Monahul cel smerit cu chip de înger, părintele Proclu Nicău
Monitorul de Neamț , 11 august 2025 10:40
În cele ce urmează voi da mărturie despre părintele Proclu Nicău, sihastrul din munții Neamțului, ale cărui cuvinte mi-au pătruns adânc în inimă, fiindu-mi îndrumar, balsam și alinare în necaz. A trăit cu adevărat în Hristos Domnul și cu El! A trăit Poruncile Lui ca iubire și nu ca nevoință! L-a iubit pe Domnul și […] Articolul Monahul cel smerit cu chip de înger, părintele Proclu Nicău apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Acum 15 minute
10:40
Acum 24 ore
20:00
Creşa din Cartierul Precista a fost modernizată şi îi aşteaptă pe cei mici în condiţii civilizate. Anunţul a fost făcut de primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. „Acum este o clădire modernizată și pregătită să-i întâmpine pe cei mici într-un spațiu sigur, luminos și plin de culoare. Pentru mine, această creșă nu înseamnă doar un […] Articolul Creşa din Precista, modernizată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:20
Sprijin de peste Prut pentru locuitorii din comunele afectate de inundaţii în Neamţ # Monitorul de Neamț
Nemţenii din comunele afectate de inundaţii au primit ajutor şi de la un om de bine de peste Prut. Este vorba despre Veaceslav Burlac, care, din resurse proprii, a donat peste 22 de tone de ciment pentru gospodăriile afectate. Acesta a fost președinte al Raionului Criuleni din Republica Moldova ţi a contribuit, în mandatul său, […] Articolul Sprijin de peste Prut pentru locuitorii din comunele afectate de inundaţii în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Format în bogăția duhovnicească a mănăstirilor, Părintele Cleopa a devenit peste timp omul și românul autentic, posesor al înţelepciunii nealterate oferită de starea de rugăciune. Atunci când a coborât în lume, când a devenit extrem de popular, printre ierarhi, universitari, meșteșugari, țărani etc. Părintele Cleopa dovedea tot atâta teologie cât o întreagă bibliotecă[1]. În acest […] Articolul Sfântul Cleopa Ilie – model de Părinte și îndrumător duhovnicesc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Un bărbat în vârstă de 62 de ani are de dat explicaţii oamenilor legii pentru că nu a luat cu el… telefonul care reprezenta dispozitivul prin care era supravegheat. „La data de 8 august a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați de către dispeceratul SIME, din […] Articolul Dosar penal pentru că… „a renunţat” la telefon apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Un copil în vârstă de patru ani care a traversat imprudent o stradă din Gherăieşti a fost victima unui accident rutier, sâmbătă, 9 august. “La data de 9 august a.c., în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Gherăiești. În urma […] Articolul Copil accidentat după o traversare imprudentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Neamț, împreună cu cei din cadrul Biroului Siguranță Școlară, au continuat seria activităților preventive dedicate copiilor și adolescenților aflați în taberele organizate în județul Neamț. „Activitățile desfășurate au avut un caracter educativ și interactiv, abordând teme de actualitate precum: -prevenirea victimizării minorilor în diverse situații, […] Articolul Activităţi preventive ale poliţiştilor în taberele din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Un motociclist în vârstă de 18 ani a provocat un accident rutier în Piatra Neamţ, sâmbătă, 9 august. “La data de 9 august a.c., în jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în Piatra-Neamț. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul […] Articolul Accident provocat de un motociclist neatent apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
16:50
CSM Ceahlăul, doar egal cu Tunari. Galben-negrii au dominat, dar… n-au “găsit” golul victoriei # Monitorul de Neamț
Egal nedrept pentru CSM Ceahlăul în meciul cu CS Tunari, partida de debut în faţa propriilor suporteri, care a avut loc sâmbătă, 9 august. Rezultatul final a fost 1-1, marcatori fiind Davordzie în minutul 54, respectiv Claudiu Dragu, în minutul 57. Cuvintele “doar” din titlu şi “nedrept” de lângă egal sunt justificate de faptul că […] Articolul CSM Ceahlăul, doar egal cu Tunari. Galben-negrii au dominat, dar… n-au “găsit” golul victoriei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Debutul CSM Ceahlăul în faţa propriilor suporteri, în noul sezon, a fost prefaţat în această seară, vineri, 8 august, de o surpriză de proporţii. O provocare pentru întreaga familie a galben-negrilor. Echipa a ieşit vineri