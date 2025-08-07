Prețul porumbului, la răscruce – Ce trebuie să facă fermierii români în următoarele săptămâni

14:10

Nu e un mit, se pot înființa culturi de primăvară la jumătate din costuri, cu condiția să fii deschis la noile tehnologii pe care le rezervă agricultura viitorului. În materialul video de mai jos, reporterul AgroTV Marius Milea a aflat de la Ion Neculcea, fondatorul Romchim Protect, cum pot fi diminuate costurile per hectar, indiferent […]