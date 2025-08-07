21 de persoane asistate medical la slujba de la Mănăstirea Sihăstria
Monitorul de Neamț , 7 august 2025 12:00
21 de persoane au fost asistate medical, fără a necesita transportul la spital, la slujba ce se desfăşoară joi, 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. "Pompierii nemțeni sunt prezenți în aceste momente la Mănăstirea Sihăstria, unde se desfășoară Slujba de Proclamare a Canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. În acest sens, la locul evenimentului sunt dislocate […]
Acum 5 minute
12:00
Acum o oră
11:10
Un gest iresponsabil i-a adus dosar penal: copil de 11 ani cercetat. Motivul te va surprinde # Monitorul de Neamț
Dosar penal pentru un copil. Motivul te va surprinde. Un minor de 11 ani este anchetat de polițiști după ce a lovit un pieton cu bicicleta și a fugit de la locul accidentului. Totul s-a petrecut în comuna Farcașa, județul Neamț. Minorul ar fi lovit un pieton pe un podeț Incidentul a avut loc miercuri, 6 […]
Acum 2 ore
10:10
Trei răniți, între care un bebeluș, după ce doi șoferi beți s-au ciocnit la Tupilați # Monitorul de Neamț
Un copil de un an, printre victimele accidentului provocat de doi șoferi beți în localitatea Tupilați, județul Neamț Un accident rutier provocat de doi șoferi beți a avut loc miercuri seară, în localitatea Tupilați, județul Neamț, soldat cu rănirea a trei persoane, inclusiv un copil de un an. Cei doi conducători auto au fost testați […]
Acum 4 ore
09:00
Accident la Petru Vodă: mașină răsturnată în albia pârâului, doi răniți, între care un copil # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Brașov a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat și a căzut în albia unui pârâu, provocând rănirea a două persoane, dintre care un copil. Accident la Petru Vodă, în jurul prânzului pe 6 august: un autoturism condus de un bărbat din Brașov s-a răsturnat și a căzut în albia unui pârâu. […]
08:40
Nu ai nevoie de creme scumpe! Băutura care ajută la estomparea ridurilor de pe față, ușor de făcut acasă # Monitorul de Neamț
Rețeta-minune care conține colagen natural, se prepară ușor și poate deveni aliatul tău în lupta cu îmbătrânirea pielii. Băutura care ajută la estomparea ridurilor de pe față este o rețetă simplă de supă bogată în colagen, cu efecte surprinzătoare asupra tenului. Această soluție naturală poate deveni parte din rutina zilnică pentru un ten mai neted […]
Acum 6 ore
07:40
Fermierii scapă de birocrație: APIA lansează Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură # Monitorul de Neamț
Proiectul are o valoare de peste 93 de milioane de lei și promite acces rapid, sigur și simplificat la toate serviciile APIA. Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură este noul proiect digital lansat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), menit să simplifice accesul fermierilor la serviciile publice, să reducă birocrația […]
Acum 24 ore
20:10
Victorie muncită şi foarte importantă pentru CSM Ceahlăul în meciul disputat marţi, 5 august, în deplasare împotriva celor de la Poli Iaşi. Soarta celor trei puncte a fost decisă în minutul 64 când Carl Davordzie a înscris după o pasă foarte bună a lui Patrick Petre. Această victorie cu 1-0 pică foarte bine pentru elevii […]
19:00
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a declarat război terenurilor în paragină din cartierele oraşului. Edilul e hotărât să clarifice situaţia acestor ternuri pline de gropi şi nori şi să le transforme fie în parcări, fie în locuri de joacă sau de relaxare. „În spatele blocurilor din multe cartiere ale orașului nostru, se ascund terenuri […]
18:40
Concurenții de la Mireasa sezonul 12: doi tineri din Neamț și-au pus destinul în mâinile iubirii televizate # Monitorul de Neamț
Concurenții de la Mireasa sezonul 12 vin din toate colțurile țării, însă doi dintre ei au legături puternice cu județul Neamț. Concurenții de la Mireasa sezonul 12, printre aceștia se numără și doi tineri cu rădăcini nemțene: Lavinia Ilieș, originară din Târgu Neamț, și Ion Bârsanu, din Piatra-Neamț. Lavinia Ilieș – Tânăra din Târgu Neamț […]
17:30