din vestiar şi a mers în Parcul Central și pe Platoul Curții Domnești din Piatra-Neamț pentru a se întâlni cu […] Articolul Debut acasă cu surprize pentru CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu instituțiile locale, investește în viitorul digital al județului prin modernizarea bibliotecilor și extinderea accesului la educație digitală pentru toți locuitorii, indiferent de vârstă sau zonă de proveniență. Proiectul „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” este finanțat prin PNRR și se desfășoară în perioada 8 mai 2025 […] Articolul Proiect pentru modernizarea bibliotecilor din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat recent o iniţiativă care va stârni cel mai probabil numeroase discuţii. Este vorba despre „dog parkuri”, zone special amenajate pentru căţei, edilul promitând că în viitor vor exista astfel de zone în tot oraşul. Cel mai probabil posesorii şi iubitorii de animale vor saluta cu entuziasm iniţiativa […] Articolul Primarul de Piatra promite „dog parkuri” în tot oraşul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul” debutează vineri, 8 august. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț.. Timp de trei zile județul va deveni centrul internațional al cântecului, dansului și portului popular, reunind pe scenă artiști din România și din alte 5 țări cu tradiții folclorice […] Articolul Debut pentru Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul”, ediția XXVI apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:20
Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel revine în toamnă la Piatra-Neamț cu ediția a XIX-a # Monitorul de Neamț
Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor plastice din România se va desfășura în perioada 25 octombrie 2025 – 11 ianuarie 2026, la Piatra-Neamț. Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția a XIX-a, va avea loc la Piatra-Neamț între 25 octombrie 2025 și 11 ianuarie 2026, reunind artiști din toată țara într-unul dintre […] Articolul Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel revine în toamnă la Piatra-Neamț cu ediția a XIX-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Doi şoferi băuţi care au fost protagoniştii unui accident produs în Tupilaţi au fost trimişi după gratii de judecători. Reamintim că pe 6 august, în jurul orei 21:15, în timp ce un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din județul Iași, conducea un autoturism, pe DJ 208G, în localitatea Tupilați, a intrat în coliziune […] Articolul Accident cu şoferi băuţi, ambii arestaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Un adolescent de 13 ani i-a furat maşina tatălui şi a comis un accident rutier. „La data de 7 august a.c., în jurul orei 21:00, au fost sesizați cu privire la faptul că, un autoturism a fost avariat de către un alt autoturism, în timp ce se afla parcat pe Aleea Liliacului, din municipiul Roman. […] Articolul Minor fără permis, a furat maşina tatălui şi a comis un accident apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Corpul neînsufleţit al unui bărbat a fost găsit, vineri dimineaţă, de pompierii nemţeni în apartamentul în care acesta locuia, în municipiul Roman. „La ora 08:35, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea căii de acces a unui apartament situat într-un bloc de locuințe de pe strada Mihai Eminescu. Apelul a fost […] Articolul Bărbat găsit mort în apartament apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Un şofer care a fost prins de poliţişti că transporta o cantitate mai mare de afine decât era trecut în acte s-a ales cu amendă. „La data de 7 august a.c., în jurul orelor 17:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz aflați în serviciul de patrulare, au oprit pentru control o autoutilitară, condusă […] Articolul Amendă pentru… „surplus” de afine apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Un tânăr şofer a fost protagonistul unui accident spectaculos produs joi seara în satul Bordea din comuna Ştefan cel Mare. Din motive ce urmează a fi stabilite de poliţişti tânărul a pierdut controlul volanului, a lovit gardul şi mai apoi peretele unei case. „La ora 21:10, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment […] Articolul A trecut prin gard şi a intrat cu maşina în peretele casei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Alergie la ambrozie – un coșmar de sezon pentru milioane de români, mai ales în nord-estul țării. Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă: reacțiile pot fi letale, iar prevenția și tratamentul adecvat sunt esențiale pentru a evita tragediile. Zile grele pentru alergici: ambrozia lovește în forță în august și septembrie Potrivit dr. Tudor […] Articolul Alergie la ambrozie – simptome, tratament și prevenție: Tot ce trebuie să știi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:00
