, după ce principala lor fântână a fost otrăvită. Incidentul a lăsat mai multe familii fără apă, iar sătenii acuză autoritățile de pasivitate, deși au sesizat atât primăria, cât și poliția. Unul dintre ei sugerează că ar fi vorba despre o răzbunare și are un [...]
1 august 2025
20:30
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director de comunicare Arhiepiscopia Iașilor
20:30
INVITAT / C.P. I dr. Flavius Solomon – Inst. de Istorie „A.D. Xenopol"
15:20
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că o parte importantă din prevenirea efectelor dezastruoase ale inundațiilor este legată de oprirea construc
14:50
Sustenabilitate, artă și modă responsabilă: Privé Fashion Events revine pe 18 septembrie # IasiTV Life
Privé Fashion Events, proiectul de design vestimentar și arte vizuale care promovează moda ca formă de cultură și mesaj social, revine pe 18 septembrie 2025 cu cea de-a IX-a ediție, într-un cadru exclusivist: Terasa Congress Hall, Palas Iași. Vedeți șii Privé Fashion Events IX – Un manifest sub clar de lună, pe 18 septembrie la [...] The post Sustenabilitate, artă și modă responsabilă: Privé Fashion Events revine pe 18 septembrie first appeared on IasiTV Life.
12:40
„Românii caută soluții financiare mai blânde”: Cum funcționează alternativa la creditul bancar # IasiTV Life
Într-un context economic tensionat, cu dobânzi mari și acces dificil la creditare bancară, românii caută tot mai frecvent soluții financiare alternative. Una dintre acestea este sistemul Casei de Ajutor Reciproc (CAR) – o formă de organizare mutuală, prezentă de zeci de ani în România. Am stat de vorbă cu Monica Porșega, șefă de agenție în [...] The post „Românii caută soluții financiare mai blânde”: Cum funcționează alternativa la creditul bancar first appeared on IasiTV Life.
11:30
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de Guvern, vineri, de la ora 12.00, pentru adoptarea măsurilor de sprijin necesare persoanelor afectate de inundațiile din Suceava și Neamț. Vedeți și Campanie umanitară pentru victimele inundațiilor din Suceava și Neamț Conform Hotărârii CNSU nr. 22/31.07.2025, familiile ale căror locuințe au fost afectate vor primi: Fii [...] The post Bani de la Guvern pentru sinistrații din Neamț și Suceava first appeared on IasiTV Life.
10:40
Opera Națională Română din Iași a definitivat programul spectacolelor care vor avea loc în prima lună a stagiunii 2025-2026. Vedeți și Adventure Festival – acolo unde motoarele vorbesc mai tare decât cuvintele! Iată evenimentele propuse în luna septembrie de teatrul liric ieșean: Fii alături de noi pe Facebook The post Stagiunea 2025-2026 a Operei Iași începe în septembrie first appeared on IasiTV Life.
09:50
Președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder, a transmis un avertisment ferm cu privire la decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a retrimite în Parlament legea inițiată de deputatul Silviu Vexler privind combaterea extremismului, antisemitismului și interzicerea organizațiilor de tip legionar. Vedeți și Campanie umanitară pentru victimele inundațiilor din Suceava și Neamț Într-un comunicat, Lauder [...] The post Indignare internațională privind legea Vexler first appeared on IasiTV Life.
08:00
Controalele recente ale Protecției Consumatorilor au scos la iveală nereguli grave în comerțul cu lactate, inclusiv în Iași. Inspectorii ANPC au găsit produse expirate, alterate sau depozitate necorespunzător. Printre problemele identificate se numără: De asemenea, au fost găsite produse în ambalaje deteriorate sau cu etichete înșelătoare. „La 15 dintre operatori au fost constatate abateri. Au [...] The post Controale în Iași: produse lactate neconforme retrase de la vânzare first appeared on IasiTV Life.