Poliţiştii nemţeni au desfăşurat, recent, o serie de activităţi preventive în Roman. „La data de 5 august, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, Biroului Rutier Roman și Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalității Neamț au desfășurat o activitate preventivă, în cadrul Centrului Școlar pentru educație incluzivă Roman. La activitate au participat copiii acestui centru […]
16:20
Lanțul ar putea să dispară din curțile românilor: amenzi uriașe și chiar închisoare pentru proprietari # Monitorul de Neamț
Reguli stricte și pedepse severe pentru cei care țin câinii legați. Padocuri obligatorii pentru animalele de talie mare. Lanțul ar putea să dispară din curțile românilor, potrivit unei inițiative legislative aflate în dezbatere în Parlament, care interzice ținerea câinilor legați și impune condiții clare de îngrijire a acestora. Proiectul prevede sancțiuni dure pentru nerespectarea noilor […]
15:40
Transport ilegal de cherestea în Tețcani, interceptat de polițiști. Vehiculul, confiscat # Monitorul de Neamț
Peste 48 de metri cubi de cherestea fără acte au fost descoperiți într-un ansamblu auto oprit de poliție în județul Neamț. Un transport ilegal de cherestea în Tețcani a fost depistat în noaptea de 5 august, de polițiștii Secției de Poliție Rurală Săbăoani. Vehiculul transporta peste 48 m³ de material lemnos fără documente de proveniență, […]
14:40
Un bărbat a fost accidentat într-un complex de agrement din Roman. A refuzat consultul medical # Monitorul de Neamț
Marți seară a avut loc un accident într-un complex de agrement din Roman, când o femeie de 37 de ani a surprins cu autoturismul un pieton care se deplasa neregulamentar. Victima a refuzat primirea de îngrijiri medicale. Ce s-a întâmplat Potrivit IPJ Neamț, accidentul s-a produs la data de 5 august a.c., în jurul orei […]
13:40
Un șofer fără permis și beat a fost depistat în flagrant delict de polițiștii Secției Rurale Borlești, marți seară, în timp ce conducea un autoturism pe DJ156A, în localitatea Ruseni. Prins în flagrant de polițiștii din Borlești „La data de 5 august a.c., ora 20:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au depisat […]
12:40
Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț sunt prezenți, încă de la primele ore ale dimineții, pe traseele turistice din Masivul Ceahlău și în zona Mănăstirii Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu ocazia hramului Mănăstirii „Schimbarea la Față a Domnului" și a fenomenului natural cunoscut sub numele de piramida holografică numeroşi turişti au […]
Ieri
11:30
Bănuit de încălcarea ordinului de protecție, un tânăr din Neamț a fost reținut de polițiști # Monitorul de Neamț
S-a apropiat de persoana protejată, deși avea interdicție. Bănuit de încălcarea ordinului de protecție, un tânăr în vârstă de 20 de ani din Trifești, județul Neamț, a fost reținut de polițiști și introdus în arestul IPJ Neamț. Tânăr de 20 de ani, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție Potrivit unei informări transmise de […]
10:30
Un șofer în vârstă de 74 de ani a intrat în coliziune cu un ansamblu auto aflat în depășirea unei coloane, în urma unei manevre riscante. Neatenția unui septuagenar a dus, marți dimineață, la producerea unui accident rutier în Vânători-Neamț, în urma căruia o femeie de 73 de ani a fost rănită și transportată la […]
09:40
Un ”neamț” pe banca naționalei: Adrian Iencsi este noul selecționer al naționalei U20 a României # Monitorul de Neamț
Adrian Iencsi este noul selecționer al naționalei U20 a României, preluând ștafeta de la Costin Curelea. Născut în Piatra-Neamț, fostul fundaș al Rapidului promite o reconstrucție curajoasă și disciplinată la tineret. Iencsi, alegerea Federației pentru U20 Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că Adrian Iencsi este noul selecționer al naționalei U20 a României, după […]
08:30
Autoritățile din Neamț anunță primele rezultate ale analizelor asupra calității apei în zonele afectate de viituri. Calitatea apelor în contextul inundațiilor. Autoritățile din județul Neamț au transmis rezultatele primelor analize efectuate pe lacul Izvorul Muntelui și în mai multe fântâni din zonele afectate. Monitorizarea continuă, iar eventualele riscuri vor fi comunicate public de urgență. Analizele […]
07:40
Schimbarea la Față a Domnului: sărbătoare de hotar între anotimpuri și misterioasa piramidă de lumină de pe Ceahlău # Monitorul de Neamț
