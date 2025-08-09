După cel mai mare incendiu de vegetație din Franța, pompierii rămân pe poziții în zonă
Stiripesurse.ro, 9 august 2025 15:40
Aproximativ 1.400 de pompieri au fost trimiși sâmbătă în regiunea Aude din sudul Franței pentru a preveni reaprinderea celui mai mare incendiu de vegetație din țară din ultimele decenii. În paralel, locuitorii au fost lăsați să se întoarcă la casele lor, informează Mediafax. Citește mai departe...
Acum 5 minute
15:50
VIDEO Urmează să se lanseze 'cel mai mare film din istorie': 'Patimile lui Hristos' are acum o dată de lansare # Stiripesurse.ro
Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, are în sfârșit o dată de lansare – sau mai precis două. Proiectul, intitulat „Învierea lui Hristos”, va fi lansat sub forma a două filme distincte, anunță relevantmagazine. Citește mai departe...
15:50
Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari # Stiripesurse.ro
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispăruit de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.”Astăzi, în jurul orei 13. Citește mai departe...
Acum 10 minute
15:40
Ministrul Sănătății a fost în vizită, la Galați, la 2 cabinete modernizate prin PNRR # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă două cabinete de medicină de familie din Galați. Este vorba despre cabinete modernizate prin PNRR. Citește mai departe...
15:40
Guvernul vrea să modifice modul în care funcționează Pilonul II de pensii, iar cei care au contribuit să nu mai aibă posibilitatea de a retrage toți banii o dată. Citește mai departe...
15:40
Acum 30 minute
15:30
Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă artificială, scrie news.ro. Citește mai departe...
15:20
Trend periculos pe TikTok: Tinerii și copii riscă să rămână fără dinți - Avertismentul stomatologilor # Stiripesurse.ro
TikTok, una dintre cele mai populare aplicații din ultimii ani, nu mai este doar o platformă de divertisment, ci și un spațiu în care apar tot mai multe trenduri riscante pentru sănătate. Citește mai departe...
Acum o oră
15:10
Ministrul Sănătății, în vizită la un nou spital construit în România: Scuze poate găsi oricine, dar puţini sunt cei care construiesc # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur un spital nou şi modern, realizat cu finanţarea Consiliului Judeţean Galaţi, ministerul urmând să sprijine dotarea noii unităţi cu aparatură şi echipamente medicale. Citește mai departe...
15:00
Ion Cristoiu lansează o ipoteză explozivă: Este în interesul național să iasă PSD-ul de la guvernare # Stiripesurse.ro
Analistul Ion Cristoiu susține că acest scandal dintre PSD și USR va avea efecte serioase, mai ales că președintele Nicușor Dan joacă în tabăra USR. Citește mai departe...
14:50
După anunțarea întâlnirii dintre SUA și Rusia, Zelenski a discutat cu premierul Keir Starmer # Stiripesurse.ro
Președintele Volodimir Zelenski a discutat cu premierul britanic Keir Starmer după anunțarea summitului SUA-Rusia de săptămâna viitoare, scrie Sky News, informează Mediafax.Liderul ucrainean a declarat că este „recunoscător pentru sprijinul” acordat de premierul britanic. Citește mai departe...
14:50
Detalii incredibile din cazul bărbatului care a înjunghiat o femeie pe stradă în București: Nu a avut niciun motiv # Stiripesurse.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiva aparent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Citește mai departe...
Acum 2 ore
14:40
Endrick, tânărul atacant brazilian al echipei Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, conform site-ului clubului madrilen, conform news.ro. Citește mai departe...
14:40
Donald Trump este extrem de furios și cere demisia unui CEO-ului unui gigant american # Stiripesurse.ro
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, invocând legături ”conflictuale” cu firme chineze, transmite Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
14:20
Culisele înmormântării lui Ion Iliescu: De ce a fost închis tot timpul sicriul în care se afla fostul șef de stat # Stiripesurse.ro
La o zi după funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, coordonatorul serviciilor funerare, Vlad Andrei Cristea – președintele Asociației Serviciilor Funerare (ASF) – a vorbit în premieră cu jurnaliștii despre detaliile organizării. Citește mai departe...
