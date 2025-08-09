Traseul spre Muntele Vezuviu închis temporar din cauza unui incendiu de vegetație
Stiripesurse.ro, 9 august 2025 17:10
Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează dpa. Citește mai departe...
Acum 5 minute
17:20
O bombă de 500 de kilograme din cel de-al Doilea Război Mondial, găsită în centrul Belgradului # Stiripesurse.ro
O bombă aeriană britanică de 500 de kg, lansată asupra Belgradului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi găsită pe un şantier din capitala sârbă, a fost neutralizată cu succes sâmbătă, a anunţat Ministerului de Interne al Serbiei. Citește mai departe...
17:20
VIDEO Inna, diagnosticată cu teribilul 'sindrom al capului atârnat': Gestul banal pe care îl facem cu toții în fiecare zi a lăsat-o imobilizată # Stiripesurse.ro
Inna, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a povestit recent fanilor despre o problemă medicală serioasă, apărută, spune ea, din cauza timpului petrecut excesiv pe telefon. Citește mai departe...
17:20
Adrian Toni Neacșu face praf proiectul privind Pilonul II de pensii: La loc comanda! # Stiripesurse.ro
Fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu face praf proiectul privind Pilonul II de pensii, care modifică modul în care românii asigurați pot intra în posesia banilor. Citește mai departe...
Acum 10 minute
17:10
Țările care susțin Ucraina își intensifică dialogul cu Zelenski. În paralel, Trump pregătește întâlnirea cu Putin # Stiripesurse.ro
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, notează News.ro.Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu preşedintele ucrainean. Citește mai departe...
17:10
Cristian Chivu, mulțumit de caracterul și determinarea elevilor săi în victoria cu AS Monaco # Stiripesurse.ro
Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a apreciat maniera în care au evoluat elevii săi în meciul amical câştigat cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei AS Monaco, sâmbătă pe stadionul Louis II din Principat. Citește mai departe...
17:10
Acum 30 minute
16:50
VIDEO Un bulldog 'chel' a participat la un concurs ceva mai 'special', unde a câștigat un titlu mondial. Stăpânul a plecat acasă mai bogat cu 5000 de dolari # Stiripesurse.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului "Cel mai urât câine din lume", care a avut loc vineri în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970. Citește mai departe...
Acum o oră
16:40
Vești îngrijorătoare despre Nina Iliescu, după înmormântarea soțului ei: refuză spitalizarea, se izolează și nu mai răspunde la telefon (surse) # Stiripesurse.ro
La doar câteva zile de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, soția acestuia, Nina Iliescu, traversează o perioadă extrem de dificilă, atât din punct de vedere emoțional, cât și al sănătății. Citește mai departe...
16:30
Naomi Osaka își explică gestul controversat de la Montreal: 'Am vrut să evit greșelile din trecut' # Stiripesurse.ro
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani, notează News. Citește mai departe...
16:30
Trei bărbați au ajuns în cătușe după un scandal între două familii: doi răniți în conflict # Stiripesurse.ro
Trei persoane cu vârste cuprinse între 31 şi 41 de ani, din comuna Buceş, judeţul Hunedoara, au fost reţinute pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în urma unui scandal izbucnit între două familii. Citește mai departe...
16:30
Bruxelles-ul promite sprijin pentru copii, tineri și seniori: Negrescu și Manole discută cum să aducă mai mulți bani europeni în România # Stiripesurse.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat la Bruxelles cu ministrul român al Muncii, Florin Manole, despre cum pot fi atrase și folosite mai eficient fondurile europene în perioada 2028–2034 pentru a sprijini copiii vulnerabili, tinerii fără loc de muncă sau Citește mai departe...
Acum 2 ore
16:20
Dintr-o glumă, și-a căutat soțul pe internet. Ce a descoperit a dus la o confruntare în fața judecătorului # Stiripesurse.ro
O femeie din Florida, Tonya Betsey, s-a transformat într-un adevărat detectiv după ce a căutat numele soțului ei pe Google și a aflat că acesta era căsătorit simultan cu alte două femei, fără să fi divorțat vreodată, notează Fanatik.ro. Citește mai departe...