07:50
Un incendiu a izbucnit la un bloc de locuințe cu 7 etaje din Piața Unirii. Pompierii Detașamentului 1 Iași au fost alertați și au mobilizat rapid 13 militari cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim-ajutor. La sosirea echipajelor, s-a constatat că focul fusese provocat de o candelă aprinsă pe pervazul geamului. Citiți [...] The post O candelă a provocat un incendiu într-un apartament din Iași first appeared on IasiTV Life.
07:50
Scandal la Galați: un polițist a fost filmat în timp ce înjura un șofer și susținea că îi poate falsifica rezultatul la drugtest # IasiTV Life
Un șofer oprit în trafic de un polițist din Galați a filmat întreaga interacțiune, iar imaginile au dus la o anchetă internă. Polițistul este acuzat că l-a înjurat și l-a amenințat pe șofer, spunându-i că îi va face un „drugtest special”, al cărui rezultat va fi pozitiv. Ulterior, șoferul a povestit în detaliu incidentul. „În [...] The post Scandal la Galați: un polițist a fost filmat în timp ce înjura un șofer și susținea că îi poate falsifica rezultatul la drugtest first appeared on IasiTV Life.
07:40
Accidentul a avut loc joi seară pe DN 15 C, în comuna Brusturi, și a fost semnalat prin 112 la ora 19:34. O mașină a ieșit de pe carosabil, lovind un stâlp de susținere a unui indicator, chiar la granița cu județul Suceava. Conform informațiilor, la volan se afla doar șoferul. La locul accidentului au [...] The post Accident tragic: un șofer a decedat după ce a lovit borna județului Neamț first appeared on IasiTV Life.
31 iulie 2025
19:10
INVITAT / MARIUS BODOGA – Director executiv DLEP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / NOUTĂȚI DE LA DLEP first appeared on IasiTV Life.
17:40
Albastrul revine în forță, și într-un mod impresionant. Odată asociat exclusiv cu ținutele formale clasice, acum înflorește din nou ca alternativă la alb și bej. În sezonul 2025, devine una dintre cele mai la modă alegeri din garderoba bărbaților – și nu doar în versiuni elegante, ci și în ținute casual de zi cu zi. [...] The post Hitul acestui sezon: iubește albastrul first appeared on IasiTV Life.
15:00
Guvernul pregătește o reformă amplă a legislației privind insolvența, cu scopul de a scurta durata acestor proceduri și de a îmbunătăți recuperarea datoriilor către stat. Potrivit vicepremierului Tánczos Barna, noile reguli vor încuraja lichidatorii și administratorii judiciari să finalizeze mai rapid procesele de reorganizare sau faliment ale firmelor aflate în dificultate financiară. Vedeți și România, [...] The post Măsuri dure pentru firmele în insolvență first appeared on IasiTV Life.
11:30
De luni, 4 august 2025, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căii de rulare pe tronsonul Cuza Vodă – Tg. Cucu, vor interveni modificări importante în circulația tramvaielor și autobuzelor. Vedeți și Schimbare la CTP Iași: Fără bilete pe hârtie din 1 septembrie, se introduc validatoare noi Trasee de tramvai modificate: Traseul 54: Va [...] The post Schimbări majore în circulația tramvaielor și autobuzelor CTP first appeared on IasiTV Life.
11:00
Premierul Ilie Bolojan a lansat în spațiul public o serie de propuneri și măsuri pentru a tăia pensiile speciale, dar și pentru a crește vârsta de pensionare a magistraților. Forumul Judecătorilor din România avertizează că astfel de măsuri ar putea conduce la pensionarea sau demisia a peste 1.000 magistrați ”în special acei judecători şi procurori [...] The post Peste 1.000 de pensionari amenință cu pensionarea sau demisia first appeared on IasiTV Life.
09:50
În încercarea de a reduce cheltuielile publice și de a aduce mai mulți bani la buget, Guvernul României pare să ignore una dintre cele mai eficiente și rapide surse de venit: turismul. În timp ce în alte țări din regiune acest sector aduce încasări consistente la buget, în România se discută despre tăieri din fondurile [...] The post România, pe podiumul rușinii în turismul european first appeared on IasiTV Life.
