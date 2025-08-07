Ce taxe plătești pentru PFA în 2025. Care sunt veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale
Digi24.ro, 7 august 2025 07:10
Un PFA (Persoană Fizică Autorizată) este o formă juridică ce permite desfășurarea de activități economice în mod independent, cu posibilitatea colaborării cu alte persoane sau entități. Activitatea desfășurată în acest cadru generează venituri, ceea ce implică obligații fiscale.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
07:10
„Un bolșevic pentru toate anotimpurile: Paradoxul lui Ion Iliescu al României”, necrologul semnat de Vladimir Tismăneanu în Politico # Digi24.ro
Politologul Vladimir Tismăneanu, autor al volumului „Marele șoc. Din finalul unui secol scurt, un dialog între politologul Vladimir Tismăneanu și președintele Ion Iliescu”, și Adam Tismăneanu fac în Politico portretul „primului lider democratic al României” care lasă o moștenire „complexă și conflictuală”.
07:10
Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor # Digi24.ro
Veniturile Rusiei din vânzarea de petrol și gaze naturale s-au prăbușit recent din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și a cererii mai mici din partea Chinei, ceea ce pune și mai multă presiune pe Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.
07:10
Sfânta Teodora de la Sihla 2025: Prima româncă trecută în rândul sfinților. Cele mai importante obiceiuri respectate pe 7 august # Digi24.ro
Sfânta Teodora de la Sihla a fost canonizată oficial de biserica ortodoxă română în anul 1992, cu zi de prăznuire la 7 august. A fost prima femeie cuvioasă româncă trecută în rândul sfinților, cinstită cu mare evlavie în România, mai ales în zona Neamțului.
07:10
Pot trotinetele electrice să explodeze pe caniculă? Ce spun specialiștii: „Neglijența celor care le folosesc este îngrijorătoare” # Digi24.ro
Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport extrem de popular datorită ușurinței cu care pot fi utilizate și a costurilor reduse, spre deosebire de alte opțiuni de deplasare. Însă, odată cu valurile de căldură din timpul verii apar și întrebări legate de siguranța acestor vehicule.
07:10
07:10
Românii își iau rămas bun de la primul președinte post-decembrist. Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național # Digi24.ro
Zi de doliu național, joi, în România. Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, este condus astăzi pe ultimul drum. Sunt momente istorice: funeralii de stat organizate pentru un fost președinte. Cu o zi înainte, miercuri, un adevărat pelerinaj s-a desfășurat la catafalcul fostului președinte. Oficialități de rang înalt, printre care miniștri ai PSD, premierul României, Ilie Bolojan, dar și foștii șefi de stat Traian Băsescu și Emil Constantinescu au mers la Palatul Cotroceni pentru a-și prezenta omagiile. Le-au urmat exemplul sute de persoane: de la autorități locale, ambasadori și oameni de afaceri, până la simplii cetățeni, care au urmărit și admirat cariera politică a lui Ion Iliescu, deținător a trei mandate de președinte și fondator al Partidului Social-Democrat.
07:10
China și-ar putea schimba strategia lansării atacurilor nucleare, adoptând una dintre cele mai periculoase politici ale Războiului Rece # Digi24.ro
Timp de zeci de ani, China a păstrat o postură nucleară mult mai relaxată față de cea a Statelor Unite și a Uniunii Sovietice, fiind singura țară care s-a angajat să nu fie niciodată prima care folosește o armă nucleară într-un eventual conflict, indiferent de situație. Totuși, unele schimbări recente arată că Beijingul s-ar putea pregăti să implementeze una dintre cele mai periculoase practici din era Războiului Rece: lansarea unui contraatac nuclear imediat ce un atac nuclear inamic a fost detectat, înainte ca rachetele depistate să își lovească ținta.
07:10
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat” # Digi24.ro
Armata rusă și-a dublat numărul de drone și rachete lansate asupra Ucrainei, de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, în ciuda apelurilor sale pentru încetarea focului, arată o analiză realizată de BBC. Oficiali și experți au explicat ce decizii luate de Trump l-au determinat pe Vladimir Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei.
