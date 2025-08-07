FAKE NEWS: România nu a atacat Transnistria doar pentru că e prea slabă

12:50

Președintele rus Vladimir Putin a purtat miercuri la Moscova discuții cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, cu câteva zile înainte de termenul limită stabilit de Casa Albă pentru Rusia de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, în caz contrar putând fi supusă unor sancțiuni economice severe, care ar putea afecta și țările care cumpără petrol rusesc.