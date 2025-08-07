Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători
Antena Sport, 7 august 2025 08:40
Noul tribunal argentin, însărcinat cu procesul privind moartea lui Diego Maradona din 2020, a respins miercuri o cerere de recuzare a doi judecători prezentată de echipa de apărare. Avocaţii lui Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona, pus sub acuzare pentru moartea idolului argentinian, au cerut luni recuzarea a doi dintre cei trei judecători ai
Acum 5 minute
09:00
Eliza Samara – Mo Zhang LIVE VIDEO (9.35, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Yokohama 2025 # Antena Sport
Eliza Samara (36 de ani) e prima jucătoare din România care va evolua la ediţia din 2025 a WTT Champions Yokohama 2025, competiţie ce se va desfăşura în perioada 7-11 august şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Samara o va întâlni în primul tur al competiţiei din Japonia pe Mo Zhang (36 de ani,
Acum 15 minute
08:50
Meciurile amicale ar trebui să reprezinte simple teste pentru formațiile implicate, însă jucătorii de la Real Betis și Como au depășit inclusiv bariera competitivității. În timpul meciului, fotbaliștii celor două formații au sărit la bătaie unii la alții și au creat scene de un haos teribil, în care s-au împărțit inclusiv pumni și picioare. Câte
Acum 30 minute
08:40
Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători # Antena Sport
Noul tribunal argentin, însărcinat cu procesul privind moartea lui Diego Maradona din 2020, a respins miercuri o cerere de recuzare a doi judecători prezentată de echipa de apărare. Avocaţii lui Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona, pus sub acuzare pentru moartea idolului argentinian, au cerut luni recuzarea a doi dintre cei trei judecători ai
Acum o oră
08:30
Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali # Antena Sport
Dacă Alexandru Musi zburdă în tricoul lui Dinamo, Dennis Politic a prins doar 245 de minute pe teren pentru FCSB, după ce Gigi Becali a plătit un milion de euro pentru aripa de 25 de ani, cedându-l în Ştefan cel Mare şi pe Musi. Jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro a debutat cu un
08:10
PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește # Antena Sport
Dennis Man pare din ce în ce mai aproape de a semna cu PSV Eindhoven, după ce formația din Olanda și Parma s-au înțeles pentru mutarea românului. În momentul de față, totul stă în mâinile fotbalistului de 26 de ani, el fiind singurul care mai trebuie să își dea acceptul pentru acordul respectiv. Se iau
Acum 12 ore
01:00
The post Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord – Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:20
The post Dramtism în prelungirile meciului Feyenoord – Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:00
The post Sofyan Amrabat a marcat un gol superb în Feyenoord – Fenerbahce appeared first on Antena Sport.
6 august 2025
23:50
Becali a răbufnit după ce a aflat că un fotbalist de la FCSB nu poate juca în Liga 1: “Ce-s tâmpeniile astea?!” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB se confruntă cu o situație incredibilă. Patronul campioanei a răbufnit și a transmis că, în momentul de față, un fotbalist legitimat la echipa sa nu poate fi utlizat în meciurile din Liga 1! Este vorba despre Malcom Edjouma, care nu are drept de joc în campionat din cauza unei
23:40
The post Jhon Duran a debutat la Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
23:20
Alexi Pitu a semnat cu un nou club, după despărțirea de Dunkerque. Românul își va continua cariera tot în afara granițelor, de această dată în Danemarca. Pitu s-a înțeles cu Vejle, din postura de jucător liber de contract. Acesta va evolua astfel pentru echipa care s-a salvat de la retrogradare în sezonul trecut al primei
23:20
“Ar trebui să se rezolve” Anunţul lui Cristi Balaj despre transferul unui jucător de la FCSB la CFR Cluj! # Antena Sport
Cristi Balaj a confirmat că CFR Cluj este aproape de a transfera un jucător de la FCSB. După ce mutarea lui Edjouma a picat, CFR Cluj este la un pas să îl transfere pe Ovidiu Perianu (23 de ani), fotbalist de care Gigi Becali vrea să scape. Iniţial, se credea că Ovidiu Perianu va merge
