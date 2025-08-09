Prețuri mai mari la raft, neschimbate la fermieri: ,,Oamenii nu au bani, ne e rușine să cerem mai mult”
Agro-TV.ro, 9 august 2025 08:00
După majorarea TVA-ului la 21%, prețurile din supermarketuri au început să crească semnificativ. Cu toate acestea, fermierii nu au aplicat nicio scumpire, de teamă să nu-și piardă clienții. Chiar dacă lucrează din greu pentru a-și aduce marfa în piețe, fermierii și apicultorii rămân cu aceleași prețuri ca anul trecut, uneori și cu pierderi din cauza […]
După majorarea TVA-ului la 21%, prețurile din supermarketuri au început să crească semnificativ. Cu toate acestea, fermierii nu au aplicat nicio scumpire, de teamă să nu-și piardă clienții. Chiar dacă lucrează din greu pentru a-și aduce marfa în piețe, fermierii și apicultorii rămân cu aceleași prețuri ca anul trecut, uneori și cu pierderi din cauza […]
Un fenomen ciudat s-a petrecut în ultimele zile în ceea ce privește prețul grâului în Portul Constanța. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul grâului din port era cu 14 euro mai mare decât cotația de pe bursa europeană Euronext, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Explicația este legată, […]
Câțiva iezișori, câteva mielușele, trei cățeluși și doi purceluși pot umple timpul liber al copiilor mai bine decât orice telefon sau tabletă. O familie tânără a decis să dea o alternativă celor patru copii minori ai săi, cărora le-a limitat timpul alocat pentru telefoane, tablete și televizoare, implicându-i în îngrijirea animalelor, la fel de mici […]
Seceta din această vară nu afectează doar culturile vegetale, ci și zootehnia, iar cei mai puternic afectați de acest fenomen sunt micii fermieri. Aceștia depind de pășuni ca să-și hrănească animalele în această perioadă, însă o mare parte dintre aceste suprafețe sunt de-a dreptul pârjolite în urma caniculei, iar animalele nu mai au ce mânca. […]
Sisteme antigrindină performante vor putea fi instalate în livezile și viile din toată țara, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a confirmat că 50 de milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate pentru aceste tehnologii de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme. Potrivit șefului MADR, linia de finanțare urmează să fie definitivată în termen […]
De astăzi și până duminică, Federația Română de Karate Kyokushin, prin A.C.S Kyo Vața și cu sprijinul Prima TV și Agenția Națională pentru Sport, organizează un eveniment de excepție. Invitat de onoare este Shihan Tsukamoto, un maestru de renume internațional. În Complexul Balneo Termal Vața Băi, 350 de participanți din România și străinătate își vor […]
Un nou val de incendii de vegetație a lovit, joi, 7 august, mai multe județe ale țării, punând sub semnul întrebării nu doar siguranța cetățenilor din acele zone, dar și cea a recoltelor din această vară. La Bărăganu, pe malul Canalului Dunăre–Marea Neagră, pompierii ISU Dobrogea au fost chemați în jurul orei 13:50 ca să […]
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, vrea să majoreze cuantimurile ajutoarelor pentru producția de usturoi și cartofi pentru anul 2026. Astfel, șeful MADR vrea să se revanșeze față de fermierii care așteptau aceste ajutoare de minimis și în 2025, dar nu le-au mai primit. Potrivit unei declarații făcute în emisiunea „Agricultura la Raport„, la […]
În fiecare vară, mii de fermieri români se confruntă cu aceeași provocare: solul uscat, bătătorit și greu de lucrat, iar recoltele devin tot mai slabe. Cauza este deseori chiar metoda clasică de lucru: plugul. De zeci de ani este considerat un simbol al agriculturii tradiționale, dar în realitate, vara, plugul poate face mai mult rău […]
Prețul porumbului rămâne în continuare sub semnul incertitudinii, influențat de proiecții încă incerte privind recolta în marile regiuni agricole și de condițiile meteo extreme. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, piața este acum marcată de așteptare, chiar dacă unele state încearcă să facă jocuri de imagine, în încercarea de a mai crește […]
Căldura excesivă afectează grav culturile de porumb. Specialiștii au observat la începutul de august semne de arsuri solare în zona Iazu, județul Ialomița, care ar putea duce la pierirea acestora. Arsurile solare apar atunci cand frunzele sau alte organe ale plantei sunt expuse la radiatii UV, infrarosii si altele, in conditii de stres termic si dezechilibru nutritional. Cele mai […]
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, îi îndeamnă pe fermierii din sectorul vegetal care au fost afectați de secetă anul acesta să solicite, la nivel județean, controale din partea comisiilor de constatare a pagubelor, în scopul întocmirii proceselor verbale de calamitate. Șeful MADR susține că vrea să strângă aceste procese verbale pentru a putea […]
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, are planuri mari pentru infrastructura de irigații din România în următorii doi ani. Acesta promite noi finanțări pentru stațiile de pompare a apei și extinderea rapidă a rețelei de canale reabilitate până în 2027. Invitat recent la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”, Florin Barbu a vorbit […]