14:10
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a doua a Ligii a 2-a, scrie news.ro.CSC Şelimbăr – ASA Tg. Citește mai departe...
14:10
Consilierul lui Ilie Bolojan, mesaj în special către PSD și USR: Lipsa de înțelegere e prostie! # Stiripesurse.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Sebastian Burduja, lider al PNL București, transmite un mesaj către partenerii de la PSD și USR, cărora le solicită ca tot blocul partidelor pro europene să se unească, pentru că altfel există riscul ca la Primăria Capitalei să Citește mai departe...
14:00
SURSE Guvernul pregătește o sancțiune drastică pentru primăriile care nu încasează impozitele # Stiripesurse.ro
La Guvern se pregătește Pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi adoptat în următoarele săptămâni, cel mai probabil prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Citește mai departe...
13:50
Rusia susține că Summitul Trump-Putin este sub amenințarea unui sabotaj global: 'Eforturi titanice' anunțate # Stiripesurse.ro
Anumite țări vor depune „eforturi titanice” pentru a perturba întâlnirea pe care președintele american Donald Trump a anunțat-o cu președintele rus Vladimir Putin pentru data de 15 august, a declarat sâmbătă Kirill Dmitriev, reprezentantul rus pentru investiții, scrie Reuters, Citește mai departe...
Acum 4 ore
13:40
Ion Iliescu a încetat din viață marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. A fost înmormântat joi, 7 august, în Cimitirul Ghencea III din București, după ce inițial fusese planificată înmormântarea în Cimitirul „Sfânta Vineri”. Citește mai departe...
13:40
Ucraina a atacat cu mai multe drone o fabrică de producție a renumitelor dronelor Shahed iraniene din Republica Tatarstan, în apropiere de orașul Nijnekamsk, potrivit informațiilor publicate de canalul Telegram Atesh. Citește mai departe...
13:30
Donald Trump face o diferență clară între România și Polonia: Noul lider polonez, invitat la Casa Albă. Nicușor Dan este pus pe hold # Stiripesurse.ro
Despre o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan nu există informații oficiale, dar diplomația românească forțează un astfel de moment. Citește mai departe...
13:20
Primul minister care îi transmite clar lui Ilie Bolojan că este imposibil să facă reduceri de personal: Avem un deficit acut # Stiripesurse.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei. Citește mai departe...
13:10
Trenul groazei la CFR: Un geam a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani. Au fost duse de urgență la spital # Stiripesurse.ro
Două fetițe, în vârstă de 9 și 12 ani, au fost rănite sâmbătă în tren, după ce un geam a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Șeful de tren a apelat serviciul 112, iar copilele au fost transportate la spital împreună cu părinții, informează News.ro. Citește mai departe...
13:10
CFR Cluj a anunțat sâmbătă transferul mijlocașului de 23 de ani Ovidiu Perianu, informează Mediafax.CFR Cluj a anunțat că mijlocașul Ovidiu Perianu îmbrăcă de sâmbătă tricoul echipei clujene. Citește mai departe...
13:00
Liderii angajărilor în industria alimentară: Strategia unui producător de covrigi și pizza care a trecut înaintea marilor procesatori # Stiripesurse.ro
Tinervis Group, compania care deține lanțul de simigerii LUCA, a ocupat anul trecut prima poziție în clasamentul celor mai mari angajatori din industria alimentară din România, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor Ministerului de Finanțe. Citește mai departe...
12:50
Rodri s-a accidentat şi nu va fi apt sută la sută până după pauza internaţională din septembrie # Stiripesurse.ro
Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a suferit o accidentare şi este puţin probabil să fie „cu adevărat apt” până după pauza internaţională din septembrie, a declarat antrenorul Pep Guardiola, citat de BBC. Citește mai departe...
