Casa Albă confirmă: Trump este pregătit să se întâlnească cu Putin și Zelenski
Stiripesurse.ro, 7 august 2025 04:50
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
05:50
Nu multă lume ştie ce este şi ce semnificație are ceea ce este cunoscut sub denumirea de Buricul Pământului şi că acesta se află la Delphi, în Grecia.Delphi este unul dintre cele mai cunoscute situri arheologice și, totodată, unul dintre cele mai vizitate locuri turistice din lume. Citește mai departe...
Acum 30 minute
05:30
Cele mai mari bănci din lume și experți în piața aurului au estimat recent o scumpire majoră a prețului metalului prețios la nivel mondial, în mare parte din cauza cererii mari venite din partea băncilor centrale și a dezinteresului investitorilor pentru dolar. Citește mai departe...
Acum o oră
05:20
Donald Trump ia în vizor China: ar putea impune taxe vamale suplimentare pentru comerțul cu Rusia # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că, în funcţie de evoluţia situaţiei. ar putea anunţa taxe vamale suplimentare asupra Chinei, similare celor de 25% anunţate în cazul Indiei, pentru că achiziţionează petrol rusesc, relatează Reuters, citat de news.ro. Citește mai departe...
05:10
Val de critici după ce un jurnalist al postului CNN a realizat un interviu cu o victimă a unui masacru 'readusă la viață' cu AI # Stiripesurse.ro
Un fost jurnalist al postului CNN este vizat de critici în Statele Unite după ce a realizat un interviu cu un avatar generat de inteligenţa artificială (AI), care a preluat vocea şi trăsăturile unui tânăr împuşcat mortal în 2018, în timpul unui atac armat în masă, transmite Citește mai departe...
Acum 2 ore
04:50
Casa Albă confirmă: Trump este pregătit să se întâlnească cu Putin și Zelenski

Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina,
04:40
Statele Unite vor impune un tarif de aproximativ 100% pentru importurile de cipuri semiconductoare # Stiripesurse.ro
Statele Unite vor impune un tarif de aproximativ 100% pe cipurile semiconductoare importate în țară, a declarat miercuri președintele Donald Trump, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
04:30
Proiectul fără cale de întoarcere care șochează lumea: 1.000 de oameni, izolați în cosmos pentru totdeauna # Stiripesurse.ro
Pe 1 noiembrie 2024, Project Hyperion, o echipă internațională și interdisciplinară formată din arhitecți, ingineri, antropologi și urbaniști, a lansat un concurs de proiectare pentru călătorii interstelare cu echipaj, scrie sciencealert.com. Citește mai departe...
04:10
Descoperire majoră: litiul ar putea inversa pierderile de memorie cauzate de Alzheimer # Stiripesurse.ro
Reumplerea rezervelor naturale de litiu din creier ar putea nu doar preveni, ci și inversa boala Alzheimer, arată un nou studiu publicat miercuri în revista de știință Nature, scrie Mediafax. Citește mai departe...
04:00
'Reforma statului și cea a lumii politice trebuie să continue' - Sebastian Burduja # Stiripesurse.ro
Reforma statului și cea a lumii politice trebuie să continue, iar marile proiecte strategice trebuie să fie duse la bun sfârșit pentru a asigura creșterea economică pe termen lung, afirmă Sebastian Burduja, numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o decizie Citește mai departe...
Acum 4 ore
03:50
Rinichi 'de buzunar', creați în laborator de cercetătorii israelieni. Să fie aceasta inovația care rescrie medicina? # Stiripesurse.ro
O echipă de la Centrul Medical Sheba din Israel şi de la Universitatea din Tel Aviv a reuşit să cultive organoide renale umane longevive din celule stem tisulare, în condiţii de laborator, oferind un nou instrument important şi util pentru cercetători şi posibile transplanturi Citește mai departe...
03:30
Cerere în căsătorie cu final șocant: De la inelul de logodnă, la topoare, de la felicitări la geamuri sparte # Stiripesurse.ro
O cerere în căsătorie din județul Constanța s-a transformat într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film violent, cu topoare, furci și geamuri sparte, soldată cu o tentativă de omor și o condamnare la aproape 12 ani de închisoare. Citește mai departe...
03:20
Ministrul israelian al Apărării declară că armata va executa noile ordine privind Gaza # Stiripesurse.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a transmis miercuri că armata israeliană este obligată să „execute cu determinare și profesionalism” deciziile luate de conducerea politică în privința războiului din Gaza. Citește mai departe...
