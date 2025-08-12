Poliţiştii nemţeni au adus bucurie în inimile a 120 de copii
Monitorul de Neamț , 12 august 2025 15:30
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu Primăria Municipiului Roman și Asociația „Rareș-Marian", au adus zâmbete și speranță în inimile a 120 de copii din municipiul Roman, oferindu-le echipamente sportive noi, prin proiectul „Toți copiii sunt buni". „În zona Strada Fabricii, 60 de copii au primit aceste daruri menite să-i încurajeze să
Acum 30 minute
15:30
Acum 2 ore
14:40
Peste 100 de permise reţinute şi 476 de sancţiuni contravenţionale aplicate, în urma acțiunii desfășurate la nivel european ROADPOL – SPEED, acțiune dedicată prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză. „În perioada 04 – 10 august, ca urmare a activităților specifice desfășurate pe toate categoriile de drumuri din județ, polițiștii rutieri au aplicat 476
Acum 4 ore
13:40
Un incendiu a izbucnit ieri, în comuna Podoleni, județul Neamț, fiind semnalat prin apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 15:20. Flăcările au izbucnit într-o gospodărie, având posibilitatea de a se extinde la o locuință din vecinătate. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului La locul incendiului s-au deplasat echipaje de la SVSU
12:30
Un bărbat de 79 de ani a dat cinstea pe ruşine la bătrâneţe, urcând la volan deşi avea permisul suspendat. „La data de 11 august, ora 13.30, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, desfășurau activități specifice, pe DN15D, din Dulcești, au observat un autoturism al cărui conducător auto a încercat
Acum 6 ore
11:30
Un minor care a urcat la volanul unui autoturism a provocat un accident de circulaţie, luni, 11 august. El a încercat să evite întâlnirea cu o maşină a Poliţiei dar a pierdut controlul volanului şi a lovit o ambulanţă. „La data de 11 august, ora 16:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu- Neamț au fost
10:20
Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE întârzie: când vor putea pasagerii lua sticle mari în bagajul de mână # Monitorul de Neamț
Noile scanere CT aprobate de UE promit schimbări majore la controlul de securitate, dar implementarea completă va dura ani. Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE se apropie după aprobarea noilor scanere CT capabile să detecteze explozibili lichizi, însă pasagerii nu scapă încă de limita de 100 de mililitri. În paralel, continuă disputa între companiile
Acum 12 ore
07:30
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților # Monitorul de Neamț
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț este pe locul 9 la nivel național, cu peste 8.200 de beneficiari. 1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților – cu 8.209 beneficiari, Neamț se află pe locul 9 în țară, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție
Acum 24 ore
20:40
Zile de foc pentru pompierii nemţeni au fost la sfârşitul săptămânii trecute. Salvatorii nemţeni au avut parte de alarme numeroase cauzate de incendii. O primă astfel de alarmare s-a produs vineri, în jurul orei 15. Pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs într-un apartament de pe strada Aleea
19:40
Reprezentanţii municipalităţii pietrene anunţă că de luni, până marți (11-12 august), în zona de la intersecția Aleea Tineretului cu Aleea Brazilor (zona Podului Căprioara) vor avea loc probe de presiune cu aer la un tronson de conductă de gaze naturale. Zona adiacentă pe o distanță de 150 de metri va fi delimitată cu bandă avertizoare
18:50
La data de 11 august 2025, în jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost solicitați să intervină la un accident rutier în localitatea Girov, județul Neamț. Un bărbat de 69 de ani, care conducea un autoturism pe DJ156A, nu a observat o motocicletă și a lovit-o, rezultând rănirea unui pasager de
18:10
La data de 11 august 2025, în jurul orei 09:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au intervenit la un accident rutier în localitatea Bodești, pe DN15C, în care au fost implicate trei autoutilitare, una dintre ele fiind parcată. Accidentul s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 55 de ani, aflat la volanul uneia dintre
17:40
O autoutilitară a luat foc în mers din cauza unui scurtcircuit. Incidentul s-a produs sâmbătă, 9 august şi, din fericire, nu s-a soldat cu victime. „În data de 09.08.2025, la ora 12:30 pompierii au fost solicitați să intervină în satul Ingărești din comuna Urecheni pentru stingerea unui incendiu produs la o autoutilitară aflată in mers.
