Procesul privind moartea lui Maradona: tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători
News.ro, 7 august 2025 08:30
Noul tribunal argentin, însărcinat cu procesul privind moartea lui Diego Maradona din 2020, a respins miercuri o cerere de recuzare a doi judecători prezentată de echipa de apărare.
Acum 15 minute
08:40
Rusia va creşte exporturile de petrol după atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării – surse # News.ro
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200.000 bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de Reuters.
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:20
Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist şi preşedinta Fundaţiei "Corneliu Coposu", a încetat din viaţă la vârsta de 93 de ani, a anunţat Ion-Andrei Gherasim, preşedinte executiv.
08:20
Mars colaborează cu Pairwise pentru a dezvolta, prin editare genetică, plante de cacao mai rezistente # News.ro
Producătorul de dulciuri Mars a anunţat miercuri un parteneriat cu compania de biotehnologie Pairwise pentru a accelera dezvoltarea unor culturi de cacao mai rezistente, folosind o tehnologie de editare genetică numită CRISPR, transmite CNBC.
08:00
Apple spune că va realiza o nouă investiţie în dezvoltarea infrastructurii de producţie din Statele Unite, în valoare totală de 100 de miliarde de dolari.
Acum 2 ore
07:30
Uber depăşeşte aşteptările privind veniturile şi anunţă un program de răscumpărare a acţiunilor de 20 miliarde dolari # News.ro
Uber a raportat miercuri rezultatele financiare pentru al doilea trimestru, depăşind estimările privind veniturile şi anunţând autorizarea unui program de răscumpărare a acţiunilor în valoare de 20 de miliarde de dolari, transmite CNBC.
07:20
Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025 - Datele personale ale participanţilor au fost piratate # News.ro
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood Reporter.
07:10
Un peşte a căzut din ciocul unei păsări de pradă pe o linie de înaltă tensiune şi a provocat un incendiu în Canada - FOTO # News.ro
Un incendiu care a izbucnit în apropiere de Ashcroft, în Columbia Britanică (Canada), ar fi fost provocat de o pasăre de pradă, un uligan pescar, care a scăpat un peşte din cioc, iar acesta a căzut pe liniile de înaltă tensiune. Contactul dintre animalul ud şi liniile electrice a generat scântei, declanşând incendiul, relatează Le Figaro.
07:00
OpenAI vizează o evaluare de 500 de miliarde de dolari printr-o posibilă vânzare de acţiuni pentru angajaţi – surse # News.ro
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, se află în discuţii preliminare pentru o vânzare de acţiuni care ar permite angajaţilor actuali şi foştilor angajaţi să îşi valorifice participaţiile şi care ar putea evalua compania la aproximativ 500 de miliarde de dolari, potrivit unei surse apropiate discuţiilor, transmite Reuters.
Acum 4 ore
06:40
Thomson Reuters raportează creşterea veniturilor în T2; Inteligenţa artificială stimulează dezvoltarea # News.ro
Thomson Reuters a raportat o creştere a veniturilor în al doilea trimestru al anului 2025, susţinută de lansarea unor funcţionalităţi noi, bazate pe inteligenţă artificială, în diviziile sale de fiscalitate, contabilitate şi juridic.
06:30
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că "încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
06:20
Departamentul Justiţiei: Un soldat american a încercat să furnizeze Rusiei detalii despre tancul M1A2 Abrams # News.ro
Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri pentru că a încercat să furnizeze Rusiei informaţii clasificate despre principalul tanc de luptă american, a anunţat Departamentul Justiţiei, informează AFP.
06:20
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC "este scutit" de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra cipurilor, a declarat joi un oficial la Taipei, potrivit AFP.
06:10
Jurnalistul dispărut în Norvegia a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior # News.ro
Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viaţă pe premiatul jurnalist de mediu Alec Luhn, după ce acesta a dispărut în parcul naţional izolat Folgefonna şi a supravieţuit aproape o săptămână singur în sălbăticie cu o rană gravă la picior, potrivit The Guardian.
06:00
Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunţat joi observatorul european Copernicus.
06:00
Promisiunea de 750 miliarde de dolari a UE pentru energie, lăudată de Trump, ridică semne de întrebare privind fezabilitatea # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul Uniunii Europene de a achiziţiona energie în valoare de 750 miliarde de dolari din SUA în următorii trei ani, spunând că acest acord va contribui la revitalizarea celei mai mari economii din lume. Cu toate acestea, analiştii avertizează că această promisiune este puţin probabil să reflecte realitatea pieţei, transmite CNBC.