Schimbarea la Față a Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 6 august, în plin Post al Adormirii Maicii Domnului, și marchează momentul în care Iisus Hristos și-a arătat natura divină în fața apostolilor. Este o zi încărcată de tradiții, superstiții și semnificații religioase profunde, dar și de un mister aparte: formarea unei piramide perfecte […]
5 august 2025
22:20
CSM Ceahlăul a debutat cu dreptul în noul sezon al ligii secunde, câştigând meciul disputat în deplasare cu Poli Iaşi. Diferenţa a fost făcută în minutul 64, când Carl Davordzie a înscris după o pasă foarte bună a căpitanului Patrick Petre. Victoria CSM e cu atât mai valoroasă cu cât vine după o perioadă plină […]
19:30
Efective sporite ale forţelor de ordine, la mănăstirile din Neamţ. Sunt aşteptaţi zeci de mii de credincioşi # Monitorul de Neamț
Zeci de mii de credincioși sunt așteptați, zilele acestea, la Mănăstirile Sihăstria și Sihla, cu ocazia praznicului Schimbării la Față a Domnului, în data de 6 august, Cinstirea Sfintei Cuvioase Teodora și a Slujbei de Proclamare a Canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, în data de 7 august. Cu această ocazie, reprezentanţii forţelor de ordine […]
18:30
Românii Explorează Lumea Digitală: Streaming, Întâlniri Virtuale și Rolul În Evoluția Tehnologiei # Monitorul de Neamț
Pe măsură ce tot mai mulți români se implică în spațiile digitale, tendințe precum streaming-ul, jocurile online și întâlnirile virtuale devin elemente centrale ale culturii moderne. Odată cu evoluția tehnologiei, aceasta joacă un rol important în modul în care oamenii accesează divertismentul, comunică și consumă conținut. De la cazinouri online la spații virtuale, românii îmbrățișează […]
17:40
Poliţiştii nemţeni îi atenţionează pe şoferi că în intervalul 4-10 august vor ieşi la „vânătoare" de vitezomani, în cadrul operaţiunii europene ROADPOL-SPEED. „În intervalul 4 – 10 august 2025, la nivelul județului Neamț, polițiștii rutieri desfășoară acțiuni intensificate în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, derulată simultan în toate statele membre, în conformitate cu Programul […]
16:40
Pare inofensiv, dar poate fi extrem de periculos: semnalul de alarmă tras de un specialist. Cel mai ultraprocesat produs din supermarket # Monitorul de Neamț
Este unul dintre cele mai consumate produse de pe piață, apreciat pentru ușurința cu care se prepară. Însă specialiștii avertizează că poate deveni un real pericol pentru sănătate. Un produs aparent banal, prezent în majoritatea supermarketurilor și consumat frecvent de copii și adulți, a fost catalogat de un specialist în nutriție drept cel mai ultraprocesat […]
14:30
11 elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș" Fălticeni au început practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț. Primii pași în cariera de jandarm au fost făcuți, cu încredere, de un grup de 11 elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș" Fălticeni, care au început luni, 4 august, stagiul de practică […]
13:40
Pământul se grăbește: azi e cea mai scurtă zi înregistrată vreodată. De ce fuge timpul? # Monitorul de Neamț
Cea mai scurtă zi înregistrată vreodată a fost măsurată pe 5 august 2025, iar planeta pare că își accelerează mișcarea de rotație. Azi, 5 august 2025, trăim cea mai scurtă zi înregistrată vreodată. Conform specialiștilor, durata zilei este cu 1,25 milisecunde mai mică decât cele 24 de ore standard, iar acest fenomen pune planeta într-o […]
12:40
FORONA – Organizația Fotografilor de Natură din România anunță expoziția de fotografie „Natura de lângă noi", care va putea fi vizitată la Muzeul de Artă Piatra-Neamț. Expoziția pune în lumină frumusețea și adaptarea vieții sălbatice în mediul urban
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Lista neagră a verii: Creme de protecţie solară, retrase de la vânzare în România pentru substanțe interzise și bacterii periculoase # Monitorul de Neamț
Lista completă a produselor vizate și ce riscuri prezintă – unele pot conține bacterii periculoase sau chimicale interzise în UE. Creme de protecţie solară, retrase de la vânzare în România, după ce autoritățile europene și InfoCons au semnalat riscuri grave pentru sănătatea consumatorilor, inclusiv substanțe toxice interzise și contaminări bacteriene. Zeci de alerte europene pentru […] Articolul Lista neagră a verii: Creme de protecţie solară, retrase de la vânzare în România pentru substanțe interzise și bacterii periculoase apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