03:10
A plecat turist, s-a întors erou: Un jandarm român a intrat în acțiune chiar pe aeroport și a pus la pământ un răufăcător # Stiripesurse.ro
Un jandarm român aflat în concediu la Barcelona a devenit erou pe aeroportul El Prat, după ce a intervenit fulgerător și a imobilizat un fugar care încerca să scape din custodia poliției spaniole. Citește mai departe...
02:50
Tenis: Gauff și Kessler câștigă titlul la dublu la turneul WTA de la Montreal, la debutul parteneriatului # Stiripesurse.ro
Coco Gauff și McCartney Kessler au cucerit miercuri titlul de dublu feminin la National Bank Open de la Montreal, după ce le-au învins în finală pe Taylor Townsend (SUA) și Zhang Shuai (China), scor 6-4, 1-6, 13-11, informează Mediafax. Citește mai departe...
02:40
LIVE TEXT - Război în Ucraina: 45 de drone deasupra Ucrainei. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 36 dintre acestea # Stiripesurse.ro
45 de drone deasupra Ucrainei: Forțele ruse au atacat Ucraina cu 45 de drone de tip Shahed în ultimele ore. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 36 dintre acestea.STIRIPESURSE. Citește mai departe...
02:20
'Statele Unite înţeleg mai clar condiţiile Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina' - Marco Rubio # Stiripesurse.ro
Statele Unite înţeleg mai clar condiţiile Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat Marco Rubio, potrivit Rador Radio România. Citește mai departe...
02:10
Horoscopul zilei de 8 august 2025. Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii sunt pregătiți să-și spună punctul de vedere. Citește horoscopul zilei de 8 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Vărsătorii ar trebui să considere anumite invitații ca personale. Pacea interioară este cea de care au nevoie. Citește mai departe...
Acum 6 ore
01:50
WhatsApp pregătește o funcție care transformă complet aplicația: Ce vor putea face utilizatorii # Stiripesurse.ro
WhatsApp, serviciul de mesagerie deținut de Meta, se pregătește să introducă o funcție care ar putea transforma semnificativ modul în care comunicăm online. Citește mai departe...
01:10
Cum mâncăm așa ne comportăm. Vin cu adevărat nervii din stomac? S-a aflat legătura dintre digestie și deciziile pripite # Stiripesurse.ro
Impulsivitatea – acea tendință de a acționa fără prea multă gândire – ar putea avea mai puțin de-a face cu voința și mai mult cu... bacteriile din intestin. Citește mai departe...
01:00
Un bărbat a fost găsit după 28 de ani. Copul său a fost conservat într-un ghețar care se topește în Pakistan # Stiripesurse.ro
Un bărbat dat dispărut în urmă cu 28 de ani a fost descoperit intact într-un ghețar dintr-o zonă izolată a Pakistanului, după ce topirea ghețarului, accelerată de schimbările climatice, i-a scos corpul la suprafață. Citește mai departe...
00:40
O anchetă internațională arată cum îi supraveghează Israelul pe palestinieni - Sistemul prin care au stocat milioane de convorviri # Stiripesurse.ro
O anchetă internațională arată că armata israeliană a stocat milioane de convorbiri telefonice ale palestinienilor pe serverele Microsoft din Europa, în cadrul unui sistem de supraveghere masiv operat printr-un parteneriat cu celebra companie americană, potrivit The Guardian, citat de Citește mai departe...
00:30
VIDEO Gafă monumentală în direct la Euronews: Au reușit să-l 'omoare' din greșeală... pe Nicușor Dan # Stiripesurse.ro
Funeraliile lui Ion Iliescu au oferit un moment neașteptat de confuzie în direct la Euronews România. În timp ce relata despre sosirea oficialilor la Palatul Cotroceni, o prezentatoare a reușit să-l „omoare” din greșeală pe... Nicușor Dan.Momentul s-a produs la ora 09.28. Citește mai departe...
00:10
Deduci cheltuieli personale pe firmă? ANAF declanșează ofensiva fiscală - controale ample și sancțiuni # Stiripesurse.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face apel către companii și persoane fizice autorizate să respecte cu strictețe regulile de declarare și plată a obligațiilor fiscale, după ce analize recente au evidențiat o practică tot mai răspândită: înregistrarea în Citește mai departe...
00:00
Donald Trump, comparat cu un rege medieval: Cred că a transformat acum, la propriu, Biroul Oval într-un reality show # Stiripesurse.ro
Fostul ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, Kim Darroch, l-a comparat pe preşedintele Donald Trump cu un "rege medieval" şi l-a acuzat pe liderul american că a transformat "Biroul Oval într-un platou de reality show", relatează miercuri dpa, Citește mai departe...