06:00
DECESUL LUI ION ILIESCU – Zi de doliu naţional / Slujba de înmormântare începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni / Înhumarea, la Cimitirul Ghencea 3, doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi # News.ro
Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi. Ziua de joi a fost declarată zi de doliu naţional.
05:40
Tesla anunţă un nou model de conducere autonomă, Full Self-Driving, cu îmbunătăţiri majore: lansare posibilă luna viitoare # News.ro
Elon Musk a anunţat miercuri, pe reţeaua socială X, că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving (FSD) cu îmbunătăţiri semnificative ale sistemului video şi o creştere substanţială a capacităţii de procesare, relatează CNBC.
05:20
O acţiune de amploare în justiţie va opune hotelierii europeni platformei de rezervări online Booking.com. Hotelurile solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite timp de 20 de ani, din cauza unor clauze pe care le consideră contrare dreptului concurenţei, relatează Le Figaro.
05:10
Acţiunile elveţiene au înregistrat miercuri un declin, în contextul în care preşedinta Confederaţiei Elveţiene, Karin Keller-Sutter, şi ministrul economiei, Guy Parmelin, s-au întâlnit la Washington cu oficiali americani pentru a negocia reducerea tarifelor vamale de 39% impuse de preşedintele Donald Trump, transmite CNBC.
05:00
Donald Trump şi-a anunţat miercuri intenţia de a impune tarife de 100% asupra cipurilor şi semiconductorilor importaţi în Statele Unite, subliniind însă că aceste taxe nu se vor aplica companiilor care „şi-au luat angajamentul de a fabrica în Statele Unite”, relatează Reuters.
Acum 8 ore
02:10
Trump avertizează că ar putea impune taxe suplimentare şi asupra Chinei, similare cu cele aplicate Indiei, pentru că achiziţionează petrol rusesc # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că, în funcţie de evoluţia situaţiei. ar putea anunţa taxe vamale suplimentare asupra Chinei, similare celor de 25% anunţate în cazul Indiei, pentru că achiziţionează petrol rusesc, relatează Reuters.
01:20
Casa Albă confirmă: „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Trump, iar preşedintele este deschis la o întâlnire atât cu preşedintele Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski” # News.ro
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters.
Acum 12 ore
00:00
Gruparea engleză Tottenham a anunţat miercuri seară că atacantul sud-coreean Son Heung-min a fost transferat la clubul californian Los Angeles FC.
00:00
Suspectul atacului armat de la baza militară americană Fort Stewart este un sergent care a fost arestat # News.ro
Un sergent al armatei americane a împuşcat şi rănit cinci colegi militari, miercuri, folosindu-se de o armă personală, la aerodromul militar Fort Stewart, de lângă Savannah, în statul Georgia, înainte de a fi imobilizat de alţi soldaţi şi arestat, au anunţat oficialii militari americani, relatează Reuters.
6 august 2025
23:50
Ungaria anunţă reţinerea unui bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban # News.ro
Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat care ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului Viktor Orban, scrie Index.hu.
23:30
Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în sigurnaţă din Munţioi Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.
23:00
Echipa belgiană Club Brugge s-a impus miercuri seara, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei austriece RB Salzburg, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Campionilor.
22:50
NYT: Trump le-a spus liderilor europeni că intenţionează să se întâlnească cu Putin şi Zelenski. Summitul americano-rus ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare # News.ro
Preşedintele Trump intenţionează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin şi planifică să organizeze la scurt timp după aceea o întâlnire între el, Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat pentru The New York Times (NYT) două persoane familiarizate cu acest plan.
22:30
Mircea Miclea, fost ministru al Educaţiei: „Doar 9% dintre profesori sunt sub 30 de ani. Profesia nu mai atrage tinerii” # News.ro
Fostul ministru al Educaţiei, prof. univ. dr. Mircea Miclea, avertizează că sistemul de învăţământ din România se confruntă cu un deficit acut de cadre didactice tinere, în contextul în care doar 9% dintre profesori au sub 30 de ani.
22:30
Zelenski, după ce a vorbit cu Trump şi cu mai mulţi lideri europeni: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zeleski a confirmat miercuri că a avut o discuţie cu preşedintele SUA, Donald Trump, dar şi cu lideri europeni despre vizita trimisului special american, Steve Witkoff, la Moscova, unde acesta a vorbit timp de trei ore cu Vladimir Putin.