Accident cu victimă la Roman, vineri dimineaţă, 8 august. Un autoturism a intrat într-un copac. Forţele de intervenţie au fost alertate prin apel la 112. Vom reveni cu detalii. Articolul ULTIMA ORĂ: Accident cu victimă la Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Cât de des trebuie udate plantele vara: ce NU ți-a spus nimeni până acum despre udarea corectă # Monitorul de Neamț
Cât de des trebuie udate plantele vara este o întrebare esențială pentru toți cei care vor o grădină sănătoasă și un gazon impecabil în sezonul cald. Specialiștii oferă sfaturi clare care pot face diferența dintre o grădină verde și una ofilită. Recomandările specialiștilor: De câte ori se udă grădina în lunile de vară Udarea de […] Articolul Cât de des trebuie udate plantele vara: ce NU ți-a spus nimeni până acum despre udarea corectă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 august 2025
20:20
Reprezentanţii CSM Ceahlăul au pregătit o surpriză de proporţii pentru suporteri. E o provocare care, odată acceptată, sigur se va lăsa cu recompense. “Avem o provocare pentru tine. Dar nu ți-o putem spune… încă. Dacă citești asta, ești deja mai aproape de o experiență inedită. Vineri, 8 august, echipa iese din vestiar și vine în […] Articolul “Provocarea Ceahlăului” – surpriză de proporţii pentru suporteri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Controale ITM Neamț la angajatorii cetățenilor străini: angajați fără contracte, echipamente periculoase, urgențe ignorate # Monitorul de Neamț
Inspectorii de muncă au găsit muncă nedeclarată, echipamente nesigure și ieșiri de urgență blocate Controale ITM Neamț la angajatorii cetățenilor străini s-au desfășurat în perioada 28 iulie – 1 august 2025, în cadrul unei campanii naționale ce a vizat respectarea legislației muncii și a condițiilor de securitate pentru lucrătorii străini. Rezultatele au scos la iveală […] Articolul Controale ITM Neamț la angajatorii cetățenilor străini: angajați fără contracte, echipamente periculoase, urgențe ignorate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul se amână: startul ediției din 2025 are loc pe 8 august # Monitorul de Neamț
Startul Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul a fost reprogramat pentru 8 august, în loc de 7 august, ca urmare a unor motive independente de organizatori. Ediția cu numărul 26 promite spectacole de excepție în Piatra-Neamț, Târgu Neamț și Roman. Deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul se mută pe 8 august În acest final de săptămănă, […] Articolul Deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul se amână: startul ediției din 2025 are loc pe 8 august apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Misiune de suflet a poliţiştilor nemţeni care, joi, 7 august, au dus materiale de construcţii, produse de curăşenie şi alimente unor familii din Farcaşa afectate de inundaţiile recente. “Astăzi, 7 august , în zi de sărbătoare aparte pentru zona noastră, polițiști din județul Neamț au pornit într-o misiune de suflet în localitatea Farcașa. Pentru ca […] Articolul Misiune de suflet a poliţiştilor nemţeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Ceahlăul Fan Shop se deschide oficial înainte de meciul cu CS Dinamo – tricouri, surprize și loialitate galben-negru # Monitorul de Neamț
Primul meci pe teren propriu: Ceahlăul – CS Tunari, pe 9 august Ceahlăul Fan Shop este noul punct de atracție pentru fanii galben-negri, care vor putea achiziționa materiale promoționale oficiale ale clubului CSM Ceahlăul Piatra Neamț chiar înaintea meciului cu CS Dinamo București. Ceahlăul Fan Shop: magazinul oficial pentru fani, gata de lansare Clubul CSM […] Articolul Ceahlăul Fan Shop se deschide oficial înainte de meciul cu CS Dinamo – tricouri, surprize și loialitate galben-negru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