Acum 8 ore
23:40
Războiul rece pe apă: Americanii scot la licitație un iaht de 325 de milioane de dolari confiscat de la ruși # Stiripesurse.ro
Americanii scot la licitație un iaht rusesc de 325 de milioane de dolari. Este vorba despre un iaht confiscat, cu opt camere, un heliport, o sală de sport și un centru spa. Nava a fost confiscată în cadrul sancțiunilor impuse Rusiei, conform mediafax. Citește mai departe...
23:40
Războiul rece pe apă: Americanii scot la licitație un iaht de 325 de milioane de dolari confiscat de la ruși

Americanii scot la licitație un iaht rusesc de 325 de milioane de dolari. Este vorba despre un iaht confiscat, cu opt camere, un heliport, o sală de sport și un centru spa. Nava a fost confiscată în cadrul sancțiunilor impuse Rusiei.
23:40
Statul, bun de plată: Foștii parlamentari au câștigat în instanță dobânzi pentru pensiile speciale întârziate # Stiripesurse.ro
Șase foști parlamentari au câștigat în instanță dobânzi pentru pensiie speciale întârziate. Tribunalul Sibiu a decis că statul trebuie să plătească dobânzi și actualizări pentru lunile în care indemnizațiile pentru limită de vârstă nu au fost acordate, după suspendarea Citește mai departe...
23:40
Doi turiști străini, atacați de câini în Munții Rodnei - au avut nevoie de ajutor medical # Stiripesurse.ro
Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în sigurnaţă din Munţioi Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini. Citește mai departe...
23:40
Echipa belgiană Club Brugge s-a impus miercuri seara, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei austriece RB Salzburg, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Campionilor, informează news.ro. Citește mai departe...
23:30
Rusia poluează cât vrea. Putin dă undă verde poluării în ciuda crizei climatice care zguduie lumea # Stiripesurse.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparaţie cu nivelurile din 2021, transmite AFP. Citește mai departe...
23:30
O tânără de 27 de ani, aproape ucisă de un medicament banal. Este folosit frecvent de români pentru calmarea durerilor # Stiripesurse.ro
Aleshia Rogers, o tânără mamă din Lincoln, Nebraska, a trecut printr-un calvar după ce a urmat sfatul medicilor de a lua ibuprofen pentru calmarea durerilor post-operatorii, după ce a născut al treilea copil, prin cezariană, notează The Sun. Citește mai departe...
23:20
România renunță la un tratat internațional controversat din sectorul energiei. Litigii de sute de milioane de euro # Stiripesurse.ro
România a decis să se retragă din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional semnat în anii ’90 de statele europene și foste membre ale Uniunii Sovietice, care a atras țara în mai multe litigii internaționale costisitoare. Citește mai departe...
23:10
VIDEO Cum l-a jignit Florin Piersic pe Ion Iliescu, pe când era președintele României. Totul a plecat de la o farsă # Stiripesurse.ro
„Noroc că v-am recunoscut vocea!” – Florin Piersic a fost la un pas de a-i face o glumă deocheată chiar președintelui în funcție pe atunci Ion Iliescu. Citește mai departe...
23:00
Trump și Putin, față în față: O întâlnire cu miză uriașă ar putea avea loc săptămâna viitoare # Stiripesurse.ro
Donald Trump, președintele Statelor Unite, are în vedere o întâlnire directă cu liderul rus, Vladimir Putin, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, potrivit publicației New York Times, care citează două surse la curent cu planurile, relatează Rador. Citește mai departe...
23:00
'O misiune, nu o funcție' - Sebastian Burduja dezvăluie rolul pe care îl va avea în echipa lui Ilie Bolojan # Stiripesurse.ro
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Reforma statului și finalizarea marilor proiecte strategice sunt printre prioritățile pe care Burduja și le asumă în noul rol. Citește mai departe...
22:50
Trump anunță 'progrese importante' în discuțiile SUA–Rusia: Un pas important spre oprirea războiului # Stiripesurse.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat miercuri că trimisul SUA Steve Witkoff a obţinut „progrese importante” la întâlnirea avută la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin şi a precizat căi-a informat pe unii dintre aliaţii europeni ai Washingtonului, relatează Reuters, citează news. Citește mai departe...
22:40
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan # Stiripesurse.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare au atins, în ultimele zile, un nivel critic, amplificate de boicotul PSD la ședințele comune și de disputa aprinsă dintre social-democrați și USR pe marginea funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
22:40
Rep. Moldova reacționează dur la amenințările Rusiei după condamnarea Evgheniei Guțul: 'Timpurile în care ne dicta ce să facem au trecut' # Stiripesurse.ro
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a reacționat dur la declarațiile oficialilor ruși care au criticat condamnarea guvernatoarei regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare. Citește mai departe...