17:00
Două persoane au ajuns la spital după un accident rutier produs pe DN2-E85, în localitatea Traian La data de 11 august, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați despre un accident rutier în localitatea Traian, în județul Neamț. Evenimentul a avut loc pe DN2-E85, când un bărbat de 64 de ani din județul
16:30
Două persoane din Roman au fost găsite decedate în propriile locuinţe, la sfârşitul trecut de săptămână. Vineri, pompierii nemţeni au găsit o femeie în vârstă de 73 de ani, decedată, într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Veronica Micle. „În data de 08.08.2025, în jurul orei 21:15, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul
16:00
Accident rutier în afara localității Bicaz: motociclist rănit după ce a lovit un stâlp # Monitorul de Neamț
Un accident rutier s-a produs astăzi în afara localității Bicaz. Un motociclist a fost rănit, după ce a pierdut controlul vehiculului. Un accident rutier în afara localității Bicaz a avut loc astăzi, 11 august, în jurul orei 12:30. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției orașului Bicaz, evenimentul rutier s-a produs pe DN12C, în afara localității
Ieri
15:30
Inconstienţă maximă din partea unui bărbat din Neamţ care i-a dat maşina unui minor băut. Mai mult, când a dat nas în nas cu poliţiştii conducea şi cu viteză peste limita legală. „În noaptea de 11 spre 12 august a.c., in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au efectuat semnal de oprire
14:20
Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit, duminică, 10 august după ce a intrat cu bicicleta într-un cap de pod şi apoi într-un gard. „La data de 10 august a.c., ora 16.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în localitatea Oglinzi
13:10
Un bărbat de 54 de ani şi-a pierdut viaţa, duminică seara, 10 august, după ce a căzut de la etajul trei. „La data de 10 august a.c., ora 20:40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că, o persoană a căzut de la etajul 3
12:20
Un accident rutier produs luni dimineaţă, 11 august, pe E85, în satul Traian, s-a soldat cu două victime. "La ora 09:42, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe E 85 în satul Traian din comuna Săbăoani. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii
11:10
Un bărbat care şi-a agresat fratele şi a adresat şi ameninţări poliţiştilor a ajuns în arest. „La data de 9 august a.c., ora 17:15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Români au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 60 de ani, cu privire la faptul că, a fost
10:40
În cele ce urmează voi da mărturie despre părintele Proclu Nicău, sihastrul din munții Neamțului, ale cărui cuvinte mi-au pătruns adânc în inimă, fiindu-mi îndrumar, balsam și alinare în necaz. A trăit cu adevărat în Hristos Domnul și cu El! A trăit Poruncile Lui ca iubire și nu ca nevoință! L-a iubit pe Domnul și
10 august 2025
20:00
Creşa din Cartierul Precista a fost modernizată şi îi aşteaptă pe cei mici în condiţii civilizate. Anunţul a fost făcut de primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. „Acum este o clădire modernizată și pregătită să-i întâmpine pe cei mici într-un spațiu sigur, luminos și plin de culoare. Pentru mine, această creșă nu înseamnă doar un
19:20
Sprijin de peste Prut pentru locuitorii din comunele afectate de inundaţii în Neamţ # Monitorul de Neamț
Nemţenii din comunele afectate de inundaţii au primit ajutor şi de la un om de bine de peste Prut. Este vorba despre Veaceslav Burlac, care, din resurse proprii, a donat peste 22 de tone de ciment pentru gospodăriile afectate. Acesta a fost președinte al Raionului Criuleni din Republica Moldova ţi a contribuit, în mandatul său,
17:10
Format în bogăția duhovnicească a mănăstirilor, Părintele Cleopa a devenit peste timp omul și românul autentic, posesor al înţelepciunii nealterate oferită de starea de rugăciune. Atunci când a coborât în lume, când a devenit extrem de popular, printre ierarhi, universitari, meșteșugari, țărani etc. Părintele Cleopa dovedea tot atâta teologie cât o întreagă bibliotecă[1]. În acest
