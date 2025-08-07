Trump întrevede o întîlnire cu Putin şi Zelenski după vizita emisarului său la Moscova
Veridica.ro, 7 august 2025 08:40
Preşedintele american spune că nu s-a confirmat locul, dar că summitul va avea loc foarte curând.
• • •
Acum 30 minute
08:40
Acum 12 ore
22:20
O decizie în acest sens ar tensiona și mai mult relația premierului spaniol cu Donald Trump
21:30
Aproape două treimi dintre ucrainenii din Germania nu sunt angajați și nici nu fac cursuri pentru angajare.
21:00
Canalul românesc Sulina a fost folosit ca alternativă de transport al cerealelor.
20:10
Încercarea de subordonare a procurorilor anticorupție a provocat proteste îngrijorătoare pentru liderul ucrainean
Acum 24 ore
19:30
Trump impune Rusiei primele sancțiuni indirecte în timp ce emisarul său îl întâlnește pe Putin # Veridica.ro
Discuțiile de la Moscova au avut loc în apropierea termenului limită pentru ca Rusia să accepte un armistițiu.
16:50
Aproape 2.000 de pompieri francezi se luptă să stingă un incendiu care se extinde rapid și care a mistuit o zonă mai mare decât Parisul și a ucis o femeie în vârstă.
16:40
O asociație locală de transport a declarat că 26 de camioane transportau mărfuri pentru comercianții din Gaza – după ce Israelul a fost de acord să permită importurile private pentru prima dată în ultimele luni.
15:30
Decizia cu privire la primarul pro-rus al Chișinăului a fost luată de România în urmă cu aproape o lună.
13:00
În prezent, trecerea frontierei la Isaccea se face anevoios, cu bacul.
13:00
La ceremoniile dedicate comemorării evenimentului, primarul Hiroshimei face apel la liderii lumii să nu abandoneze descurajarea nucleară.
12:50
Kremlinul a anunțat că trimisul lui Trump s-a întâlnit cu Putin înainte de termenul limită pentru pacea dintre Rusia și Ucraina # Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat miercuri la Moscova discuții cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, cu câteva zile înainte de termenul limită stabilit de Casa Albă pentru Rusia de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, în caz contrar putând fi supusă unor sancțiuni economice severe, care ar putea afecta și țările care cumpără petrol rusesc.
12:30
Karol Nawrocki, un istoric conservator și susținător al mișcării MAGA a lui Donald Trump, a depus jurământul miercuri ca președinte al Poloniei, pregătind terenul pentru un conflict cu guvernul centrist și o posibilă răcire a relațiilor cu Ucraina.
12:20
Social-democraţii cer USR să dea dovadă de "maturitate politică".
Ieri
08:50
Nava M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” este a doua de acest tip, livrată prin acordul încheiat între România și Marea Britanie.
08:40
Exercițiile vor implica zboruri în regim supersonic și la înălțimi mici.
08:10
IGSU a a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.
07:50
Cetățenii își pot prezenta condoleanțele astăzi, între 13:00 și 18:00.
06:10
Sindicaliştii strâng semnături pentru declanşarea unei greve generale în economie.
5 august 2025
19:30
Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90, spune președintele Nicușor Dan.
18:50
Ion Iliescu este primul președinte al României post-comuniste care va beneficia de funeralii de stat.
17:50
Primul președinte al României post decembriste era internat la Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu, fiind tratat de cancer pulmonar.
17:40
Rwanda a devenit marți a treia națiune africană care a fost de acord să accepte persoane deportate din Statele Unite, în cadrul planurilor administrației Trump de a trimite migranți în țări cu care nu au legături pentru a-i scoate de pe teritoriul american.
14:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul nazist întinează memoria eliberatorilor sovietici ai Ucrainei # Veridica.ro
Regimul nazist de la Kiev trebuie eliminat pentru că, prin distrugerea monumentelor sovietice, întinează memoria eliberatorilor Ucrainei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
13:20
Acordul vizează descurajarea traversării ilegale a Canalului Mânecii.
