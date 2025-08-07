India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump

Financial Intelligence, 7 august 2025 12:00

Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui […] The post India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 5 minute
12:00
India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump Financial Intelligence
Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui […] The post India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump appeared first on Financial Intelligence.
Acum 10 minute
12:10
PPC Energie actualizează sistemele informatice pentru integrarea noii cote de TVA;facturile pe iulie, emise cu întârziere Financial Intelligence
PPC Energie îşi actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%, […] The post PPC Energie actualizează sistemele informatice pentru integrarea noii cote de TVA;facturile pe iulie, emise cu întârziere appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Zelenski insistă să ceară o încetare a focului înainte de o posibilă întâlnire cu Putin Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o […] The post Zelenski insistă să ceară o încetare a focului înainte de o posibilă întâlnire cu Putin appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească ”în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după […] The post Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
11:10
După trei ani de război, SUA și Europa continuă să facă comerț cu Rusia în valoare de miliarde – Reuters Financial Intelligence
La trei ani după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, SUA și Uniunea Europeană […] The post După trei ani de război, SUA și Europa continuă să facă comerț cu Rusia în valoare de miliarde – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
11:00
Romgaz încheie un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank International Financial Intelligence
ROMGAZ, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, anunță încheierea unui nou contract […] The post Romgaz încheie un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank International appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut diplomaţilor americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a […] The post Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Sondaj CEC Bank: Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia sunt principalele destinații pentru românii care au ales să își petreacă vacanța de vară în străinătate Financial Intelligence
Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație […] The post Sondaj CEC Bank: Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia sunt principalele destinații pentru românii care au ales să își petreacă vacanța de vară în străinătate appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Uniper din Germania va investi 5,8 miliarde de dolari până în 2030 în reorganizarea strategiei Financial Intelligence
Uniper  va investi 5 miliarde de euro (5,8 miliarde de dolari) până în 2030, în principal în centrale […] The post Uniper din Germania va investi 5,8 miliarde de dolari până în 2030 în reorganizarea strategiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
09:00
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, în scădere cu 22% Financial Intelligence
One United Properties (ONE) raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, […] The post One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, în scădere cu 22% appeared first on Financial Intelligence.
08:30
OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar Financial Intelligence
OpenAI a anunțat miercuri că va oferi produsul său ChatGPT Enterprise agențiilor federale americane pentru 1 dolar pe […] The post OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Burduja: Reforma statului şi a lumii politice trebuie să continue, pentru a avea şansa de a face România bine Financial Intelligence
Reforma statului şi cea a lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face […] The post Burduja: Reforma statului şi a lumii politice trebuie să continue, pentru a avea şansa de a face România bine appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Grupul PPC raportează EBITDA de 1 miliard de euro și un profit net ajustat de 200 milioane euro, în primul semestru Financial Intelligence
Grupul PPC a înregistrat o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu rezultate în T2 care […] The post Grupul PPC raportează EBITDA de 1 miliard de euro și un profit net ajustat de 200 milioane euro, în primul semestru appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC “este scutit” de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra […] The post Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Industria României, scădere de peste 13% față de anul 2019 Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Industria României a scăzut anul trecut cu -13,1% față de rezultatele din 2019, potrivit unei […] The post Industria României, scădere de peste 13% față de anul 2019 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
07:30
Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale americane Financial Intelligence
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de […] The post Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale americane appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Funeralii Ion Iliescu/ Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi – zi de doliu naţional Financial Intelligence
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Joi dimineaţa, […] The post Funeralii Ion Iliescu/ Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi – zi de doliu naţional appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:20
Trump va decide în curând dacă impune noi sancţiuni Rusiei, anunţă secretarul de stat Rubio Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că până la sfârşitul acestei zile ar putea veni […] The post Trump va decide în curând dacă impune noi sancţiuni Rusiei, anunţă secretarul de stat Rubio appeared first on Financial Intelligence.
20:10
NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti Financial Intelligence
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia “foarte în serios” incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania […] The post NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Buzoianu: Începând din această săptămână, Raul Pop este secretar de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare Financial Intelligence
Raul Pop a fost numit secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe zona de deşeuri […] The post Buzoianu: Începând din această săptămână, Raul Pop este secretar de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare appeared first on Financial Intelligence.