16:40
Un bărbat în vârstă de 62 de ani are de dat explicaţii oamenilor legii pentru că nu a luat cu el… telefonul care reprezenta dispozitivul prin care era supravegheat. „La data de 8 august a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați de către dispeceratul SIME, din
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Un copil în vârstă de patru ani care a traversat imprudent o stradă din Gherăieşti a fost victima unui accident rutier, sâmbătă, 9 august. "La data de 9 august a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Gherăiești. În urma
13:40
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Neamț, împreună cu cei din cadrul Biroului Siguranță Școlară, au continuat seria activităților preventive dedicate copiilor și adolescenților aflați în taberele organizate în județul Neamț. „Activitățile desfășurate au avut un caracter educativ și interactiv, abordând teme de actualitate precum: -prevenirea victimizării minorilor în diverse situații,
11:30
Un motociclist în vârstă de 18 ani a provocat un accident rutier în Piatra Neamţ, sâmbătă, 9 august. "La data de 9 august a.c., în jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în Piatra
9 august 2025
16:50
CSM Ceahlăul, doar egal cu Tunari. Galben-negrii au dominat, dar… n-au “găsit” golul victoriei # Monitorul de Neamț
Egal nedrept pentru CSM Ceahlăul în meciul cu CS Tunari, partida de debut în faţa propriilor suporteri, care a avut loc sâmbătă, 9 august. Rezultatul final a fost 1-1, marcatori fiind Davordzie în minutul 54, respectiv Claudiu Dragu, în minutul 57. Cuvintele “doar” din titlu şi “nedrept” de lângă egal sunt justificate de faptul că […] Articolul CSM Ceahlăul, doar egal cu Tunari. Galben-negrii au dominat, dar… n-au “găsit” golul victoriei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 august 2025
20:10
Debutul CSM Ceahlăul în faţa propriilor suporteri, în noul sezon, a fost prefaţat în această seară, vineri, 8 august, de o surpriză de proporţii. O provocare pentru întreaga familie a galben-negrilor. Echipa a ieşit vineri din vestiar şi a mers în Parcul Central și pe Platoul Curții Domnești din Piatra-Neamț pentru a se întâlni cu […] Articolul Debut acasă cu surprize pentru CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu instituțiile locale, investește în viitorul digital al județului prin modernizarea bibliotecilor și extinderea accesului la educație digitală pentru toți locuitorii, indiferent de vârstă sau zonă de proveniență. Proiectul „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” este finanțat prin PNRR și se desfășoară în perioada 8 mai 2025 […] Articolul Proiect pentru modernizarea bibliotecilor din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat recent o iniţiativă care va stârni cel mai probabil numeroase discuţii. Este vorba despre „dog parkuri”, zone special amenajate pentru căţei, edilul promitând că în viitor vor exista astfel de zone în tot oraşul. Cel mai probabil posesorii şi iubitorii de animale vor saluta cu entuziasm iniţiativa […] Articolul Primarul de Piatra promite „dog parkuri” în tot oraşul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul” debutează vineri, 8 august. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț.. Timp de trei zile județul va deveni centrul internațional al cântecului, dansului și portului popular, reunind pe scenă artiști din România și din alte 5 țări cu tradiții folclorice […] Articolul Debut pentru Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul”, ediția XXVI apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel revine în toamnă la Piatra-Neamț cu ediția a XIX-a # Monitorul de Neamț
Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor plastice din România se va desfășura în perioada 25 octombrie 2025 – 11 ianuarie 2026, la Piatra-Neamț. Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția a XIX-a, va avea loc la Piatra-Neamț între 25 octombrie 2025 și 11 ianuarie 2026, reunind artiști din toată țara într-unul dintre […] Articolul Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel revine în toamnă la Piatra-Neamț cu ediția a XIX-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Doi şoferi băuţi care au fost protagoniştii unui accident produs în Tupilaţi au fost trimişi după gratii de judecători. Reamintim că pe 6 august, în jurul orei 21:15, în timp ce un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din județul Iași, conducea un autoturism, pe DJ 208G, în localitatea Tupilați, a intrat în coliziune […] Articolul Accident cu şoferi băuţi, ambii arestaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Un adolescent de 13 ani i-a furat maşina tatălui şi a comis un accident rutier. „La data de 7 august a.c., în jurul orei 21:00, au fost sesizați cu privire la faptul că, un autoturism a fost avariat de către un alt autoturism, în timp ce se afla parcat pe Aleea Liliacului, din municipiul Roman. […] Articolul Minor fără permis, a furat maşina tatălui şi a comis un accident apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Corpul neînsufleţit al unui bărbat a fost găsit, vineri dimineaţă, de pompierii nemţeni în apartamentul în care acesta locuia, în municipiul Roman. „La ora 08:35, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea căii de acces a unui apartament situat într-un bloc de locuințe de pe strada Mihai Eminescu. Apelul a fost […] Articolul Bărbat găsit mort în apartament apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Un şofer care a fost prins de poliţişti că transporta o cantitate mai mare de afine decât era trecut în acte s-a ales cu amendă. „La data de 7 august a.c., în jurul orelor 17:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz aflați în serviciul de patrulare, au oprit pentru control o autoutilitară, condusă […] Articolul Amendă pentru… „surplus” de afine apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Un tânăr şofer a fost protagonistul unui accident spectaculos produs joi seara în satul Bordea din comuna Ştefan cel Mare. Din motive ce urmează a fi stabilite de poliţişti tânărul a pierdut controlul volanului, a lovit gardul şi mai apoi peretele unei case. „La ora 21:10, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment […] Articolul A trecut prin gard şi a intrat cu maşina în peretele casei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Alergie la ambrozie – un coșmar de sezon pentru milioane de români, mai ales în nord-estul țării. Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă: reacțiile pot fi letale, iar prevenția și tratamentul adecvat sunt esențiale pentru a evita tragediile. Zile grele pentru alergici: ambrozia lovește în forță în august și septembrie Potrivit dr. Tudor […] Articolul Alergie la ambrozie – simptome, tratament și prevenție: Tot ce trebuie să știi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:00
Accident cu victimă la Roman, vineri dimineaţă, 8 august. Un autoturism a intrat într-un copac. Forţele de intervenţie au fost alertate prin apel la 112. Vom reveni cu detalii. Articolul ULTIMA ORĂ: Accident cu victimă la Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Cât de des trebuie udate plantele vara: ce NU ți-a spus nimeni până acum despre udarea corectă # Monitorul de Neamț
Cât de des trebuie udate plantele vara este o întrebare esențială pentru toți cei care vor o grădină sănătoasă și un gazon impecabil în sezonul cald. Specialiștii oferă sfaturi clare care pot face diferența dintre o grădină verde și una ofilită. Recomandările specialiștilor: De câte ori se udă grădina în lunile de vară Udarea de […] Articolul Cât de des trebuie udate plantele vara: ce NU ți-a spus nimeni până acum despre udarea corectă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 august 2025
20:20
Reprezentanţii CSM Ceahlăul au pregătit o surpriză de proporţii pentru suporteri. E o provocare care, odată acceptată, sigur se va lăsa cu recompense. “Avem o provocare pentru tine. Dar nu ți-o putem spune… încă. Dacă citești asta, ești deja mai aproape de o experiență inedită. Vineri, 8 august, echipa iese din vestiar și vine în […] Articolul “Provocarea Ceahlăului” – surpriză de proporţii pentru suporteri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Controale ITM Neamț la angajatorii cetățenilor străini: angajați fără contracte, echipamente periculoase, urgențe ignorate # Monitorul de Neamț
