Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor

Zi de doliu național, joi, în România. Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, este condus astăzi pe ultimul drum. Sunt momente istorice: funeralii de stat organizate pentru un fost președinte. Cu o zi înainte, miercuri, un adevărat pelerinaj s-a desfășurat la catafalcul fostului președinte. Oficialități de rang înalt, printre care miniștri ai PSD, premierul României, Ilie Bolojan, dar și foștii șefi de stat Traian Băsescu și Emil Constantinescu au mers la Palatul Cotroceni pentru a-și prezenta omagiile. Le-au urmat exemplul sute de persoane: de la autorități locale, ambasadori și oameni de afaceri, până la simplii cetățeni, care au urmărit și admirat cariera politică a lui Ion Iliescu, deținător a trei mandate de președinte și fondator al Partidului Social-Democrat.