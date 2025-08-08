Justiţia franceză va rejudeca cererea României de extrădare a prinţului Paul
Veridica.ro, 8 august 2025 05:20
Curtea de Casaţie din Franţa a anulat decizia care bloca extrădarea lui Paul Philip al României.
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum o oră
05:20
Acum 12 ore
21:00
Casa Albă respinge afirmațiile Kremlinului privind un acord între Trump și Putin privind o întâlnire # Veridica.ro
Casa Albă a respins joi afirmațiile Kremlinului conform cărora o întâlnire între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost convenită și locația a fost asigurată.
19:50
Reținerile au avut loc miercuri, în momentul în care migranții au sosit la Dover, prima zi în care programul pilot a intrat în vigoare.
19:20
Beijingul construiește în Londra, lângă centrul financiar, o clădire impresionantă destinată misiunii sale diplomatice în capitala regatului.
Acum 24 ore
15:30
DNSC avertizează asupra unui email care duce către un site compromis.
15:20
Legătura feroviară directă va fi făcută prin Moldova, cu vagoane atașate trenului Prietenia București - Chişinău.
14:50
Rusia și India discută despre un „parteneriat strategic” după majorarea tarifelor vamale de către Trump # Veridica.ro
Rusia și India și-au subliniat angajamentul față de un „parteneriat strategic” în cadrul discuțiilor bilaterale pe teme de securitate de la Moscova, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat tarife mai mari la importurile din India din cauza achizițiilor de petrol rusesc.
14:30
Aproape 70% dintre ucraineni vor ca războiul să se încheie imediat ce se poate ajunge la un acord prin negocieri # Veridica.ro
Conform unui sondaj realizat de Institutul American Gallup, în perioada 1-14 iulie, 69% dintre ucraineni spun că sunt în favoarea încheierii războiului cât mai repede posibil prin negocieri.
13:10
„România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre.”
12:10
Preşedintele american a anunţat şi discuţii în trei cu Volodimir Zelenski
11:40
Întâlnirea ar transmite un mesaj de distanţare faţă de Moscova a celor două foste republici sovietice.
11:30
România și Moldova ar vrea să atace Transnistria, dar nu o face pentru că armata sa este mai slabă decât forțele de dincolo de Nistru, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda rusă.
11:20
Cele mai afectate zone din Europa sunt estul continentului și regiunea Balcanilor.
10:30
Acesta definește clar dezinformarea, informarea corectă sau conținutul ilegal.
10:10
Măsura Rosselhoznadzor vine pe fondul focarelor de variolă descoperite pe teritoriile celor două state.
10:10
Trump spune că taxele vor aduce ţării miliarde de dolari.
10:00
Ziua de astăzi a fost declarată zi de doliu național.
09:50
Planul prevede ocuparea etapizată a enclavei şi distrugerea completă a grupării Hamas
08:40
Trump întrevede o întîlnire cu Putin şi Zelenski după vizita emisarului său la Moscova # Veridica.ro
Preşedintele american spune că nu s-a confirmat locul, dar că summitul va avea loc foarte curând.
Ieri
22:20
O decizie în acest sens ar tensiona și mai mult relația premierului spaniol cu Donald Trump
21:30
Aproape două treimi dintre ucrainenii din Germania nu sunt angajați și nici nu fac cursuri pentru angajare.
21:00
Canalul românesc Sulina a fost folosit ca alternativă de transport al cerealelor.
20:10
Încercarea de subordonare a procurorilor anticorupție a provocat proteste îngrijorătoare pentru liderul ucrainean
19:30
Trump impune Rusiei primele sancțiuni indirecte în timp ce emisarul său îl întâlnește pe Putin # Veridica.ro
Discuțiile de la Moscova au avut loc în apropierea termenului limită pentru ca Rusia să accepte un armistițiu.
16:50
Aproape 2.000 de pompieri francezi se luptă să stingă un incendiu care se extinde rapid și care a mistuit o zonă mai mare decât Parisul și a ucis o femeie în vârstă.
16:40
O asociație locală de transport a declarat că 26 de camioane transportau mărfuri pentru comercianții din Gaza – după ce Israelul a fost de acord să permită importurile private pentru prima dată în ultimele luni.
15:30
Decizia cu privire la primarul pro-rus al Chișinăului a fost luată de România în urmă cu aproape o lună.
13:00
În prezent, trecerea frontierei la Isaccea se face anevoios, cu bacul.
13:00
La ceremoniile dedicate comemorării evenimentului, primarul Hiroshimei face apel la liderii lumii să nu abandoneze descurajarea nucleară.
12:50
Kremlinul a anunțat că trimisul lui Trump s-a întâlnit cu Putin înainte de termenul limită pentru pacea dintre Rusia și Ucraina # Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat miercuri la Moscova discuții cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, cu câteva zile înainte de termenul limită stabilit de Casa Albă pentru Rusia de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, în caz contrar putând fi supusă unor sancțiuni economice severe, care ar putea afecta și țările care cumpără petrol rusesc.
12:30
Karol Nawrocki, un istoric conservator și susținător al mișcării MAGA a lui Donald Trump, a depus jurământul miercuri ca președinte al Poloniei, pregătind terenul pentru un conflict cu guvernul centrist și o posibilă răcire a relațiilor cu Ucraina.
12:20
Social-democraţii cer USR să dea dovadă de "maturitate politică".
08:50
Nava M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” este a doua de acest tip, livrată prin acordul încheiat între România și Marea Britanie.
08:40
Exercițiile vor implica zboruri în regim supersonic și la înălțimi mici.
08:10
IGSU a a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.
07:50
Cetățenii își pot prezenta condoleanțele astăzi, între 13:00 și 18:00.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Sindicaliştii strâng semnături pentru declanşarea unei greve generale în economie.
5 august 2025
19:30
Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90, spune președintele Nicușor Dan.
18:50
Ion Iliescu este primul președinte al României post-comuniste care va beneficia de funeralii de stat.
17:50
Primul președinte al României post decembriste era internat la Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu, fiind tratat de cancer pulmonar.
17:40
Rwanda a devenit marți a treia națiune africană care a fost de acord să accepte persoane deportate din Statele Unite, în cadrul planurilor administrației Trump de a trimite migranți în țări cu care nu au legături pentru a-i scoate de pe teritoriul american.
14:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul nazist întinează memoria eliberatorilor sovietici ai Ucrainei # Veridica.ro
Regimul nazist de la Kiev trebuie eliminat pentru că, prin distrugerea monumentelor sovietice, întinează memoria eliberatorilor Ucrainei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
13:20
Acordul vizează descurajarea traversării ilegale a Canalului Mânecii.
13:20
„Home Beyond the Dawn” este o reflecție asupra sensului de „acasă” în contextul războiului de agresiune al Rusiei.
13:00
Preşedintele Trump s-a angajat să livreze Kievului armament sofisticat, cu condiţia să fie plătit de ceilalţi aliaţi
12:30
Administraţia Trump spune că vrea să-i descurajeze pe cei care-şi prelungesc şederea ilegal.
11:50
Încă un atac rusesc combinat cu rachete şi drone s-a soldat cu cel puţin cinci morţi în Ucraina
10:50
Țara noastră a implementat doar 2 din cele 26 de recomandări din raportul GRECO privind prevenirea corupției.
09:50
Din 2004, țara noastră a pierdut o populație de 2,5 milioane de persoane.
09:10
Cererea adresată ministerului energiei, menită a asigura continuitatea operării rafinăriei Petrobrazi.
