Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

11:50

Salut! Ai mers vreodată mult cu o piatră în pantofi pe care nu poți s-o scoți? Eu am pățit, și am urât piatra aia la fiecare pas! Și după aceea, când am putut s-o scot din pantof, am aruncat-o cât am putut eu de departe. Și după aceea, m-am gândit... Dar de ce să urăsc piatra, ce vină are ea? E natura ei să fie colțuroasă, e natura mea să mă deranjeze chestia asta...