Doi copii, de 7, respectiv 9 ani, au fost transportaţi la spital după un accident produs joi, 7 august, la Doljeşti. La unitatea sanitară din Roman au ajuns şi două femei în vârstă de 26 de ani. „La ora 12:12, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 207 K […] Articolul Doi copii transportaţi la spital după un accident la Doljeşti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un impact frontal s-a produs pe 6 august, în jurul orei 15:00, pe drumul dintre Bicaz și Hangu. În urma accidentului, două persoane aflate într-un autoturism – o femeie de 49 de ani și un copil de doar 8 ani – au fost rănite. Șoferul vinovat ar fi intrat pe contrasens Potrivit unei informări transmise […] Articolul Impact frontal pe drumul Bicaz – Hangu: șoferul a intrat pe contrasens apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Teribilismul unui tânăr i-a adus dosar penal după o plimbare ilegală cu motocicleta # Monitorul de Neamț
Tânăr de 18 ani din Mărgineni, prins de polițiști în miez de noapte fără permis și pe un vehicul neînmatriculat Teribilismul unui tânăr i-a adus dosar penal după ce a fost surprins de polițiști conducând un motociclu neînmatriculat, fără a avea permis de conducere, în noaptea de 6 spre 7 august, în localitatea Mărgineni. Prins […] Articolul Teribilismul unui tânăr i-a adus dosar penal după o plimbare ilegală cu motocicleta apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
21 de persoane au fost asistate medical, fără a necesita transportul la spital, la slujba ce se desfăşoară joi, 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. “Pompierii nemțeni sunt prezenți în aceste momente la Mănăstirea Sihăstria, unde se desfășoară Slujba de Proclamare a Canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. În acest sens, la locul evenimentului sunt dislocate […] Articolul 21 de persoane asistate medical la slujba de la Mănăstirea Sihăstria apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un gest iresponsabil i-a adus dosar penal: copil de 11 ani cercetat. Motivul te va surprinde # Monitorul de Neamț
Dosar penal pentru un copil. Motivul te va surprinde. Un minor de 11 ani este anchetat de polițiști după ce a lovit un pieton cu bicicleta și a fugit de la locul accidentului. Totul s-a petrecut în comuna Farcașa, județul Neamț. Minorul ar fi lovit un pieton pe un podeț Incidentul a avut loc miercuri, 6 […] Articolul Un gest iresponsabil i-a adus dosar penal: copil de 11 ani cercetat. Motivul te va surprinde apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Trei răniți, între care un bebeluș, după ce doi șoferi beți s-au ciocnit la Tupilați # Monitorul de Neamț
Un copil de un an, printre victimele accidentului provocat de doi șoferi beți în localitatea Tupilați, județul Neamț Un accident rutier provocat de doi șoferi beți a avut loc miercuri seară, în localitatea Tupilați, județul Neamț, soldat cu rănirea a trei persoane, inclusiv un copil de un an. Cei doi conducători auto au fost testați […] Articolul Trei răniți, între care un bebeluș, după ce doi șoferi beți s-au ciocnit la Tupilați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Accident la Petru Vodă: mașină răsturnată în albia pârâului, doi răniți, între care un copil # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Brașov a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat și a căzut în albia unui pârâu, provocând rănirea a două persoane, dintre care un copil. Accident la Petru Vodă, în jurul prânzului pe 6 august: un autoturism condus de un bărbat din Brașov s-a răsturnat și a căzut în albia unui pârâu. […] Articolul Accident la Petru Vodă: mașină răsturnată în albia pârâului, doi răniți, între care un copil apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Nu ai nevoie de creme scumpe! Băutura care ajută la estomparea ridurilor de pe față, ușor de făcut acasă # Monitorul de Neamț
Rețeta-minune care conține colagen natural, se prepară ușor și poate deveni aliatul tău în lupta cu îmbătrânirea pielii. Băutura care ajută la estomparea ridurilor de pe față este o rețetă simplă de supă bogată în colagen, cu efecte surprinzătoare asupra tenului. Această soluție naturală poate deveni parte din rutina zilnică pentru un ten mai neted […] Articolul Nu ai nevoie de creme scumpe! Băutura care ajută la estomparea ridurilor de pe față, ușor de făcut acasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Fermierii scapă de birocrație: APIA lansează Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură # Monitorul de Neamț
Proiectul are o valoare de peste 93 de milioane de lei și promite acces rapid, sigur și simplificat la toate serviciile APIA. Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură este noul proiect digital lansat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), menit să simplifice accesul fermierilor la serviciile publice, să reducă birocrația […] Articolul Fermierii scapă de birocrație: APIA lansează Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură apare prima dată în Monitorul de Neamț.