23:10
“Aş vrea să joc eu”. Dan Petrescu a vorbit despre problemele de lot de la CFR înaintea duelului cu Braga # Antena Sport
CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petrescu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY. "Bursucul" a vorbit la superlativ
22:50
“Nu ne putem compara în niciun fel”. Dan Petrescu, discurs la superlativ despre Braga înainte de meciul CFR-ului # Antena Sport
CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petresu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY. "Bursucul" a vorbit la superlativ
22:40
Un jucător de la Farul, aproape de transferul în La Liga! Echipa lui Gică Hagi poate da o nouă lovitură # Antena Sport
Farul este aproape de a da o nouă lovitură pe plan extern. Un jucător de la echipa lui Gică Hagi este aproape de transferul în La Liga. Este vorba despre Vlad Rafailă, portar în vârstă de 20 de ani. Acesta s-a aflat și în lotul României U21, la EURO 2025. Vlad Rafailă poate pleca de
22:30
Liverpool vrea să dea o nouă lovitură. Un star de la Paris Saint-Germain, ochit de “cormorani” # Antena Sport
Liverpool este deja echipa care a cheltuit cei mai mulți bani în această perioadă de mercato, însă conducerea clubului de pe Anfield nu vrea să se oprească aici. În timp ce șefii formației din Merseyside îl "vânează" pe Aleksander Isak, un alt jucător a început să fie în vizorul campioanei din Anglia. "Cormoranii" au în
22:10
Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 # Antena Sport
Marți seară, echipa din orașul cu numai 5.000 de locuitori și-a continuat parcursul incredibil în Europa. KI Klaksvík, din Insulele Feroe, a câștigat cu 2-0 în fața lui Neman Grodno, din Belarus, în prima manșă din turul trei preliminar al UEFA Conference League. René Joensen și Páll Klettskarð au marcat pentru feroezi, care acum sunt
21:40
Gigi Becali a confirmat transferul lui Andrei Gheorghiţă. Dat iniţial ca plecat la Petrolul, Andrei Gheorghiţă (23 de ani) a fost deturnat de U Cluj. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, i-a transmis lui Gigi Becali că Gheorghiţă va semna cu U Cluj. Campioana îl va împrumuta la formaţia antrenată de Neluţu
21:40
Antrenorul lui Drita l-a “înțepat” pe Gigi Becali înainte de meciul cu FCSB din UEL: “Noi nu putem spune asta” # Antena Sport
FCSB o întâlnește joi pe Drita în primul meci al “dublei” din turul 3 preliminar Europa League. Înainte de partida de pe Arena Națională, antrenorul kosovarilor, Zekirija Ramadani, a prefațat duelul cu “roș-albaștrii” și a vorbit despre eliminarea lor la mâna Shkendijei, despre criza prin care trece clubul, dar și despre declarațiile date de Elias […] The post Antrenorul lui Drita l-a “înțepat” pe Gigi Becali înainte de meciul cu FCSB din UEL: “Noi nu putem spune asta” appeared first on Antena Sport.
21:30
Clubul nord-american Vancouver Whitecaps a oficializat miercuri achiziţia atacantului german Thomas Muller, de la Bayern Munchen, a anuntat gruparea canadiană pe site-ul oficial. Thomas Müller (35 de ani) este noul jucător al clubului Vancouver Whitecaps. Atacantul german a semnat un contract până în decembrie 2026. Thomas Muller va juca la Vancouver Whitecaps Internaţionalul german (131
21:00
Cu fete venite din Australia şi Statele Unite vrea să se facă mare fotbalul feminin din România. Micile fotbaliste s-au topit în tricoul naţionalei la selecţia organizată la Buftea. Delia Pintilie vine tocmai din Australia ca să joace pentru România, iar Elena Gîrlea din Statele Unite. Dragostea pentru fotbal este mare, iar fetele sub 15
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Mitriță e mare cât China! appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby și-au prezentat noul tricou appeared first on Antena Sport.
20:50
Rezultat umilitor pentru echipa lui Adrian Mititelu! FCU Craiova, eliminată din Cupă de Vulturii Fărcăşeşti # Antena Sport
FCU Craiova continuă să primească lovitură după lovitură. După ce a fost retrogradată în Liga a 3-a, unde va începe sezonul cu o depunctare, formația lui Adrian Mititelu a fost eliminată din turul 2 al Cupei României. Echipa "alb-albastră" a fost învinsă cu 3-2 de Vulturii Fărcășești, o formație dintr-o comună cu doar 3.000 de
20:40
The post Jurnal AntenaSport | Rădoi, conectat la Europa appeared first on Antena Sport.