12:50
VIDEO Nebunie în celebra Time Square: Un tânăr a scos pistolul și a început să tragă în oameni # Stiripesurse.ro
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00. Citește mai departe...
12:30
VIDEO Momente de panică în stațiunea preferată a românilor: Rechinii au venit aproape de țărm - Turiștii au fost evacuați # Stiripesurse.ro
Vacanțele pe litoralul Turciei continuă să fie foarte apreciate de români, însă această vară aduce și momente tensionate. Citește mai departe...
12:20
SURSE Ilie Bolojan pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Interzicerea cumulului pensie-salariu și interzicerea detașărilor # Stiripesurse.ro
La Guvern se lucrează intens pentru noile măsuri care vor fi anunțate în maxim 2 săptămâni. Surse guvernamentale ne-au precizat că se lucrează aplicat pe 2 măsuri cu mare impact în sistemul bugetar: interdicția cumulului pensie-salariu și interzicerea transferurilor în cadrul Citește mai departe...
12:20
Un tânăr de 22 de ani din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi agresat fosta asistentă maternală și ar fi încălcat de trei ori măsurile impuse prin ordinul de protecție. Citește mai departe...
12:00
Brigadă de arbitri din Georgia la meciul Drita - FCSB, din turul trei preliminar al Ligii Europa # Stiripesurse.ro
Meciul Drita (Kosovo) - FCSB, din manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Georgia, cu Giorgi Kruaşvili la centru, informează news.ro. Citește mai departe...
12:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşot, sâmbătă, în curtea unei firme din Arad, informează News.ro.La fața locului intervin echipaje ale Detașamentului de Pompieri Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Citește mai departe...
11:50
Două persoane au murit și un adolescent a fost rănit în urma unui atac rusesc asupra orașului Herson, potrivit poliției ucrainene, transmite SkyNews, potrivit Mediafax.Poliția națională ucraineană anunță că a avut loc un atac asupra orașului Herson. Citește mai departe...
11:50
Fostul ministru al Mediului trage un puternic semnal de alarmă: Se taie banii dintr-o zonă cu mare impact pentru România # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) transmite că România a reuşit să aibă un program coerent de împăduriri, care are contracte semnate pentru 14.700 hectare, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanţă. Citește mai departe...
11:50
Mii de firme declarate inactive fiscal de ANAF, deși sunt la zi cu plățile către stat # Stiripesurse.ro
O nouă controversă fiscală lovește sectorul privat românesc: mii de firme riscă să fie declarate inactive fiscal de către ANAF, nu pentru neplata obligațiilor către stat, ci pentru că inspectorii antifraudă nu i-au găsit pe reprezentanții acestora la sediile sociale, potrivit unui Citește mai departe...
Acum 6 ore
11:30
Tânărul atacant spaniol Gonzalo Garcia (21 ani), revelaţia Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară, şi-a prelungit contractul cu Real Madrid până în iunie 2030, a anunţat clubul spaniol de fotbal, citat de AFP. Citește mai departe...
11:30
VIDEO Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, accident grav în raliul Timișoarei: Echipajele medicale au intervenit la fața locului # Stiripesurse.ro
Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a avut parte de un accident grav în timpul Timișoara Super Rally. La debutul său pe circuit, conducând Audi-ul R8 GT3 LMS folosit anterior de tatăl său, Marco a pierdut controlul mașinii chiar la întoarcerea de la Hotel Continental. Citește mai departe...
11:20
Zelenski, reacție furibundă, după ce a văzut cum 'feliază' Ucraina Donald Trump și Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
Sâmbătă, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina nu va încălca constituția în privința problemelor legate de teritoriile sale și a transmis cu tărie: „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Citește mai departe...
11:20
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap, informează Agerpres. Citește mai departe...