Acum 8 ore
00:00
Restricția privind lichidele în bagaje de mână ar putea fi ridicată în UE. Aeroporturile din România pregătite pentru noile reguli # Digi24.ro
Doar unele aeroporturi din ţară deţin sau au iniţiat demersuri pentru achiziţionarea de echipamente de control de securitate ce permit ridicarea restricţiilor asociate procesării lichidelor, aerosolilor şi gelurilor, dar nici cele care au în dotare astfel de echipamente nu le pot folosi încă deoarece necesită o actualizare a softului.
6 august 2025
23:50
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o autostradă din Germania. Cum a fost sancționat # Digi24.ro
Poliția germană a surprins un șofer de Porsche care circula cu 320 km/h pe o autostradă din Germania, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă pe acel segment de drum, relatează The Guardian.
23:40
Două fetițe, rătăcite într-o pădure din Botoșani în timpul unei furtuni, au fost găsite cu ajutorul unui mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Două fetiţe de 8 şi 11 ani s-au rătăcit, miercuri, când se aflau la cules de ciuperci cu familia într-o pădure din Botoşani, în timpul unei furtuni. În urma căutărilor şi a unui mesaj RO-Alert emis, ele au fost găsite în scurt timp.
23:30
Doliu în familia lui Brad Pitt: mama actorului, Jane Edna Pitt, a murit. „Nu eram pregătiți să te pierdem” # Digi24.ro
Mama actorului american Brad Pitt a murit la vârsta de 84 de ani. Fost consilier familial, Jane Etta Pitt a decedat în urmă cu câteva zile, anunțul fiind făcut de una dintre nepoatele sale care a scris, pe Instagram, un mesaj emoţionant de rămas-bun pentru bunica ei.
Acum 12 ore
23:10
Donald Trump a hotărât când se va întâlni cu Vladimir Putin. Ce spune liderul SUA despre o discuție care să-l includă și pe Zelenski # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump vrea să se întâlnească, săptămâna viitoare, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, iar la scurt timp după aceea, să organizeze o întâlnire între el, Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță surse familiarizate cu acest plan și citate de New York Times. Trump se află de luni de zile într-un impas în eforturile sale de a găsi un acord de pace între Rusia și Ucraina, după mai bine de trei ani de război, remarcă jurnaliștii publicației americane.
22:30
Contrabandă de milioane: doi români puși sub acuzare în Ungaria, după ce au fost prinși cu peste 8 tone de tutun # Digi24.ro
Doi români au fost puşi sub acuzare în Ungaria pentru contrabandă cu produse din tutun, după ce au încercat anul trecut să treacă în țara vecină cu peste opt tone de tutun tăiat fin, bun de consumat. Valoarea transportului este estimată la peste 8,4 milioane lei.
22:30
SpaceX a trimis bacterii patogene pe Stația Spațială Internațională. Care este scopul experimentului # Digi24.ro
Echipajul Crew-11, al Stației Spațiale Internaționale, are un nou membru: bacteriile patogene. Sau, cel puțin, astfel de bacterii vor crește foarte curând la bordul laboratorului spațial, scriu jurnaliștii Live Science. Oamenii de știință au elaborat un studiu care va examina modul în care microgravitația afectează creșterea anumitor specii de bacterii care provoacă boli la om. Pentru a realiza acest lucru, cercetătorii vor cultiva diferite tulpini de bacterii în condiții de microgravitație, le vor îngheța la -80 de grade Celsius și vor readuce probele pe Pământ pentru a vedea cum au crescut diferit față de aceleași bacterii cultivate pe Pământ.
22:20
Război tarifar SUA-India: Trump lovește un important partener comercial, în timp ce premierul Modi se pregătește pentru vizita în China # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a impus miercuri o taxă de 25% asupra mărfurilor din India, invocând importurile continue de petrol rusesc ale New Delhi, într-o mișcare care a escaladat brusc tensiunile dintre cele două națiuni după ce negocierile comerciale au ajuns într-un impas. Ordinul executiv al lui Trump nu a menționat China, care importă și ea petrol rusesc. Ministerul afacerilor externe al Indiei a calificat decizia drept „extrem de regretabilă”, menționând că multe alte țări importă, de asemenea, petrol rusesc, transmite Reuters. Această evoluție survine în contextul în care premierul indian Narendra Modi se pregătește pentru prima sa vizită în China în peste șapte ani.