16:10
Atacantul Benjamin Sesko, transferat la Manchester United pentru 85 de milioane de euro # Stiripesurse.ro
Atacantul Benjamin Sesko (22 ani) a semnat oficial cu Manchester United, a anunţat, sâmbătă, noul său club într-un comunicat, potrivit news.ro.Atacantul sloven vine de la RB Leipzig pentru aproximativ 85 de milioane de euro, inclusiv bonusurile. Citește mai departe...
16:10
Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului # Stiripesurse.ro
După scumpirile intrate în vigoare la 1 august 2025, o familie cu doi adulți și un copil de doi ani ajunge să plătească, în medie, cu aproximativ 118 lei mai mult pe lună doar pentru a acoperi aceleași nevoi ca înainte, conform Fanatik.ro. Citește mai departe...
16:10
Grecia: Pompierii luptă în continuare pentru stingerea unui incendiu de vegetație masiv # Stiripesurse.ro
Un amplu incendiu de vegetaţie la sud-est de Atena a continuat să ardă sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, cu vânturi puternice care au alimentat flăcările, transmit dpa şi AFP, citate de Agerpres.Presa greacă a relatat că pompierii au situaţia în mare parte sub control. Citește mai departe...
16:00
Vladimir Putin a făcut 'turul dictatorilor', înainte de întâlnirea cu Donald Trump: Și-a sunat toți aliații # Stiripesurse.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și-a sunat toți aliații, înaintea întâlnirii cu Donald Trump. Trump l-a sunat în primul rând pe liderul chinez, Xi Jinping, dar și pe aliatul său din Europa, dictatorul Aleksandr Lukașenko. Citește mai departe...
15:50
VIDEO Urmează să se lanseze 'cel mai mare film din istorie': 'Patimile lui Hristos' are acum o dată de lansare # Stiripesurse.ro
Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, are în sfârșit o dată de lansare – sau mai precis două. Proiectul, intitulat „Învierea lui Hristos”, va fi lansat sub forma a două filme distincte, anunță relevantmagazine. Citește mai departe...
15:50
Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari # Stiripesurse.ro
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispăruit de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.”Astăzi, în jurul orei 13. Citește mai departe...
15:40
Ministrul Sănătății a fost în vizită, la Galați, la 2 cabinete modernizate prin PNRR # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă două cabinete de medicină de familie din Galați. Este vorba despre cabinete modernizate prin PNRR. Citește mai departe...
15:40
Guvernul vrea să modifice modul în care funcționează Pilonul II de pensii, iar cei care au contribuit să nu mai aibă posibilitatea de a retrage toți banii o dată. Citește mai departe...
15:40
După cel mai mare incendiu de vegetație din Franța, pompierii rămân pe poziții în zonă # Stiripesurse.ro
Aproximativ 1.400 de pompieri au fost trimiși sâmbătă în regiunea Aude din sudul Franței pentru a preveni reaprinderea celui mai mare incendiu de vegetație din țară din ultimele decenii. În paralel, locuitorii au fost lăsați să se întoarcă la casele lor, informează Mediafax. Citește mai departe...
15:30
Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă artificială, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum 4 ore
15:20
Trend periculos pe TikTok: Tinerii și copii riscă să rămână fără dinți - Avertismentul stomatologilor # Stiripesurse.ro
TikTok, una dintre cele mai populare aplicații din ultimii ani, nu mai este doar o platformă de divertisment, ci și un spațiu în care apar tot mai multe trenduri riscante pentru sănătate. Citește mai departe...
15:10
Ministrul Sănătății, în vizită la un nou spital construit în România: Scuze poate găsi oricine, dar puţini sunt cei care construiesc # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur un spital nou şi modern, realizat cu finanţarea Consiliului Judeţean Galaţi, ministerul urmând să sprijine dotarea noii unităţi cu aparatură şi echipamente medicale. Citește mai departe...