Inspectorii de muncă au găsit muncă nedeclarată, echipamente nesigure și ieșiri de urgență blocate Controale ITM Neamț la angajatorii cetățenilor străini s-au desfășurat în perioada 28 iulie – 1 august 2025, în cadrul unei campanii naționale ce a vizat respectarea legislației muncii și a condițiilor de securitate pentru lucrătorii străini. Rezultatele au scos la iveală […] Articolul Controale ITM Neamț la angajatorii cetățenilor străini: angajați fără contracte, echipamente periculoase, urgențe ignorate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul se amână: startul ediției din 2025 are loc pe 8 august # Monitorul de Neamț
Startul Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul a fost reprogramat pentru 8 august, în loc de 7 august, ca urmare a unor motive independente de organizatori. Ediția cu numărul 26 promite spectacole de excepție în Piatra-Neamț, Târgu Neamț și Roman. Deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul se mută pe 8 august În acest final de săptămănă, […] Articolul Deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul se amână: startul ediției din 2025 are loc pe 8 august apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Misiune de suflet a poliţiştilor nemţeni care, joi, 7 august, au dus materiale de construcţii, produse de curăşenie şi alimente unor familii din Farcaşa afectate de inundaţiile recente. “Astăzi, 7 august , în zi de sărbătoare aparte pentru zona noastră, polițiști din județul Neamț au pornit într-o misiune de suflet în localitatea Farcașa. Pentru ca […] Articolul Misiune de suflet a poliţiştilor nemţeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Ceahlăul Fan Shop se deschide oficial înainte de meciul cu CS Dinamo – tricouri, surprize și loialitate galben-negru # Monitorul de Neamț
Primul meci pe teren propriu: Ceahlăul – CS Tunari, pe 9 august Ceahlăul Fan Shop este noul punct de atracție pentru fanii galben-negri, care vor putea achiziționa materiale promoționale oficiale ale clubului CSM Ceahlăul Piatra Neamț chiar înaintea meciului cu CS Dinamo București. Ceahlăul Fan Shop: magazinul oficial pentru fani, gata de lansare Clubul CSM […] Articolul Ceahlăul Fan Shop se deschide oficial înainte de meciul cu CS Dinamo – tricouri, surprize și loialitate galben-negru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
Doi copii, de 7, respectiv 9 ani, au fost transportaţi la spital după un accident produs joi, 7 august, la Doljeşti. La unitatea sanitară din Roman au ajuns şi două femei în vârstă de 26 de ani. „La ora 12:12, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 207 K […] Articolul Doi copii transportaţi la spital după un accident la Doljeşti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un impact frontal s-a produs pe 6 august, în jurul orei 15:00, pe drumul dintre Bicaz și Hangu. În urma accidentului, două persoane aflate într-un autoturism – o femeie de 49 de ani și un copil de doar 8 ani – au fost rănite. Șoferul vinovat ar fi intrat pe contrasens Potrivit unei informări transmise […] Articolul Impact frontal pe drumul Bicaz – Hangu: șoferul a intrat pe contrasens apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Teribilismul unui tânăr i-a adus dosar penal după o plimbare ilegală cu motocicleta # Monitorul de Neamț
Tânăr de 18 ani din Mărgineni, prins de polițiști în miez de noapte fără permis și pe un vehicul neînmatriculat Teribilismul unui tânăr i-a adus dosar penal după ce a fost surprins de polițiști conducând un motociclu neînmatriculat, fără a avea permis de conducere, în noaptea de 6 spre 7 august, în localitatea Mărgineni. Prins […] Articolul Teribilismul unui tânăr i-a adus dosar penal după o plimbare ilegală cu motocicleta apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