22:00
O jurnalistă din Georgia a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că a lovit un polițist # Digi24.ro
Un tribunal georgian a condamnat-o pe jurnalista și fondatoarea unui grup media, Mzia Amaghlobeli, la doi ani de închisoare pentru că a pălmuit un șef de poliție, anunță Politico.
22:00
Sabia laser din „Star Wars” folosită de Darth Vader, expusă la Londra înaintea unei licitații. Suma pentru care ar putea fi vândută # Digi24.ro
Sabia laser din „Star Wars” folosită de Darth Vader, expusă la Londra înaintea unei licitații. Suma pentru care ar putea fi vândută
21:50
Ministrul de externe al Republicii Moldova reacţionează la ameninţările Rusiei după condamnarea Evgheniei Guţul # Digi24.ro
Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale ţării, după ce mai mulţi oficiali de rang înalt din Federaţia Rusă au criticat autorităţile de la Chişinău pentru condamnarea guvernatoarei proruse a Găgăuziei, Evghenia Guţul, la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanţare ilegală a unui partid.
21:50
Agenţia pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi susţine necesitatea incriminării femicidului în legislaţia penală # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) susţine necesitatea incriminării femicidului în legislaţia penală românească, în contexul în care, marţi seară, o tânără a fost răpită, torturată şi ucisă de fostul concubin în judeţul Arad.
21:40
Inundații puternice în sudul Chinei, din cauza ploilor torențiale. Zeci de mii de persoane au fost evacuate # Digi24.ro
Zeci de mii de persoane au fost evacuate în sudul Chinei, unde ploile torenţiale au provocat inundaţii masive şi alunecări de teren, au anunţat miercuri mass-media de stat, citată de Reuters.
21:20
Companiile rusești vor fi obligate să fie vigilente și să caute „extremiști” printre clienții lor # Digi24.ro
Întreprinderile rusești care se ocupă cu bani sau bunuri de valoare vor fi obligate de acum să efectueze verificări mai amănunțite ale clienților lor, scrie Kommersant.
21:10
Vasile Dîncu, despre președinții PSD: „Partidul corespunde unui orizont de așteptare, dar nu e cel care ne împinge în viitor” # Digi24.ro
Europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat, miercuri, că PSD a avut „mai mulți președinți cu contribuții diferite”, dar că partidul „a părăsit de mai multe ori această cale a stângii”. Liderul din PSD și-a exprimat speranța ca din toamnă formațiunea politică „să dialogheze mai mult cu viitorul societății”, pentru că „acum probabil corespunde unui orizont de așteptare, dar nu este cel care să ne împingă în viitor”.
20:50
Cinci militari au fost împușcați la Fort Stewart în Georgia, într-un incident cu un atacator # Digi24.ro
Împușcăturile din zona 2nd Armored Brigade Combat Team au fost raportate la ora 10:56 a.m., iar un suspect a fost reținut la ora 11:35 a.m., a declarat Fort Stewart.
20:30
Ministrul Sănătății: Acces mai simplu pentru pacienții cronici. Fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că a semnat, împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Horațiu Moldovan, un ordin comun prin care pacienții cu afecțiuni cronice, precum cei cu diabet zaharat, hemofilie, talasemie, boli rare, tuberculoză, HIV/SIDA și ginecologie pre și postnatal nu mai au nevoie de trimitere de la medicul de familie și se pot duce direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
20:20
Noua țintă a lui Donald Trump. Președintele SUA acuză băncile că-l discriminează pe el și pe fanii MAGA # Digi24.ro
Casa Albă se pregătește să ia măsuri împotriva băncilor pentru că ar fi renunțat la clienți din motive politice, după ce președintele Donald Trump a declarat că, în opinia sa, băncile, printre care JPMorgan și Bank of America (BofA), l-au discriminat pe el și pe susținătorii săi, potrivit Reuters.
20:10
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său a discutat cu Putin la Moscova. „Vom avea mai multe de spus despre asta” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la telefon miercuri cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune.
20:10
Vasile Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR, cauzate de oganizarea funeraliilor lui Ion Iliescu # Digi24.ro
Vasile Dîncu a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre tensiunile din Coaliție între PSD și USR, în contextul funeraliilor de stat organizate de guvern. „USR-ul are un brand politic de contra-putere care este inadecvat acum când se află la putere, deci ei cumva trebuie să justifice această poziție puternică de putere și încearcă printr-o emoție negativă”, a spus social-democratul.
