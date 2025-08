Securitatea care funcționează în tandem cu operațiunile: noul standard pentru organizațiile complexe

12:30

Scania Oradea a făcut un pas important pentru dezvoltarea sa locală, prin extinderea activității oferind noi spații destinate service-ului, birourilor și clienților. Expansiunea reprezintă răspunsul la nevoile în creștere ale clienților din regiune, fiind o investiție strategică în confort, eficiență și calitate. Zona nouă de service, ce are o suprafață de 550 mp, este special […] The post Service nou, la Scania Oradea appeared first on ZIUA CARGO.