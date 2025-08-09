Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu, dublu campion la baschet în Serbia! Povestea copilului crescut „ca sânge din sângele lor”

14:30

A trecut o lună de zile de când oamenii legii îl caută, fără niciun rezultat, pe bărbatul din Mureş care şi-a ucis fosta iubită şi apoi a dat foc casei. A fost oferită o recompensă de 5.000 de euro pentru prinderea lui Emil Gânj, însă până în momentul de față nici această ofertă, dar nici căutările nu au avut succes.