20:10
Sistemul de Supraveghere a Frontierei Maritime va fi modernizat de turcii de la Karel împreună cu Havelsan și Aerospace Industries # Digi24.ro
Karel, companie turcească în domeniul tehnologiilor de comunicaţii şi apărare, a anunţat semnarea unui memorandum de înţelegere cu Havelsan, furnizor global de soluţii software şi de sisteme în sectoarele de apărare şi IT, si a unui acord strategic cu Turkish Aerospace Industries (TAI), colaborări strategice care vizează direct şi industria românească de apărare. Havelsan va moderniza în România „Sistemul Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR”, prin dezvoltarea capacităţilor tehnice şi operaţionale pentru efectuarea de operaţiuni de supraveghere la Marea Neagră.
20:10
Noi contracte pentru membrii CA al Romsilva cu indemnizații reduse cu peste 50%. Buzoianu: „Regia se află într-o situație critică” # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a semnat noi contracte de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în care sunt prevăzute noi obligații contractuale, precum și reducerea indemnizației de la 12.500 lei brut la 5.000 lei brut.
19:40
Inundațiile din Suceava și Neamț: zeci de animale, păsări pierdute și stupi distruși. Veterinarii intervin în Broșteni și Ostra # Digi24.ro
Echipele de medici veterinari sunt prezente, în continuare, în localităţile Broşteni şi Ostra din judeţul Suceava, cele mai afectate de inundaţiile din ultimele zile și evaluează și desfășoară activități pentru reducerea reduc impactului asupra sănătății animalelor și siguranței alimentare, transmite Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
19:40
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări” # Digi24.ro
Imagini luate de pe camerele de supraveghere, inedite, arată cum soldații ruși au ucis un bărbat de 70 de ani.
19:30
Atac aerian rusesc asupra unei stațiuni din regiunea Zaporojia. Cel puțin doi morți și 12 răniți # Digi24.ro
Forțele rusești au lansat un atac aerian, miercuri dimineața, asupra unei stațiuni dintr-un oraș din regiunea Zaporojia din Ucraina, potrivit autorităților locale și Serviciului de Urgență al Ucrainei, anunță Meduza.
19:20
Sebastian Burduja, numit de Ilie Bolojan în funcţia de consilier onorific al premierului # Digi24.ro
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcţia de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan.
19:10
Armele amerincane plătite de membrii NATO vor ajunge la Kiev în următoarele săptămâni, potrivit unor surse din Alianță # Digi24.ro
Primele livrări de arme și muniții în cadrul inițiativei Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), care prevede furnizarea de arme fabricate în SUA către Ucraina de către statele membre NATO, vor începe în următoarele săptămâni.
19:10
Rusia relaxează obiectivele climatice: emisiile de gaze cu efect de seră mai mari cu 20% până în 2035, neutralitate abia în 2060 # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat, miercuri, un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparaţie cu nivelurile din 2021.
18:40
Decizia guvernului libanez de a limita înarmarea, aspru criticată de Hezbollah: „Este un păcat grav” # Digi24.ro
Organizaţia şiită Hezbollah a declarat miercuri că guvernul libanez comite un „păcat grav” atunci când dispune ca armata să stabilească un monopol de stat asupra armelor, transmite Reuters.
18:30
Un bărbat a fost reţinut în Ungaria sub bănuiala că pregătea un plan de asasinare contra cost a premierului, a anunţat miercuri Biroul naţional ungar de investigaţii, care a precizat că „a fost iniţiată arestarea suspectului”, transmite MTI.
18:20
Cei mai recenți roboţi „lupi” înarmaţi ai Chinei, o nouă versiune a patrupedelor militare concepute pentru a se apropia pe nesimţite de duşmani, pot să tragă asupra ţintelor cu precizie şi să funcţioneze pe terenuri dificile, au relatat miercuri media de stat chineze, informează AFP.
18:20
Mișcare-surpriză a Moscovei: a închis institutul care studia teleportarea şi „maşina timpului”. Cât timp a funcționat centrul de studii # Digi24.ro
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea şi „maşina timpului” şi-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI, citat de agenţia EFE. Institutul a organizat aproape 900 de seminarii înainte de a fi închis.
