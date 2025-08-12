Bătrân prins la volan cu permisul suspendat

10:10

Un copil de un an, printre victimele accidentului provocat de doi șoferi beți în localitatea Tupilați, județul Neamț Un accident rutier provocat de doi șoferi beți a avut loc miercuri seară, în localitatea Tupilați, județul Neamț, soldat cu rănirea a trei persoane, inclusiv un copil de un an. Cei doi conducători auto au fost testați