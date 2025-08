Activităţi preventive ale poliţiştilor, la Roman

07:30

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț organizează în data de 05 septembrie a.c., ora 10.00, la sediul unităţii, din strada Eroilor, nr.16, examen de atestare a calităţii de detectiv particular. Dosarele întocmite in vederea participării la examen vor fi depuse până la data de 15 august a.c., la secretariatul Serviciului de Investigaţii Criminale. Examen de atestare