Acum 24 ore
18:10
O nouă lovitură pentru Vladimir Putin. UE va aplica din 3 septembrie un plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană va implementa un nou plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc începând cu 3 septembrie, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat Arianna Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, la 6 august, potrivit European Pravda.
18:10
„Un milion de apeluri pe oră”: proiectul israelian de supraveghere în masă a palestinienilor și implicarea Microsoft # Digi24.ro
Armata israeliană a întreprins un proiect ambițios de stocare a unei cantități uriașe de apeluri telefonice ale palestinienilor pe serverele Microsoft din Europa, potrivit unei investigații realizate de The Guardian împreună cu publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call. Surse din serviciile secrete spun că datele au fost utilizate pentru atacuri aeriene mortale și au avut o influență importantă asupra strategiei militare din Gaza și Cisiordania.
18:00
5,7 milioane de turiști s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România în primele 6 luni din 2025. 19,2% dintre ei sunt străini # Digi24.ro
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în primul semestru al anului, au totalizat 5,792 milioane persoane, în creştere cu 0,1% faţă de perioada a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică.
18:00
Rusia a încercat să închirieze avioane cu tot cu echipaj din Etiopia, dar a fost refuzată. De ce au eșuat negocierile Moscovei # Digi24.ro
Cea mai recentă încercare a Rusiei de a-și consolida flota de avioane comerciale aflate în dificultate prin închirierea de avioane din Etiopia s-a soldat cu un eșec, au raportat mass-media etiopiene, în contextul în care sancțiunile internaționale continuă să izoleze sectorul aviației din această țară.
17:50
Care este popularitatea lui Volodimir Zelenski după scandalului agențiilor anticorupție. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a scăzut de la 65% în iunie la 58% la începutul lunii august, potrivit unui nou sondaj publicat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) pe 6 august.
17:50
Primul atelier din proiectul „Multiculturalitate și gastronomie tradițională în Dobrogea”, inițiat de Institutul Național al Patrimoniului, a avut loc la Constanța.
17:50
Un jandarm român aflat în concediu a ajutat la prinderea unor fugari în Aeroportul El Prat din Barcelona # Digi24.ro
Un jandarm român aflat în concediu, care aştepta să predea bagajul în Aeroportul El Prat din Barcelona, a observat că Poliţia legitima trei persoane, iar la un moment dat acestea au început să fugă în direcţii diferite. A intervenit imediat şi a prins unul dintre fugari, ulterior ajutând la încătuşarea acestuia.
17:40
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii # Digi24.ro
Oltenița, a doua zi după decesul lui Ion Iliescu. Clopote mute, omagii zero. Pe strada copilăriei, niciun lăutar, ca altădată. Șuetele amicale din oraș mustesc însă de discuții despre Ion, președintele cu trei mandate, născut și crescut o vreme în mahalaua lăutarilor din anii '30.
17:40
Moartea lui Iliescu împarte scena politică. În Coaliție e scandal, AUR laudă, indirect, fostul președinte. Analist: „Se joacă roluri” # Digi24.ro
Moartea lui Ion Iliescu i-a scos la rampă pe liderii politici. În timp ce unii au transmis mesaje prudente, alții s-au luat la ceartă. PSD boicotează ședințele Coaliției până când USR „nu își revizuiește atitudinea”, după ce partidul lui Dominic Fritz s-a opus decretării doliului național pentru fostul președinte. În ecuație a intrat și AUR: deși George Simion nu a comentat inițial decesul, a transmis un mesaj în care a lăudat, indirect, perioada Iliescu. Analiștii consultați de Digi24.ro spun că este vorba de calcule politice clare: fiecare partid își alege discursul pentru a ține aproape propriul electorat.
17:30
Franța se luptă cu cel mai puternic incendiu de vegetație de anul acesta. Ard pădurile în sud: un mort și 9 răniți # Digi24.ro
Peste 1.800 de pompieri au intervenit miercuri, în sudul Franței, pentru a pune capăt celui mai mare incendiu de pădure cu care această țară s-a confruntat în 2025, au declarat autoritățile locale. Cel puțin o persoană a murit în urma izbucnirii flăcărilor, iar alte nouă au fost rănite, anunță France24.