20:00
India ameninţă SUA cu represalii, în urma taxelor vamale decise de Trump Financial Intelligence
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, […] The post India ameninţă SUA cu represalii, în urma taxelor vamale decise de Trump appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Sebastian Burduja – numit în funcția de consilier onorific al premierului Financial Intelligence
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan. […] The post Sebastian Burduja – numit în funcția de consilier onorific al premierului appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Putin a semnat un decret care permite Rusiei să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu […] The post Putin a semnat un decret care permite Rusiei să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Ion Sterian, Transgaz, după atacul Rusiei la o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa: “La 15, s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca Financial Intelligence
La ora 15.00 s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca, ne-a declarat domnul Ion Sterian, directorul general […] The post Ion Sterian, Transgaz, după atacul Rusiei la o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa: “La 15, s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Rusia a lovit interconectorul principal de gaze din Ucraina pentru a submina pregătirile pentru iarnă, afirmă Kievul Financial Intelligence
Rusia a lovit o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa, din sudul Ucrainei, utilizată într-un program […] The post Rusia a lovit interconectorul principal de gaze din Ucraina pentru a submina pregătirile pentru iarnă, afirmă Kievul appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Preţurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculaţiilor privind angajamentul preşedintelui Donald […] The post Preţurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Generalul Dan Voinea – dezvăluire uluitoare la Ştirile Pro TV: ”Ion Iliescu era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte”; ”Întotdeauna a fost arogant, a refuzat orice dialog, nu cu mine, cu justiția în general” Financial Intelligence
Generalul în rezervă Dan Voinea, fostul procuror militar care a instrumentat inițial dosarul Revoluției, a dezvăluit pentru Știrile […] The post Generalul Dan Voinea – dezvăluire uluitoare la Ştirile Pro TV: ”Ion Iliescu era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte”; ”Întotdeauna a fost arogant, a refuzat orice dialog, nu cu mine, cu justiția în general” appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Banca Transilvania finanţează cu peste 16 milioane de euro Urbano Shopping & Living Financial Intelligence
Banca Transilvania sprijină dezvoltarea celui mai mare parc comercial din Transilvania, Urbano Shopping & Living, printr-o finanţare de […] The post Banca Transilvania finanţează cu peste 16 milioane de euro Urbano Shopping & Living appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe pentru traficul naval Financial Intelligence
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fusese închis după […] The post Ucraina a redeschis canalul Bâstroe pentru traficul naval appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ucraina: Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un şef al Biroului de anchetă a infracţiunilor economice Financial Intelligence
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupţie independent în funcţia de director al […] The post Ucraina: Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un şef al Biroului de anchetă a infracţiunilor economice appeared first on Financial Intelligence.
15:50
ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale Financial Intelligence
În contextul în care, prin analizarea și prelucrarea informațiilor deținute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au […] The post ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a crescut cu 234, în iunie 2025 (Ministerul Finanţelor) Financial Intelligence
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în iunie 2025, de 1.305.595, cu 234 […] The post Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a crescut cu 234, în iunie 2025 (Ministerul Finanţelor) appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Acțiunile Petrom se tranzacționează în zona maximelor istorice; Riscul de excludere din indicii FTSE (din cauza lichidității insuficiente) devine tot mai real (brokeri) Financial Intelligence
Acțiunile OMV Petrom (SNP) înregistrează o creștere semnificativă, în ultimele luni, ce a dus performanța anului curent la […] The post Acțiunile Petrom se tranzacționează în zona maximelor istorice; Riscul de excludere din indicii FTSE (din cauza lichidității insuficiente) devine tot mai real (brokeri) appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Trump sugerează că vicepreşedintele JD Vance ar putea fi succesorul său la alegerile din 2028 Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă, în faţa presei, că vicepreşedintele său JD Vance i-ar […] The post Trump sugerează că vicepreşedintele JD Vance ar putea fi succesorul său la alegerile din 2028 appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Statele Unite ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme în loc să dea vina pe China (Xinhua) Financial Intelligence
Afirmaţiile recente ale unor oficiali americani care acuză China de “inundarea” pieţelor globale cu exporturi şi care cer […] The post Statele Unite ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme în loc să dea vina pe China (Xinhua) appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după adoptarea monedei euro Financial Intelligence
Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, […] The post Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după adoptarea monedei euro appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
11:40
Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit, din 18 august Financial Intelligence
Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit începând cu 18 […] The post Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit, din 18 august appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe […] The post Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Economia mondială, în accelerare, în luna iulie (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Statisticile comunicate de S&P Global aseară indică accelerarea ritmului de creștere în economia mondială în […] The post Economia mondială, în accelerare, în luna iulie (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pentru discuţii cu preşedintele Vladimir Putin Financial Intelligence
Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit miercuri dimineaţă la Moscova pentru a se întâlni cu […] The post Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pentru discuţii cu preşedintele Vladimir Putin appeared first on Financial Intelligence.