15:00
Ion Cristoiu lansează o ipoteză explozivă: Este în interesul național să iasă PSD-ul de la guvernare # Stiripesurse.ro
Analistul Ion Cristoiu susține că acest scandal dintre PSD și USR va avea efecte serioase, mai ales că președintele Nicușor Dan joacă în tabăra USR. Citește mai departe...
14:50
După anunțarea întâlnirii dintre SUA și Rusia, Zelenski a discutat cu premierul Keir Starmer # Stiripesurse.ro
Președintele Volodimir Zelenski a discutat cu premierul britanic Keir Starmer după anunțarea summitului SUA-Rusia de săptămâna viitoare, scrie Sky News, informează Mediafax.Liderul ucrainean a declarat că este „recunoscător pentru sprijinul” acordat de premierul britanic. Citește mai departe...
14:50
Detalii incredibile din cazul bărbatului care a înjunghiat o femeie pe stradă în București: Nu a avut niciun motiv # Stiripesurse.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiva aparent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Citește mai departe...
14:40
Endrick, tânărul atacant brazilian al echipei Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, conform site-ului clubului madrilen, conform news.ro. Citește mai departe...
14:40
Donald Trump este extrem de furios și cere demisia unui CEO-ului unui gigant american # Stiripesurse.ro
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, invocând legături ”conflictuale” cu firme chineze, transmite Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
14:20
Culisele înmormântării lui Ion Iliescu: De ce a fost închis tot timpul sicriul în care se afla fostul șef de stat # Stiripesurse.ro
La o zi după funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, coordonatorul serviciilor funerare, Vlad Andrei Cristea – președintele Asociației Serviciilor Funerare (ASF) – a vorbit în premieră cu jurnaliștii despre detaliile organizării. Citește mai departe...
14:10
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a doua a Ligii a 2-a, scrie news.ro.CSC Şelimbăr – ASA Tg. Citește mai departe...
14:10
Consilierul lui Ilie Bolojan, mesaj în special către PSD și USR: Lipsa de înțelegere e prostie! # Stiripesurse.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Sebastian Burduja, lider al PNL București, transmite un mesaj către partenerii de la PSD și USR, cărora le solicită ca tot blocul partidelor pro europene să se unească, pentru că altfel există riscul ca la Primăria Capitalei să Citește mai departe...
14:00
SURSE Guvernul pregătește o sancțiune drastică pentru primăriile care nu încasează impozitele # Stiripesurse.ro
La Guvern se pregătește Pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi adoptat în următoarele săptămâni, cel mai probabil prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Citește mai departe...
13:50
Rusia susține că Summitul Trump-Putin este sub amenințarea unui sabotaj global: 'Eforturi titanice' anunțate # Stiripesurse.ro
Anumite țări vor depune „eforturi titanice” pentru a perturba întâlnirea pe care președintele american Donald Trump a anunțat-o cu președintele rus Vladimir Putin pentru data de 15 august, a declarat sâmbătă Kirill Dmitriev, reprezentantul rus pentru investiții, scrie Reuters, Citește mai departe...
13:40
Ion Iliescu a încetat din viață marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. A fost înmormântat joi, 7 august, în Cimitirul Ghencea III din București, după ce inițial fusese planificată înmormântarea în Cimitirul „Sfânta Vineri”. Citește mai departe...
13:40
Ucraina a atacat cu mai multe drone o fabrică de producție a renumitelor dronelor Shahed iraniene din Republica Tatarstan, în apropiere de orașul Nijnekamsk, potrivit informațiilor publicate de canalul Telegram Atesh. Citește mai departe...
13:30
Donald Trump face o diferență clară între România și Polonia: Noul lider polonez, invitat la Casa Albă. Nicușor Dan este pus pe hold # Stiripesurse.ro
Despre o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan nu există informații oficiale, dar diplomația românească forțează un astfel de moment. Citește mai departe...
