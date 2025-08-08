Elena Udrea, veste de la tribunal, în dosarul pentru bani | Decizia instanței

21:50

După o perioadă în care a preferat să stea ceva mai departe de online, Iustin Petrescu a rupt tăcerea. Influencerul a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut în ultima perioadă. Mărturisirile sale au venit la doar o zi după ce Marilu Dobrescu, fosta lui iubită, s-a afișat pentru prima dată alături de noul iubit australian.