22:30
Adrian Veştea: Structurile Salvamont este necesar să beneficieze de sprijin / Este necesară scoaterea numărului de posturi din plafonul organigramei consiliilor judeţene / Salvamont: O poziţie corectă / Poate salva Salvamont dintr-un colaps funcţional # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Adrian Veştea, care este şi vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, afirmă, miercuri, că serviciile Salvamont necesită susţinere, mai ales în judeţele cu relief montan şi activitate turistică intensă. Activitatea salvamontiştilor este esenţială pentru salvarea de vieţi, salvatorii răspunzând la 100% dintre solicitări. Veştea consideră că şi organigrama acestor servicii trebuie să fie dimensionată corespunzător şi propune scoaterea numărului de posturi din plafonul organigramei consiliilor judeţene. Salvamontiştii au apreciat poziţia edilului ca fiind ”corectă” şi consideră că ar putea fi o soluţie la un eventual colaps funcţional.
22:10
Doi români, acuzaţi de contrabandă cu produse din tutun în Ungaria şi fraudă în dauna bugetului statului maghiar / Ar fi încercat să transporte ilegal peste 8 tone de tutun mărunţit / Valoarea transportului, estimată la peste 8,4 milioane de lei # News.ro
Doi români au fost puşi sub acuzare în Ungaria pentru contrabandă cu produse din tutun şi fraudă în dauna bugetului statului maghiar, după ce au încercat, în 2024, să tranziteze ţara vecină cu peste opt tone de tutun tăiat fin, adecvat consumului. Valoarea transportului este estimată la peste 8,4 milioane de lei, transmite agenţia maghiară de presă MTI.
21:30
Handbal feminin: Szombathely Kezilabda – Gloria Bistriţa, scor 25-28, în meci amical jucat în Ungaria # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins miercuri, în deplasare, formaţia ungară Szombathely Kezilabda, scor 28-25, în meci amical. Din Ungaria, Gloria Bistriţa pleacă la un turneu în Cehia.
21:30
Ministrul de externe al Republicii Moldova reacţionează la ameninţările Rusiei după condamnarea Evgheniei Guţul: „Amestec în treburile interne” # News.ro
Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale ţării, după ce mai mulţi oficiali de rang înalt din Federaţia Rusă au criticat autorităţile de la Chişinău pentru condamnarea guvernatoarei proruse a Găgăuziei, Evghenia Guţul, la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanţare ilegală a unui partid.
21:00
Trump afirmă că s-au înregistrat „progrese importante” la întâlnirea dintre trimisul special Witkoff şi Putin # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat miercuri că trimisul SUA Steve Witkoff a obţinut „progrese importante” la întâlnirea avută la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin şi a precizat căi-a informat pe unii dintre aliaţii europeni ai Washingtonului, relatează Reuters.
21:00
Baschet masculin: România, victorie entuziasmantă cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027 # News.ro
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Ungariei, scor 76-64 (32-32), în al doilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Este al doilea succes al tricolorilor în grupa E.
20:50
Schi alpin: La 41 de ani, Vonn îl alege pe Svindal să fie noul său antrenor pentru pregătirea în vederea Jocurilor Olimpice # News.ro
Americanca Lindsey Vonn, care a revenit în activitate în iarna trecută după o pauză de peste cinci ani, l-a angajat pe fostul schior norvegian Aksel Lund Svindal ca antrenor pentru a o însoţi în sezonul olimpic, a anunţat ea miercuri, potrivit AFP.
20:50
Alba: Cetăţean nepalez care circula cu o trotinetă electrică pe DN 1, rănit / S-a răsturnat cu vehiculul în afara şoselei # News.ro
Un cetăţean nepalez în vârstă de 33 de ani care circula, miercuri, cu o trotinetă electrică pe DN 1, în judeţul Alba, a fost rănit, după ce s-a răsturnat în afara şoselei.
20:40
Fostul ministru Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan / Burduja: Reforma statului şi reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face România bine # News.ro
Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată, miercuri seară, în Monitorul Oficial. Burduja a transmis că serviciul public este o misiune, care nu se termină odată cu un mandat. ”Reforma statului şi reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face România bine”, afirmă consilierul premierului.