Acum 6 ore
13:20
Primul minister care îi transmite clar lui Ilie Bolojan că este imposibil să facă reduceri de personal: Avem un deficit acut # Stiripesurse.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei. Citește mai departe...
13:10
Trenul groazei la CFR: Un geam a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani. Au fost duse de urgență la spital # Stiripesurse.ro
Două fetițe, în vârstă de 9 și 12 ani, au fost rănite sâmbătă în tren, după ce un geam a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Șeful de tren a apelat serviciul 112, iar copilele au fost transportate la spital împreună cu părinții, informează News.ro. Citește mai departe...
13:10
CFR Cluj a anunțat sâmbătă transferul mijlocașului de 23 de ani Ovidiu Perianu, informează Mediafax.CFR Cluj a anunțat că mijlocașul Ovidiu Perianu îmbrăcă de sâmbătă tricoul echipei clujene. Citește mai departe...
13:00
Liderii angajărilor în industria alimentară: Strategia unui producător de covrigi și pizza care a trecut înaintea marilor procesatori # Stiripesurse.ro
Tinervis Group, compania care deține lanțul de simigerii LUCA, a ocupat anul trecut prima poziție în clasamentul celor mai mari angajatori din industria alimentară din România, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor Ministerului de Finanțe. Citește mai departe...
12:50
Rodri s-a accidentat şi nu va fi apt sută la sută până după pauza internaţională din septembrie # Stiripesurse.ro
Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a suferit o accidentare şi este puţin probabil să fie „cu adevărat apt” până după pauza internaţională din septembrie, a declarat antrenorul Pep Guardiola, citat de BBC. Citește mai departe...
12:50
VIDEO Nebunie în celebra Time Square: Un tânăr a scos pistolul și a început să tragă în oameni # Stiripesurse.ro
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00. Citește mai departe...
12:30
VIDEO Momente de panică în stațiunea preferată a românilor: Rechinii au venit aproape de țărm - Turiștii au fost evacuați # Stiripesurse.ro
Vacanțele pe litoralul Turciei continuă să fie foarte apreciate de români, însă această vară aduce și momente tensionate. Citește mai departe...
12:20
SURSE Ilie Bolojan pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Interzicerea cumulului pensie-salariu și interzicerea detașărilor # Stiripesurse.ro
La Guvern se lucrează intens pentru noile măsuri care vor fi anunțate în maxim 2 săptămâni. Surse guvernamentale ne-au precizat că se lucrează aplicat pe 2 măsuri cu mare impact în sistemul bugetar: interdicția cumulului pensie-salariu și interzicerea transferurilor în cadrul Citește mai departe...
12:20
Un tânăr de 22 de ani din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi agresat fosta asistentă maternală și ar fi încălcat de trei ori măsurile impuse prin ordinul de protecție. Citește mai departe...
12:00
Brigadă de arbitri din Georgia la meciul Drita - FCSB, din turul trei preliminar al Ligii Europa # Stiripesurse.ro
Meciul Drita (Kosovo) - FCSB, din manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Georgia, cu Giorgi Kruaşvili la centru, informează news.ro. Citește mai departe...
12:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşot, sâmbătă, în curtea unei firme din Arad, informează News.ro.La fața locului intervin echipaje ale Detașamentului de Pompieri Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Citește mai departe...
11:50
Două persoane au murit și un adolescent a fost rănit în urma unui atac rusesc asupra orașului Herson, potrivit poliției ucrainene, transmite SkyNews, potrivit Mediafax.Poliția națională ucraineană anunță că a avut loc un atac asupra orașului Herson. Citește mai departe...
11:50
Fostul ministru al Mediului trage un puternic semnal de alarmă: Se taie banii dintr-o zonă cu mare impact pentru România # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru 14.700 hectare, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanţă. Citește mai departe...
