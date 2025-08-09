Ministrul Sănătății a fost în vizită, la Galați, la 2 cabinete modernizate prin PNRR

09:50

Un bărbat de 43 de ani din Gorj a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă după ce a intrat cu mașina într-un parapet, iar apoi a ieșit de pe șosea lovind o conductă de gaz și un gard. Accidentul a avut loc pe DN 64, în județul Vâlcea. Citește mai departe...