20:20
Adrian Văncică, Andreea Grămoşteanu, Bobi Pricop, Marina Constantinescu, Vladimir Anton, în juriul Galei Tânărului Actor 2025 # News.ro
Juriul care va desemna câştigătorii ediţiei din acest an ai Galei Tânărului Actor - HOP 2025 este format din personalităţi marcante ale scenei teatrale româneşti: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoşteanu (actriţă), Bobi Pricop (regizor) şi Adrian Văncică (actor).
20:20
Ministrul Sănătăţii şi preşedintele CNAS, ordin care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienţii cu afecţiuni cronice din anumite programe naţionale / Care sunt afecţiunile pentru care pacienţii se vor putea duce direct la specialist # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, au semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienţii cu afecţiuni cronice din anumite programe naţionale. Aceştia se vor putea prezenta direct la medicul specialist înrolat în programele respective.
20:10
REPORTAJ - Cine şi-a luat adio de la Iliescu. Salutul marinăresc al lui Băsescu. Marile absenţe politice. Nostalgia după “perioada de linişte” - FOTO, VIDEO # News.ro
Foşti şefi ai statului, mai multe tabere din PSD, dar şi persoane care au călătorit toată noaptea cu trenul au venit la Palatul Cotroceni pentru a-şi lua rămas-bun de la primul presedinte ales al României, Ion Iliescu. Au lipsit însă politicenii care au lucrat îndeaproape cu Iliescu: foştii premieri Petre Roman, Theodor Stolojan, Nicolae Văcăroiu şi Adrian Năstase. Nici Klaus Iohannis nu a lăsat liniştea Sibiului pentru a reveni câteva ceasuri la Cotroceni. Totuşi, au ieşit la lumină câteva din feţele uitate ale tranziţiei: Virgil Măgureanu (fost director al SRI), Viorel Hrebenciuc (fost parlamentar PSD) sau Dumitru Iliescu (fost şef al SPP).
20:10
Volei feminin: România, victorie cu Croaţia în ultimul meci din calificările la Campionatului European din 2026 # News.ro
Naţionala României a învins miercuri, la Blaj, liderul grupei G, Croaţia, scor 3-1, în ultimul meci din calificările Campionatului European din 2026. Tricolorele sunt calificate la turneul final cu un bilanţ de trei victorii şi un eşec.
20:00
UPDATE - Incident armat soldat cu victime la o bază militară americană din statul Georgia / Cel puţin cinci soldaţi au fost transportaţi la spital / Atacatorul a fost reţinut # News.ro
Un incident armat cu victime a fost raportat la baza militară Fort Stewart din statul Georgia, în sud-estul SUA, care a fost închisă, a anunţat miercuri baza americană.
20:00
Bistriţa-Năsăud: Un bărbat a murit, după ce a pierdut controlul ATV-ului cu care se deplasa şi s-a răsturna # News.ro
Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Sărata, judeţul Bistriţa-Năsăud, a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe care îl conducea pe un teren în pantă. Poliţiştii au deschis dosar penal şi au început cercetările.
20:00
Prahova: Adolescent de 15 ani, rănit într-un accident rutier / Era pe o trotinetă electrică şi a fost lovit de o maşină / Poliţiştii încearcă să stabilească cum s-a produs evenimentul rutier # News.ro
Un adolescent de 15 ani a fost rănit, miercuri seară, într-un accident rutier produs în Câmpina, judeţul prahova. El era pe o trotinetă electrică şi a fost lovit de o maşină, iar Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs evenimentul rutier.
Acum 24 ore
19:50
Diana Buzoianu: Raul Pop este secretarul de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare / Experienţa lui în domeniu de peste 15 ani de zile poate ajuta să fie găsite soluţii concrete / Vom aduce zeci de experţi alături de noi # News.ro
Ministrul Meidului, Diana Buzoianu, anunţă, miercuri seară, că Raul Pop, numit secretar de stat printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, se va ocupa de deşeuri şi poluare. ”Experienţa lui în domeniu de peste 15 ani de zile poate ajuta să fie găsite soluţii concrete”, a transmis ministrul, explicând că vor fi aduşi ”zeci de experţi” pentru a remedia problemele de mediu.
19:40
Tenis: Premii record la US Open 2025 – câştigătorii de la simplu vor primi câte 5 milioane de dolari # News.ro
US Tennis Association a anunţat miercuri că premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului US Open vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari pentru fiecare, iar compensaţia totală a jucătorilor va ajunge la 90 de milioane de dolari.
19:40