11:10
Donald Trump dezvăluie detalii despre un viitor acord de pace: Rusia și Ucraina ar urma să facă 'schimb de teritorii' # Stiripesurse.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit vineri despre posibilitatea unui „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, ca parte a unui viitor acord de pace, fără însă a preciza dacă există progrese concrete în această direcție, relatează AFP, citat de Agerpres. Citește mai departe...
11:00
VIDEO Cea mai controversată ediție UNTOLD: Datorii de milioane, artiști retrași și momente bizare pe scenă # Stiripesurse.ro
Ediția aniversară a festivalului Untold este umbrită de un nou conflict juridic. Potrivit publicației Clujenii.ro, Untold Production SRL, compania organizatoare, a fost acționată în instanță de Institutul Național al Patrimoniului (INP) pentru o datorie care depășește 1,25 milioane Citește mai departe...
10:50
Adrian Năstase, mesaj pentru 'progreșiștii' care au sărbătorit în timpul doliului național: Probabil își doreau să meargă la proiectul Bumbești-Livezeni # Stiripesurse.ro
Fostul premier Adrian Năstase critică dur atitudinea ”progresiștilor” care au ținut festivalul Untold, chiar dacă în România era declarată zi de doliu național. Citește mai departe...
10:50
Conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona la final: Portarul german şi-a recuperat banderola de căpitan # Stiripesurse.ro
După câteva zile de tensiuni crescânde, conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona pare să se fi calmat. Vineri seară, clubul catalan a publicat un scurt comunicat în care anunţa că portarul german îşi recuperează banderola de căpitan, informează news.ro. Citește mai departe...
10:30
Boeing primește undă verde din partea autorității britanice pentru preluarea Spirit AeroSystems # Stiripesurse.ro
Autoritatea britanică pentru concurenţă a aprobat vineri preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu iniţieze o investigaţie aprofundată privind posibile efecte anticoncurenţiale ale tranzacţiei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Citește mai departe...
10:30
HARTĂ Cupolă de foc deasupra României: În următoarele zile temperaturile devin periculos de mari # Stiripesurse.ro
Meteorologii ANM au emis 3 avertizări de caniculă în România. Sâmbătă, duminică și luni va fi din ce în ce mai cald fiind emise mai multe avertizări Cod Galben şi Cod Portocaliu. Citește mai departe...
10:20
Petrișor Peiu, scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Solicită eliminarea CASS pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici # Stiripesurse.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu Pentru cere excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora într-o scrisoare deschisă adresată președintelor și premierului, informează Citește mai departe...
10:20
Putin și Xi Jinping pregătesc următoarea mutare în jocul global de putere: Urmează o săptămână decisivă # Stiripesurse.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a avut vineri o conversaţie telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin, discuţie în cadrul căreia au abordat situaţia din Ucraina şi au reafirmat natura strategică a relaţiilor lor bilaterale, potrivit anunţurilor presei de stat chineze şi ruse, Citește mai departe...
10:10
VIDEO Marea Galieei, din Biblie, s-a înroșit ca pe vremea lui Moise: Explicația din spatele înfiorătorului fenomen # Stiripesurse.ro
Marea Galileei, cea care apare și în Biblie, a devenit sângerie, la fel ca pe vremea lui Moise și amintesc de povestea biblică a Exodului. Oamenii au interpretat fenomenul ca pe un ”semn rău”, dar totul este un fenomen natural inofensiv. Citește mai departe...
10:00
Un gigant din Mexic intră pe piața din România: tranzacție de 336 milioane dolari pentru fabricile din Pitești și Scornicești # Stiripesurse.ro
Nemak, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali din industria auto, specializat în componente din aluminiu, intră pe piața din România prin achiziția afacerii locale de componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF). Citește mai departe...
09:50
Un bărbat de 43 de ani din Gorj a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă după ce a intrat cu mașina într-un parapet, iar apoi a ieșit de pe șosea lovind o conductă de gaz și un gard. Accidentul a avut loc pe DN 64, în județul Vâlcea. Citește mai departe...