10:40
SUA acuză doi cetățeni chinezi pentru transportul ilegal de cipuri AI Nvidia către China Financial Intelligence
DOJ a declarat că inculpații au exportat ilegal cipuri avansate și alte tehnologii în valoare de milioane de […] The post SUA acuză doi cetățeni chinezi pentru transportul ilegal de cipuri AI Nvidia către China appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Lituania solicită ajutorul NATO pentru consolidarea apărării aeriene, după ce o a doua dronă a traversat frontiera Financial Intelligence
Vilnius solicită mai multe resurse pentru a face față amenințărilor aeriene, în contextul continuării bombardamentelor Rusiei asupra Ucrainei. […] The post Lituania solicită ajutorul NATO pentru consolidarea apărării aeriene, după ce o a doua dronă a traversat frontiera appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Peste 100 furnizori de energie, controlați de ANPC – 24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente Financial Intelligence
În perioada 17.04.2025 – 16.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat, la nivelul întregii țări, premergător […] The post Peste 100 furnizori de energie, controlați de ANPC – 24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente appeared first on Financial Intelligence.
09:00
MApN: Atac rusesc în apropierea frontierei României Financial Intelligence
MApN a anunțat faptul că, în noaptea de 5 spre 6 august, forțele ruse au lansat un atac […] The post MApN: Atac rusesc în apropierea frontierei României appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Tranziția energetică a României: între angajamentele Green Deal și riscul de blackout (opinie Drd.ing Cristinel Buzduna) Financial Intelligence
Autor: Drd.ing Cristinel Buzduna România se află în plin proces de restructurare a sistemului energetic, forțată de angajamentele asumate […] The post Tranziția energetică a României: între angajamentele Green Deal și riscul de blackout (opinie Drd.ing Cristinel Buzduna) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Compania BP a anunțat cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani, în bazinul offshore Santos din Brazilia; perspective bune şi pentru Equinor, care se află în apropiere Financial Intelligence
Compania BP a făcut cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani […] The post Compania BP a anunțat cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani, în bazinul offshore Santos din Brazilia; perspective bune şi pentru Equinor, care se află în apropiere appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Siemens Energy vizează limita superioară a previziunilor pentru 2025, pe fondul cererii puternice din SUA Financial Intelligence
Siemens Energy se așteaptă să atingă limita superioară a previziunilor sale pentru 2025, a declarat miercuri, impulsionată de […] The post Siemens Energy vizează limita superioară a previziunilor pentru 2025, pe fondul cererii puternice din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:30
OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre vânzarea de acțiuni, ce ar duce evaluarea companiei la 500 miliarde de dolari Financial Intelligence
OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre o potențială vânzare de acțiuni la o […] The post OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre vânzarea de acțiuni, ce ar duce evaluarea companiei la 500 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Trump declară că un nou plan tarifar pentru semiconductori va fi lansat chiar săptămâna viitoare Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat marți că va dezvălui noi tarife pentru semiconductori și cipuri chiar săptămâna viitoare. […] The post Trump declară că un nou plan tarifar pentru semiconductori va fi lansat chiar săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Vasile Dîncu: “Un veritabil om de stânga, Iliescu a avut marele defect, într-o societate politică adesea oportunistă, de a nu-și trăda convingerile” Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu afirmă că, odată cu trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, România pierde nu […] The post Vasile Dîncu: “Un veritabil om de stânga, Iliescu a avut marele defect, într-o societate politică adesea oportunistă, de a nu-și trăda convingerile” appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.