Horia Moculescu, declarații despre imaginile care au șocat internetul! Compozitorul, în scaun cu rotile și foarte slăbit: ”Nu sunt bine...”

Atunci când ai evenimente pe bandă rulantă, timpul pentru tine devine tot mai limitat. Așa pare să fie și în cazul Prințesei de Aur, care n-a mai ajuns la salon, dar se descurcă perfect pe cont propriu. A fost surprinsă în timp ce se machia... direct pe balconul apartamentului, sub privirile curioșilor. Imagini rare cu manelista!