20:20
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” # Antena Sport
FCSB se pregătește pentru meciul cu Drita din turul 3 preliminar Europa League, unde a ajuns după ce a fost eliminată de Shkendija în calificările pentru grupa principală a Ligii Campionilor. "Roș-albaștrii" vor disputa partida tur contra kosovarilor mâine, 7 august, pe Arena Națională, de la ora 21:30. Cu o zi înainte de meciul cu
20:20
Înainte de duelul cu Drita, Gigi Becali a prezis că echipa lui va merge în grupa principală din Europa League. Becali e convins că, în cel mai rău caz, FCSB va juca în grupa principală din Conference League. FCSB – Drita e în format LIVE TEXT pe AS.ro joi, de la ora 21:30. Returul se
Acum 24 ore
20:00
Premii record anunțate la US Open 2025. Cât vor încasa campionii marelui șlem american # Antena Sport
US Tennis Association a anunţat miercuri că premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului US Open vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari pentru fiecare, iar compensaţia totală a jucătorilor va ajunge la 90 de milioane de dolari. Este vorba de o creştere cu 20% a sumei
19:50
Dinamo, interzisă temporar de pe Arcul de Triumf. Conflictul în care au intrat “câinii” # Antena Sport
Dinamo a disputat până acum două partide din postura de gazdă în noul sezon de Liga 1, primul pe Arcul de Triumf, iar celălalt, derby-ul cu FCSB, pe Arena Națională. "Câinii roșii" și-ar fi dorit să revină pe stadionul de lângă Biserica Cașin pentru partida cu UTA Arad din etapa a șasea, însă au apărut
19:50
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: “Ce-ai zis, mă?” # Antena Sport
Florin Prunea a povestit un episod în care a fost implicat cu Nicolae Zuluf, soţul Sânzianei Buruiană. În perioada în care era preşedinte la Poli, Zuluf a mers în cantonament cu echipa ieşeană. Florin Prunea a dezvăluit că a fost enervat de Zuluf în cantonament, iar acesta nu a mai ajuns să semneze cu formaţia
19:40
Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Mihai Stoica, veste importantă: “Nu trebuie să se opereze!” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat o răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Oficialul de la FCSB a venit cu o veste importantă, înaintea „dublei" cu Drita, din preliminariile Europa League. Denis Alibec se confruntă cu o problemă medicală de la meciul cu CFR Cluj, din Supercupa României. Conform primelor informații apărute, atacantul ar fi
19:20
FC Politehnica Iaşi a anunţat că, începând de miercuri, a fost declanşată procedura de insolvenţă, "măsură necesară pentru continuarea activităţii în condiţii de legalitate şi stabilitate financiară". Decizia, validată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 3748/99/2025, a fost luată în urma scăderii semnificative a veniturilor clubului, cauzată în principal de diminuarea drepturilor de televizare şi a
18:50
Cum a descris-o Elias Charalambous pe Drita, înaintea duelului FCSB-ului cu echipa din Kosovo! # Antena Sport
Elias Charalambous a transmis la conferinţa de presă de dinaintea meciului tur cu Drita că pe jucătorii FCSB-ului îi aşteaptă un meci greu. FCSB este în criză înaintea duelului cu formaţia kosovară. Campioana României are 4 înfrângeri la rând, două dintre ele în dubla din preliminariile Ligii Campionilor cu Shkendija. Celelalte meciuri pierdute ale FCSB-ului
18:50
Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și imnul golanilor # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a anunțat marți, după moartea lui Ion Iliescu, că la meciurile de Cupa României de miercuri și joi se va ține un moment de reculegere în memoria fostului președinte al României. Vestea respectivă nu a fost primită bine de toți suporterii și toate echipele, astfel că la partidele de astăzi au
18:30
Elias Charalambous a anunţat alte două absenţe la FCSB pentru turul cu Drita! Ce a dezvăluit despre Denis Alibec # Antena Sport
Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a anunţat că alţi doi jucători ai FCSB-ului vor fi indisponibili pentru meciul tur cu Drita. FCSB – Drita e în format LIVE TEXT joi, de la ora 21:30, pe AS.ro. Returul va avea loc peste o săptămână, în Kosovo, de la ora 21:00. În afară de Denis Alibec, despre care