13:20
„Home Beyond the Dawn” este o reflecție asupra sensului de „acasă” în contextul războiului de agresiune al Rusiei.
13:00
Preşedintele Trump s-a angajat să livreze Kievului armament sofisticat, cu condiţia să fie plătit de ceilalţi aliaţi
12:30
Administraţia Trump spune că vrea să-i descurajeze pe cei care-şi prelungesc şederea ilegal.
11:50
Încă un atac rusesc combinat cu rachete şi drone s-a soldat cu cel puţin cinci morţi în Ucraina
10:50
Țara noastră a implementat doar 2 din cele 26 de recomandări din raportul GRECO privind prevenirea corupției.
09:50
Din 2004, țara noastră a pierdut o populație de 2,5 milioane de persoane.
09:10
Cererea adresată ministerului energiei, menită a asigura continuitatea operării rafinăriei Petrobrazi.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
România, Ucraina și R. Moldova vor să pună bazele unei coaliții în domeniul securității cibernetice # Veridica.ro
Aceasta urmărește valorificarea experienței Ucrainei în contracararea influenței Rusiei în spațiul cibernetic.
08:30
Măsura va fi aplicată doar în cazul administrațiilor ineficiente și cu aparat supradimensionat.
4 august 2025
23:40
Un pachet salarial anterior de 50 de miliarde fusese anulat în justiție
23:10
Premierul și șeful armatei sunt în dezacord în privința continuării războiului
22:10
Ucraina spune că mercenari chinezi și africani luptă de partea Rusiei în acea direcție a frontului.
21:00
În timp ce propaganda Kremlinului amenință Europa cu războiul, oficialii lui Putin afirmă că există descendenți naziști printre politicienii europeni, care reînvie practicile celui de-al Treilea Reich. În Ucraina, între timp, operațiunea de dezintegrare a societății continuă. Acestea și alte subiecte - în noua ediție a emisiunii Veridica - Profilaktika.
20:40
Kremlinul recomandă prudență în retorica nucleară după afirmațiile recente ale lui Donald Trump # Veridica.ro
Președintele american a declarat că a trimis submarine nucleare în apropierea Rusiei ca răspuns la amenințările fostului preșeidnte Medvedev
19:10
Trump spune că va crește „substanțial” tarifele vamale pentru India din cauza achizițiilor de petrol rusesc # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că va majora substanțial tarifele vamale impuse Indiei pentru achizițiile sale de petrol rusesc.
18:50
Rusia își intensifică eforturile de a influența moldovenii care locuiesc în străinătate în Europa pentru a încerca să influențeze alegerile critice de luna viitoare, a avertizat șeful securității țării candidate la UE.
18:30
Oamenii de știință au constatat că în ultimele 7 decenii ghețarii de pe insula Heard, situată la 1500 de kilometri de Antarctica, s-au micșorat.
18:20
Uniunea Europeană va suspenda cele două pachete de contramăsuri la tarifele americane timp de șase luni, în urma unui acord cu președintele american Donald Trump, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei.
18:00
Ucraina a atacat informatic un submarin rusesc, în timp ce Moscova își extinde prezența în Arctica # Veridica.ro
Kievul a anunțat că a furat instrucțiuni de luptă și diagrame tehnice de pe Knyaz Pozharsky, amenințând poziția strategică a Kremlinului în regiune.
17:40
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, l-a numit luni pe ministrul Finanțelor, Rimantas Sadzius, în funcția de prim-ministru interimar, până la depunerea jurământului unui nou cabinet, în urma demisiei prim-ministrului Gintautas Paluckas.
17:00
Instituția a stabilit detaliile înmormântării fostului președinte Ion Iliescu.
16:50
Cele trei state colaborează pentru a preveni răspândirea bolilor la animale.
16:40
Modulul românesc este format din 40 de pompieri și nouă mijloace tehnice.
11:50
Angajaţii din învăţământ vor protesta în fiecare miercuri, până la începerea şcolii.
11:50
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor este de 5,55%.
