OpenAI vizează o evaluare de 500 de miliarde de dolari printr-o posibilă vânzare de acţiuni pentru angajaţi – surse

Foşti şefi ai statului, mai multe tabere din PSD, dar şi persoane care au călătorit toată noaptea cu trenul au venit la Palatul Cotroceni pentru a-şi lua rămas-bun de la primul presedinte ales al României, Ion Iliescu. Au lipsit însă politicenii care au lucrat îndeaproape cu Iliescu: foştii premieri Petre Roman, Theodor Stolojan, Nicolae Văcăroiu şi Adrian Năstase. Nici Klaus Iohannis nu a lăsat liniştea Sibiului pentru a reveni câteva ceasuri la Cotroceni. Totuşi, au ieşit la lumină câteva din feţele uitate ale tranziţiei: Virgil Măgureanu (fost director al SRI), Viorel Hrebenciuc (fost parlamentar PSD) sau Dumitru Iliescu (fost şef al SPP).