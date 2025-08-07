Bursa elveţiană a scăzut miercuri, în timp ce oficialii negociază tarifele cu SUA

17:50

Primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, le-a solicitat dezvoltatorilor care au ridicat ansambluri de locuinţe în zona cartierului Tractorul însă nu au amenajat trotuarele sau străzile, ori nu au reglementat situaţia juridică a acestora, să intre în legalitate. Verificările din documente, dar şi cele de pe teren, arată că există 21 de dezvoltatori imobiliari, cu 39 de proiecte, care nu şi-au respectat obligaţiile din certificatele de urbanism sau din avizul comisiei de circulaţie, dar au obţinut certificatele de edificare a construcţiilor. Blocuri cu apartamente mai multe decât în autorizaţii sau showroom în loc de spaţii pentru joacă au fost identificate în urma controalelor în noile cartiere rezidenţiale din oraş.