18:30
Vladimir Screciu, mesaj pentru fani înainte de Universitatea Craiova – Spartak Trnava: “Sunt al 12-lea jucător” # Antena Sport
Vladimir Screciu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava. Jucătorul a venit și cu un mesaj pentru fanii echipei sale. Universitatea Craiova – Spartak Trnava contează pentru prima manșă a „dublei" din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro,
18:20
“Dacă nu facem asta, n-avem nicio șansă”. Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Univ. Craiova – Spartak Trnava # Antena Sport
Universitatea
18:00
Răsturnare de situația în privința jucătorului pe care Gigi Becali îl înlătură de la FCSB. La ce echipă ajunge # Antena Sport
Gigi Becali a pus pe lista “neagră” mai mulți jucători ca urmare a crizei în care se află FCSB în startul noului sezon. Unul dintre ei este Andrei Gheorghiță, omul care a contribuit sezonul trecut la victoria “roș-albaștrilor” în meciul cu PAOK Salonic din grupa principală Europa League. Deși mijlocașul stânga părea ca și dat […] The post Răsturnare de situația în privința jucătorului pe care Gigi Becali îl înlătură de la FCSB. La ce echipă ajunge appeared first on Antena Sport.
17:50
Jandarmeria Bucureşti a anunţat, miercuri, măsurile de ordine şi siguranţă publică pentru meciul FCSB – KF Drita, programat joi, pe Arena Naţională, la ora 21.30, în prima manşă a turului trei preliminar al Europa League. În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză, care […] The post Jandarmeria a anunțat măsurile de ordine pentru FCSB – Drita appeared first on Antena Sport.
17:50
Ianis Zicu l-a criticat dur pe un jucător al FCSB-ului: “Neprofesionist, nu ai voie să dai astfel de declaraţii” # Antena Sport
Antrenorul Farului, Ianis Zicu, nu s-a ferit să îl critice dur pe unul dintre jucătorii lui Gigi Becali. O declaraţie de după meciul FCSB – Shkendija 1-2, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, l-a revoltat pe antrenorul Farului. Mihai Popescu a declarat, după ce FCSB a fost eliminată de […] The post Ianis Zicu l-a criticat dur pe un jucător al FCSB-ului: “Neprofesionist, nu ai voie să dai astfel de declaraţii” appeared first on Antena Sport.
17:40
Arabii l-au făcut praf pe Laurențiu Reghecampf! Mesaj dur, după ce românul a semnat în Sudan: “Nu e omul potrivit” # Antena Sport
Arabii l-au analizat pe Laurențiu Reghecampf, după ce acesta a semnat cu o echipă din Sudan. Românul a fost făcut praf și nu este considerat drept un om potrivit pentru a o conduce pe Al-Hilal Omdurman. Reghecampf s-a înțeles cu „Real Madrid al Africii”, echipă care ar dispune de un buget impresionant. Ar fi vorba […] The post Arabii l-au făcut praf pe Laurențiu Reghecampf! Mesaj dur, după ce românul a semnat în Sudan: “Nu e omul potrivit” appeared first on Antena Sport.
17:40
Accidentarea lui Lionel Messi, analizată și de Javier Mascherano. Ce a spus antrenorul lui Inter Miami # Antena Sport
Lionel Messi a suferit o accidentare în ultimul meci jucat pentru Inter Miami în Leagues Cup, competiție care aduce laolată formațiile din MLS și din campionatul mexican. Argentinianul a părăsit terenul după doar 11 minute în meciul dintre clubul din Florida și cei de la Necaxa, iar recent au apărut noi informații despre starea sa […] The post Accidentarea lui Lionel Messi, analizată și de Javier Mascherano. Ce a spus antrenorul lui Inter Miami appeared first on Antena Sport.
17:30
Andrei Nicolescu a spus motivul pentru care a picat transferul lui Alex Băluţă la Dinamo! # Antena Sport
Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit motivul pentru care Alex Băluţă nu a ajuns la echipa antrenată de Zeljko Kopic. Alex Băluţă a intrat şi el în dizgraţia lui Gigi Becali, la fel ca Malcom Edjouma. Dacă pe Edjouma patronul roş-albaştrilor a decis să îl reprimească în lotul campioanei, Băluţă încă nu revine la […] The post Andrei Nicolescu a spus motivul pentru care a picat transferul lui Alex Băluţă la Dinamo! appeared first on Antena Sport.