MAE/Atenționare de călătorie pentru Portugalia – Risc extrem de incendii de vegetație în majoritatea regiunilor țării # Monitorul de Neamț
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Portugheză că autoritățile centrale au declarat stare de alertă la nivel național pentru perioada 4 – 7 august, ca urmare a agravării condițiilor meteorologice și riscului extrem de incendii de vegetație în majoritatea regiunilor țării. Potrivit unui comunicat de […] Articolul MAE/Atenționare de călătorie pentru Portugalia – Risc extrem de incendii de vegetație în majoritatea regiunilor țării apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
32 de elevi ai școlilor de poliție, în practică la Neamț: „Descoperă munca reală de poliție” # Monitorul de Neamț
32 de elevi ai școlilor de poliție se află în practică în județul Neamț, în această perioadă, pentru a aplica în teren cunoștințele acumulate în instituțiile de formare și pentru a-și consolida viitoarea carieră în structurile de ordine publică. Elevii școlilor de poliție, în practică în județul Neamț pentru aprofundarea cunoștințelor 32 de elevi ai […] Articolul 32 de elevi ai școlilor de poliție, în practică la Neamț: „Descoperă munca reală de poliție” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:50
Acțiuni în trafic ale polițiștilor nemțeni: tineri fără permis și șoferi băuți, depistați în Neamț Șoferi băuți depistați în Neamț, dar și un tânăr fără permis, care conducea o motocicletă neînmatriculată, au fost surprinși în trafic de polițiștii din județul Neamț, pe 4 august. Toți s-au ales cu dosare penale. Trifești: Tânăr de 20 de […] Articolul Tineri fără permis și șoferi băuți, depistați de polițiști în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Micii fermieri: 3.000 euro/fermier! Cum poți beneficia anual de acest sprijin fix # Monitorul de Neamț
Sprijin forfetar pentru micii fermieri, valabil anual Sprijinul pentru micii fermieri 3.000 euro/fermier va deveni realitate în noul exercițiu financiar 2028-2034, conform unei propuneri oficiale a Comisiei Europene. Acesta va fi opțional pentru fermierii eligibili. Sprijin financiar stabil: maximum 3.000 euro/fermier/an Comisia Europeană a propus un nou tip de sprijin forfetar pentru micii fermieri, care […] Articolul Micii fermieri: 3.000 euro/fermier! Cum poți beneficia anual de acest sprijin fix apare prima dată în Monitorul de Neamț.
4 august 2025
20:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ a reiterat recent ideea că prin achiziţionarea de către municipalitate a „Casei Armatei” a produs deranj în anumite cercuri. Care au reacţionat. Cu rugăminţi, cu insistenţe. Semn că au fost deranjate nişte, să le spunem, afaceri. „S-au dat şi telefoane, au fost şi vizite, rugăminţi, insistenţe. De ce? E simplu. 2.500 […] Articolul Cumpărând Casa Armatei, Primăria a stricat nişte „afaceri”? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:20
„Vid” privind transportul de persoane la nivel de judeţ. Explicaţiile celor de la CJ # Monitorul de Neamț
Probleme majore în ceea ce priveşte transportul public judeţean prin curse regulate. Practic pare a fi un „vid” de reglementare care în mod real înseamnă că, legal, niciun operator nu poate face astfel de transport. Mai concret şi mai la zi, licitaţia publică pentru atribuirea contractelor a fost contestată. Până la rezolvarea acestor contestaţii… fiecare […] Articolul „Vid” privind transportul de persoane la nivel de judeţ. Explicaţiile celor de la CJ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Modernizarea pieței din cartierul Dărmănești devine realitate: primăria a preluat spațiul # Monitorul de Neamț