22:40
Războiul dintre Ion Iliescu și Regele Mihai: Una dintre cele mai încărcate și tensionate povești din istoria recentă a României # Stiripesurse.ro
Relația dintre Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, și Regele Mihai I, ultimul monarh al țării, a fost una dintre cele mai tensionate și încărcate de simbolism din istoria recentă a României, reflectând ruptura profundă dintre trecutul comunist și aspirațiile Citește mai departe...
22:40
Adrian Veștea: Structurile Salvamont trebuie sprijinite prin modificarea organigramelor consiliilor județene # Stiripesurse.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Adrian Veştea, care este şi vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, afirmă, miercuri, că serviciile Salvamont necesită susţinere, mai ales în judeţele cu relief montan şi activitate turistică Citește mai departe...
22:40
Szombathely Kezilabda – Gloria Bistriţa, scor 25-28, în meci amical jucat în Ungaria # Stiripesurse.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins miercuri, în deplasare, formaţia ungară Szombathely Kezilabda, scor 28-25, în meci amical. Din Ungaria, Gloria Bistriţa pleacă la un turneu în Cehia, scrie news.ro. Citește mai departe...
22:30
Văcăroiu rupe tăcerea, după moartea lui Iliescu: Cum l-a convins să devină premier într-o Românie în criză și primul lucru pe care l-a făcut # Stiripesurse.ro
Nicolae Văcăroiu a rememorat, la câteva ore după anunțul morții lui Ion Iliescu, momentul care i-a schimbat radical cariera și viața. Citește mai departe...
22:30
Clubul nord-american Vancouver Whitecaps a oficializat miercuri achiziţia atacantului german Thomas Muller, de la Bayern Munchen, a anuntat gruparea canadiană pe site-ul oficial, potrivit news.ro.Thomas Müller (35 de ani) este noul jucător al clubului Vancouver Whitecaps. Citește mai departe...
22:20
Noul dușman a lui Trump: Casa Albă pregătește sancțiuni împotriva celor care discriminează susținătorii președintelui # Stiripesurse.ro
Casa Albă se pregătește să ia măsuri împotriva unor bănci americane acuzate că ar fi renunțat la clienți din motive politice. Președintele Donald Trump susține că instituții precum JPMorgan și Bank of America l-au discriminat pe el și pe susținătorii săi. Citește mai departe...
22:10
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'Până în decembrie, PSD poate guverna cu AUR' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan # Stiripesurse.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare au atins, în ultimele zile, un nivel critic, amplificate de boicotul PSD la ședințele comune și de disputa aprinsă dintre social-democrați și USR pe marginea funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
22:00
România, victorie entuziasmantă cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027 # Stiripesurse.ro
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Ungariei, scor 76-64 (32-32), în al doilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Este al doilea succes al tricolorilor în grupa E, scrie news.ro. Citește mai departe...
22:00
VIDEO Paradis tropical în inima Europei: cel mai mare parc acvatic acoperit, la câteva ore distanță de România # Stiripesurse.ro
Când vara își pierde busola și ne întâmpină cu ploi reci, caniculă sufocantă sau dimineți gri, o vacanță clasică pe litoral sau la munte poate părea imposibil de planificat. Citește mai departe...
22:00
Mama actorului american Brad Pitt, Jane Etta Pitt, a murit la vârsta de 84 de ani, a relatat publicaţia specializată TMZ, citată miercuri de agenţia EFE. Citește mai departe...
22:00
Doar o parte dintre aeroporturile din ţară au echipamente care ar permite ridicarea restricţiilor de securitate (grupaj) # Stiripesurse.ro
Doar unele aeroporturi din ţară deţin sau au iniţiat demersuri pentru achiziţionarea de echipamente de control de securitate ce permit ridicarea restricţiilor asociate procesării lichidelor, aerosolilor şi gelurilor, dar nici cele care au în dotare astfel de echipamente nu le pot Citește mai departe...
Acum 12 ore
21:50
Sabia laser din 'Star Wars' a lui Darth Vader, scoasă la licitație pentru milioane de dolari # Stiripesurse.ro
O sabie laser folosită de personajul Darth Vader în filmele originale seria "Star Wars" a fost expusă la Londra înaintea unei licitaţii în cadrul căreia ar putea fi adjudecată pentru câteva milioane de dolari, relatează miercuri DPA/PA Media. Citește mai departe...
