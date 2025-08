Cristi Manea vrea să plece de la Rapid: “Am alte pretenţii. Nu am vrut să vorbesc cu antrenorul”

14:40

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Europa League. Dacă va trece de Drita, campioana se va duela cu scoțienii de la Aberdeen. FCSB ar putea astfel că înfrunte din nou o formație din Scoția, la mai puțin de un an după confruntarea cu Rangers din […] The post Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB și-a aflat adversara din play-off-ul Europa League: „Putem să ne batem” appeared first on Antena Sport.