Primarul Adrian Niță anunță că modernizarea pieței din cartierul Dărmănești va începe în 2025, după ce administrația locală a preluat în mod oficial spațiul. Modernizarea pieței din cartierul Dărmănești devine posibilă după ce Primăria Piatra-Neamț a reușit să preia în proprietate spațiul. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Niță pe pagina sa oficială de […] Articolul Modernizarea pieței din cartierul Dărmănești devine realitate: primăria a preluat spațiul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Meciul Politehnica Iași – CSM Ceahlăul, partida de debut a galben-negrilor în noul sezon, se joacă marți, 5 august, de la ora 20.00, fiind transmisă în direct de Digi Sport și Prima Sport. Ora de maximă audienţă la care a fost programată partida demonstrează interesul pentru acest meci, un derby al Moldovei prin tradiţie, între […] Articolul CSM Ceahlăul debutează la oră de maximă audienţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Temu încalcă Regulamentul privind serviciile digitale: Comisia Europeană avertizează asupra riscurilor pentru consumatori # Monitorul de Neamț
Comisia Europeană a transmis o constatare preliminară privind neregulile Temu, care nu ar evalua corespunzător riscurile legate de produsele ilegale de pe platformă. Temu încalcă Regulamentul privind serviciile digitale, potrivit unei constatări preliminare a Comisiei Europene la finalul lunii iulie, în care se arată că platforma online nu evaluează corect riscurile privind diseminarea produselor ilegale […] Articolul Temu încalcă Regulamentul privind serviciile digitale: Comisia Europeană avertizează asupra riscurilor pentru consumatori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Un biciclist băut în Săvinești a ajuns la pământ, la propriu, după ce s-a dezechilibrat în timp ce pedala pe strada Tineretului. Alcoolemia înregistrată la testul etilotest a fost de: 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. A căzut de pe bicicletă, dar s-a ridicat o alcoolemie-record Incidentul a avut loc pe 3 august, în […] Articolul Biciclist băut în Săvinești, lovit de gravitație și de propria alcoolemie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
„Un om și un AI vor face munca a zece oameni”. Geoffrey Hinton avertizează că inteligența artificială va înlocui multe dintre locurile de muncă # Monitorul de Neamț
Premiat Nobel și supranumit „Nașul Inteligenței Artificiale”, Geoffrey Hinton trage un semnal de alarmă asupra viitorului pieței muncii Geoffrey Hinton avertizează că inteligența artificială va înlocui multe dintre locurile de muncă, în special pe cele care implică sarcini de birou și pregătire medie, într-un interviu recent pentru podcastul „Diary of a CEO”. Inteligența artificială și […] Articolul „Un om și un AI vor face munca a zece oameni”. Geoffrey Hinton avertizează că inteligența artificială va înlocui multe dintre locurile de muncă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Minor de 11 ani, lovit pe trecerea pentru pietoni de o șoferiță de 20 de ani, în Roman Un accident pe bulevardul Roman Mușat, din municipiul Roman, s-a soldat cu rănirea unui copil de 11 ani, care traversa strada pe marcajul pietonal. Incidentul a avut loc duminică seară, 3 august. Accident pe bulevardul Roman Mușat, […] Articolul Accident pe bulevardul Roman Mușat, copil lovit pe zebră apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Operațiune de salvare în Piatra-Neamț: cal căzut într-o fosă, scos teafăr de pompieri # Monitorul de Neamț
Intervenție a ISU Neamț după ce un cal a căzut într-o fosă dintr-o gospodărie din Piatra-Neamț Un cal căzut într-o fosă în municipiul Piatra-Neamț a fost salvat sâmbătă, 2 august, de pompierii ISU Neamț, în urma unei intervenții dificile desfășurate într-o gospodărie de pe strada Gheorghe Asachi. Misiunea salvatorilor: “Au intervenit cu echipamente și procedee […] Articolul Operațiune de salvare în Piatra-Neamț: cal căzut într-o fosă, scos teafăr de pompieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Tâlhărie comisă de minori în Piatra-Neamț. Victima, un copil de 14 ani, bătut și jefuit # Monitorul de Neamț
Cei doi agresori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. O tâlhărie comisă de minori în Piatra-Neamț s-a petrecut în seara zilei de 2 august, într-o clădire dezafectată, unde un adolescent a fost jefuit și bătut de doi tineri, tot minori. Agresiune într-o clădire părăsită […] Articolul Tâlhărie comisă de minori în Piatra-Neamț. Victima, un copil de 14 ani, bătut și jefuit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
„Surpriză contractuală” pentru prosumatori: ANRE, presată să publice prețul de achiziție al furnizorilor pentru energia prosumatorilor # Monitorul de Neamț