17:00
Incident pe Hungaroring după Marele Premiu al Ungariei. Franco Colapinto s-a ciocnit violent de un parapet # Antena Sport
Prezent la Hungaroring pentru echipa Alpine pentru testele Pirelli, Franco Colapinto a suferit un accident miercuri dimineaţă, relatează L’Equipe. Conform Alpine, pilotul se simte bine, el fiind examinat la centrul medical de la Hungaroring, dar maşina a avut de suferit în urma accidentului. Accident pentru Alpine pe Hungaroring “În cea de-a doua zi a testelor […] The post Incident pe Hungaroring după Marele Premiu al Ungariei. Franco Colapinto s-a ciocnit violent de un parapet appeared first on Antena Sport.
17:00
În ciuda calificării pentru viitoarea ediţie a Ligii Campionilor şi participarea la Cupa Mondială a Cluburilor, clubul german de fotbal Borussia Dortmund va avea un buget de transferuri limitat, susţine cotidianul Bild. Conform publicaţiei germane, această reducere se datorează în principal renovării costisitoare a bucătăriilor de la stadionul său, Signal Iduna Park. Incredibil: bugetul Borussiei […] The post Motivul incredibil pentru care bugetul unui club de top a fost redus! appeared first on Antena Sport.
16:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 august, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de accidentarea cu care se confruntă Denis Alibec. Atacantul a aflat că are nevoie de operaţie, chiar înaintea manşei tur a confruntării cu Drita. AntenaSport Update 6 august 1. Lovitură pentru FCSB FCSB […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 august appeared first on Antena Sport.
16:50
Victor Angelescu a vorbit despre lupta pentru titlu. Acționarul minoritar de la Rapid a dat un verdict și a numit echipa pe care o vede drept favorită la câștigarea trofeului. După 4 etape din noul sezon, Rapid, Universitatea Craiova și Farul Constanța ocupă primele 3 poziții în Liga 1, toate cu câte 10 puncte. În […] The post Victor Angelescu a dat verdictul despre lupta la titlu! Pe cine vede drept favorită appeared first on Antena Sport.
16:50
Suprarealist! În 2025, noua echipă a lui Reghecampf a luat campionatul în două țări diferite: „A fost un miracol!” # Antena Sport
La 49 de ani, Laurențiu Reghecampf revine pe banca tehnică, după ce s-a înțeles cu un club din Africa! Antrenorul român o va antrena pe Al-Hilal Omdurman, din Sudan, una dintre cele mai galonate echipe de pe continent. Clubul sudanez are în palmares două finale în Liga Campionilor Africii (ce-i drept, ultima în 1992), 31 […] The post Suprarealist! În 2025, noua echipă a lui Reghecampf a luat campionatul în două țări diferite: „A fost un miracol!” appeared first on Antena Sport.
16:40
Transferul lui Dennis Man la PSV, pus pe “hold”. Anunțul unui jurnalist apropiat de Parma # Antena Sport
Dennis Man poate ajunge în această vară de la Parma la PSV Eindhoven, după ce olandezii s-au interesat de serviciile jucătorului de 26 de ani. Ba mai mult, campioana batavă a și înaintat o ofertă de 8 milioane de euro către echipa care s-a bătut sezonul trecut pentru supraviețuirea în Serie A. Deși ambele tabere […] The post Transferul lui Dennis Man la PSV, pus pe “hold”. Anunțul unui jurnalist apropiat de Parma appeared first on Antena Sport.
16:30
Denis Alibec (34 de ani) a povestit care a fost cel mai greu moment din cariera lui de fotbalist. Atacantul FCSB-ului a dezvăluit că, după o suspendare de 6 luni în Belgia, s-a gândit să se retragă. Gică Hagi l-a sunat atunci pe Alibec şi i-a propus să meargă la Viitorul şi să se antreneze […] The post Denis Alibec a vrut să se lase de fotbal: “Gică Hagi mi-a salvat cariera” appeared first on Antena Sport.
