FAKE NEWS: România nu a atacat Transnistria doar pentru că e prea slabă

Veridica.ro, 7 august 2025 11:30

România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.