6 august 2025
20:10
Victorie muncită şi foarte importantă pentru CSM Ceahlăul în meciul disputat marţi, 5 august, în deplasare împotriva celor de la Poli Iaşi. Soarta celor trei puncte a fost decisă în minutul 64 când Carl Davordzie a înscris după o pasă foarte bună a lui Patrick Petre. Această victorie cu 1-0 pică foarte bine pentru elevii […] Articolul Victorie muncită pentru CSM Ceahlăul. Ce au declarat artizanii ei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a declarat război terenurilor în paragină din cartierele oraşului. Edilul e hotărât să clarifice situaţia acestor ternuri pline de gropi şi nori şi să le transforme fie în parcări, fie în locuri de joacă sau de relaxare. „În spatele blocurilor din multe cartiere ale orașului nostru, se ascund terenuri […] Articolul Primarul a pus gând rău „toloacelor” din oraş apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Concurenții de la Mireasa sezonul 12: doi tineri din Neamț și-au pus destinul în mâinile iubirii televizate # Monitorul de Neamț
Concurenții de la Mireasa sezonul 12 vin din toate colțurile țării, însă doi dintre ei au legături puternice cu județul Neamț. Concurenții de la Mireasa sezonul 12, printre aceștia se numără și doi tineri cu rădăcini nemțene: Lavinia Ilieș, originară din Târgu Neamț, și Ion Bârsanu, din Piatra-Neamț. Lavinia Ilieș – Tânăra din Târgu Neamț […] Articolul Concurenții de la Mireasa sezonul 12: doi tineri din Neamț și-au pus destinul în mâinile iubirii televizate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Poliţiştii nemţeni au desfăşurat, recent, o serie de activităţi preventive în Roman. „La data de 5 august, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, Biroului Rutier Roman și Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalității Neamț au desfășurat o activitate preventivă, în cadrul Centrului Școlar pentru educație incluzivă Roman. La activitate au participat copiii acestui centru […] Articolul Activităţi preventive ale poliţiştilor, la Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:20
Lanțul ar putea să dispară din curțile românilor: amenzi uriașe și chiar închisoare pentru proprietari # Monitorul de Neamț
Reguli stricte și pedepse severe pentru cei care țin câinii legați. Padocuri obligatorii pentru animalele de talie mare. Lanțul ar putea să dispară din curțile românilor, potrivit unei inițiative legislative aflate în dezbatere în Parlament, care interzice ținerea câinilor legați și impune condiții clare de îngrijire a acestora. Proiectul prevede sancțiuni dure pentru nerespectarea noilor […] Articolul Lanțul ar putea să dispară din curțile românilor: amenzi uriașe și chiar închisoare pentru proprietari apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Transport ilegal de cherestea în Tețcani, interceptat de polițiști. Vehiculul, confiscat # Monitorul de Neamț
Peste 48 de metri cubi de cherestea fără acte au fost descoperiți într-un ansamblu auto oprit de poliție în județul Neamț. Un transport ilegal de cherestea în Tețcani a fost depistat în noaptea de 5 august, de polițiștii Secției de Poliție Rurală Săbăoani. Vehiculul transporta peste 48 m³ de material lemnos fără documente de proveniență, […] Articolul Transport ilegal de cherestea în Tețcani, interceptat de polițiști. Vehiculul, confiscat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Un bărbat a fost accidentat într-un complex de agrement din Roman. A refuzat consultul medical # Monitorul de Neamț