Asociația Prosumatorilor acuză lipsa de transparență și cere ANRE să publice prețul de achiziție al furnizorilor pentru energia prosumatorilor Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) să publice prețul de achiziție al furnizorilor pentru energia prosumatorilor, acuzând discrepanțe majore și lipsă de transparență în relația dintre […] Articolul „Surpriză contractuală” pentru prosumatori: ANRE, presată să publice prețul de achiziție al furnizorilor pentru energia prosumatorilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Guvernul activează mecanismul RESTORE pentru zonele afectate de inundații: ajutoare rapide pentru Neamț și Suceava # Monitorul de Neamț
Fonduri europene pentru refacerea infrastructurii, a locuințelor și sprijinirea afacerilor din județele Neamț și Suceava Guvernul activează mecanismul RESTORE pentru zonele afectate de inundații din județele Neamț și Suceava, alături de Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru a sprijini rapid comunitățile distruse de viituri. Intervenție fără precedent: Guvernul activează mecanismul RESTORE Ministrul Investițiilor și […] Articolul Guvernul activează mecanismul RESTORE pentru zonele afectate de inundații: ajutoare rapide pentru Neamț și Suceava apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Luptă contra deșeurilor! Curățarea lacului Izvorul Muntelui – Bicaz, în plină desfășurare # Monitorul de Neamț
Curățarea lacului Izvorul Muntelui – Bicaz a fost demarată duminică dimineață, ca urmare a cantităților uriașe de deșeuri aduse de viituri. Curățarea lacului Izvorul Muntelui – Bicaz a început duminică, 3 august, după ce viiturile recente au transportat cantități mari de deșeuri plutitoare, resturi lemnoase și alte reziduuri pe luciul de apă. Intervenția este coordonată […] Articolul Luptă contra deșeurilor! Curățarea lacului Izvorul Muntelui – Bicaz, în plină desfășurare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:20
Proiecte culturale la Piatra Neamţ, între „Vacanţele muzicale” şi „Vacanţele cu drifturi, manele şi decibeli” # Monitorul de Neamț
De abia s-au încheiat cu bine la Piatra Neamţ „Vacanţele muzicale”, aflate la cea de a 50-a ediţie anul acesta (6-12 iulie), că noi afişe ne anunţau că vor avea loc alte vacanțe sub titlul „TUNING FEST”. Primele „Vacanțe muzicale” la Piatra Neamţ au avut loc prin 1975, iar de atunci am beneficiat anual de […] Articolul Proiecte culturale la Piatra Neamţ, între „Vacanţele muzicale” şi „Vacanţele cu drifturi, manele şi decibeli” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Guvernul propune reforme radicale în insolvență: firmele nu vor mai putea evita plata taxelor cu ușurință # Monitorul de Neamț
Planul Executivului: reducerea duratei procedurilor, sancțiuni pentru administratorii frauduloși și un Fisc mai eficient Guvernul propune reforme radicale în insolvență pentru a reduce timpul necesar finalizării procedurilor și pentru a crește gradul de recuperare a impozitelor și taxelor datorate statului, măsuri anunțate de vicepremierul Barna Tanczos și incluse în planul fiscal agreat cu Comisia Europeană. […] Articolul Guvernul propune reforme radicale în insolvență: firmele nu vor mai putea evita plata taxelor cu ușurință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
3 august 2025
20:10
Amenzi de 10.000 de lei. O tânără condamnată pentru furt a fost trimisă la penitenciar # Monitorul de Neamț
Amenzi de 10.000 de lei după o serie de acţiuni ale poliţiştilor nemţeni, în doar 24 de ore. Bilanţul acestor acţiuni a mai presupus şi identificarea unei tinere condamnate pentru furt, care a fost trimisă la penitenciar. Au fost legitimate 60 de persoane şi verificate peste 50 de autoturisme. „În ultimele 24 de ore, poliţiştii […] Articolul Amenzi de 10.000 de lei. O tânără condamnată pentru furt a fost trimisă la penitenciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Comerțul internațional cu China a devenit de mult timp o practică obișnuită pentru multe companii din România. Cu toate acestea, chiar și importatorii experimentați se confruntă uneori cu probleme la trecerea controlului vamal. Întârzierile la frontieră pot duce la nerespectarea termenelor de livrare și la costuri suplimentare. Pentru a evita astfel de situații, este important […] Articolul Cum să livrezi marfa din China în România fără întârzieri la vamă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