Marți seară a avut loc un accident într-un complex de agrement din Roman, când o femeie de 37 de ani a surprins cu autoturismul un pieton care se deplasa neregulamentar. Victima a refuzat primirea de îngrijiri medicale. Ce s-a întâmplat Potrivit IPJ Neamț, accidentul s-a produs la data de 5 august a.c., în jurul orei […] Articolul Un bărbat a fost accidentat într-un complex de agrement din Roman. A refuzat consultul medical apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un șofer fără permis și beat a fost depistat în flagrant delict de polițiștii Secției Rurale Borlești, marți seară, în timp ce conducea un autoturism pe DJ156A, în localitatea Ruseni. Prins în flagrant de polițiștii din Borlești „La data de 5 august a.c., ora 20:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au depistat […] Articolul Inconștiență la volan: șofer fără permis și beat, oprit de poliție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț sunt prezenți, încă de la primele ore ale dimineții, pe traseele turistice din Masivul Ceahlău și în zona Mănăstirii Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu ocazia hramului Mănăstirii „Schimbarea la Față a Domnului” și a fenomenului natural cunoscut sub numele de piramida holografică numeroşi turişti au […] Articolul Jandarmii montani – alături de turiști, pe cărările Ceahlăului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Bănuit de încălcarea ordinului de protecție, un tânăr din Neamț a fost reținut de polițiști # Monitorul de Neamț
S-a apropiat de persoana protejată, deși avea interdicție. Bănuit de încălcarea ordinului de protecție, un tânăr în vârstă de 20 de ani din Trifești, județul Neamț, a fost reținut de polițiști și introdus în arestul IPJ Neamț. Tânăr de 20 de ani, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție Potrivit unei informări transmise de […] Articolul Bănuit de încălcarea ordinului de protecție, un tânăr din Neamț a fost reținut de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Un șofer în vârstă de 74 de ani a intrat în coliziune cu un ansamblu auto aflat în depășirea unei coloane, în urma unei manevre riscante. Neatenția unui septuagenar a dus, marți dimineață, la producerea unui accident rutier în Vânători-Neamț, în urma căruia o femeie de 73 de ani a fost rănită și transportată la […] Articolul Neatenția unui septuagenar a dus la un accident cu o victimă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Un ”neamț” pe banca naționalei: Adrian Iencsi este noul selecționer al naționalei U20 a României # Monitorul de Neamț
Adrian Iencsi este noul selecționer al naționalei U20 a României, preluând ștafeta de la Costin Curelea. Născut în Piatra-Neamț, fostul fundaș al Rapidului promite o reconstrucție curajoasă și disciplinată la tineret. Iencsi, alegerea Federației pentru U20 Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că Adrian Iencsi este noul selecționer al naționalei U20 a României, după […] Articolul Un ”neamț” pe banca naționalei: Adrian Iencsi este noul selecționer al naționalei U20 a României apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
Autoritățile din Neamț anunță primele rezultate ale analizelor asupra calității apei în zonele afectate de viituri. Calitatea apelor în contextul inundațiilor. Autoritățile din județul Neamț au transmis rezultatele primelor analize efectuate pe lacul Izvorul Muntelui și în mai multe fântâni din zonele afectate. Monitorizarea continuă, iar eventualele riscuri vor fi comunicate public de urgență. Analizele […] Articolul Pericole ascunse după viituri. Ce știm despre calitatea apelor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Schimbarea la Față a Domnului: sărbătoare de hotar între anotimpuri și misterioasa piramidă de lumină de pe Ceahlău # Monitorul de Neamț
Schimbarea la Față a Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 6 august, în plin Post al Adormirii Maicii Domnului, și marchează momentul în care Iisus Hristos și-a arătat natura divină în fața apostolilor. Este o zi încărcată de tradiții, superstiții și semnificații religioase profunde, dar și de un mister aparte: formarea unei piramide perfecte […] Articolul Schimbarea la Față a Domnului: sărbătoare de hotar între anotimpuri și misterioasa piramidă de lumină de pe Ceahlău apare prima dată în Monitorul de Neamț.