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), urmează să lanseze, în această toamnă, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) mai multe linii de finanțare pentru fermierii care vor să acceseze fonduri europene pentru investiții. Două dintre cele mai așteptate sunt DR-14, intervenția pentru micii fermieri, și DR-12, dedicată consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri instalați. La […]
Pagubele provocate de mistreți reprezintă, an de an, un coșmar pentru fermierii din multe zone ale țării. Chiar dacă mulți dintre ei încearcă să-și protejeze culturile cu garduri, animalele sălbatice reușesc să treacă de orice barieră, distrugând părți semnificative ale viitoarei recolte. De această dată, un caz din Vâlcea arată dimensiunea problemei, unde fermierul Constantin […]
În sezonul următor, la fel ca anul acesta, cea mai profitabilă cultură ar putea fi decisă de jocurile de pe piața globală a biocombustibililor. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul rapiței va avea susținere pe o lungă perioadă de acum înainte, astfel că fermierii care cultivă această cultură vor avea […]
Un posibil nou mecanism administrativ pune subvenția APIA în pericol pentru o parte dintre fermieri. Una dintre noile măsuri discutate în Guvern presupune restricționarea eliberării unor documente de către administrațiile publice locale, pentru cetățenii care nu-și plătesc datoriile la bugetul local. O parte dintre axeste documente le sunt necesare fermierilor, în momentul când depun cererea […]
Un elicopter a intervenit de urgență pentru a salva mai mulți ciobani blocați în vârful muntelui, fără provizii, după viiturile devastatoare de săptămâna trecută de la Broșteni. Acțiunea, demarată chiar la solicitarea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a asigurat transportul pe calea aerului a alimentelor, salvând astfel viețile păstorilor. Viiturile au făcut prăpăd în […]
Poliția Autostrăzi a avut parte marți de o intervenție neobișnuită, după ce un ciopor de iezi și-a găsit loc de joacă pe autostradă. Angajații Biroului de Poliție Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea au intervenit pentru înlăturarea unui pericol iminent de producere a unor accidente rutiere, după ce au fost sesizați că mai mulți iezi se află […]
În fiecare sezon agricol fermierii se confruntă cu diverse provocări. Alegerea hibrizilor potriviți pot duce la o recoltă-record. În județul Giurgiu, rezultatele excelente obținute de fermieri în acest an au demonstrat cât de importanți au fost hibrizii și tehnologia aplicată la cultura de rapiță. Performanțele de excepție ale fermierilor din județul Giurgiu au fost susținute […]
În România s-a greșit în sectorul creșterii porcilor atunci când s-a investit doar în fermele de îngrășare, fără a se ține cont și de fermele de reproducție, consideră ministrul agriculturii, Florin Barbu, însă acest lucru urmează să se schimbe fundamental. „Pe partea de sector de porc, politicile care au fost, nu vreau să le comentez, […]
Locuitorii comunei ieșene Mogoșești trăiesc de ani de zile un coșmar din cauza unui crescător de animale care terorizează un sat întreg cu cireada sa de vaci pe care o lasă nesupravegheată și care distruge sub copite recolte, garduri și mașini, deopotrivă. Furia localnicilor s-a îndreptat nu doar împotriva proprietarului, ci și a autorităților, acuzate […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți dimineață noi avertizări de caniculă, dar și de ploi torențiale, vijelii și grindină, valabile zilele acestea în diverse regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, marți și miercuri, 5-6 august, în intervalul orar 12:00-21:00, este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă ce vizează 11 județe și municipiul […]
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat un nou proiect venit în sprijinul fermierilor care care solicită plăți APIA. Potrivit unui comunicat al APIA remis redacției AgroTV, luni a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură”, cod SMIS 339546, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, […]
Dacă vrei să afli cum poți să-ți protejezi strugurii de dăunători, fie că vorbim de insecte sau de păsări, AgroTV îți prezintă o soluție pe cât de simplă, pe atât de eficientă, pusă la dispoziție de ing. Ion Dumitrache, din comuna Dârmănești, județul Argeș. Sătul să își vadă an de an recolta de struguri prăduită […]
România, Grecia și Bulgaria pregătesc o serie de măsuri comune pentru crescătorii de animale, în contextul situației epizootice din regiunea Balcanilor, generată de prezența unor boli precum variola ovină și caprină ori Boala limbii albastre. Cum îngrijorările în rândul fermierilor, dar și al autorităților, sunt tot mai mari, secretarul de stat în MADR Violeta Mușat […]
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni dimineață noi avertizări de inundații pe râuri din 24 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării acestora, în intervalul 04.08.2025, ora 12:00 – […]
Că vorbim de caniculă sau de vijelii, ploi torențiale și grindină, vremea îi pune iar la încercare pe români, zilele acestea. Admnistrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o nouă serie de avertizări Cod galben ce vizează nu mai puțin de 35 de județe și municipiul București. Potrivit meteorlogilor, în intervalul 4 august, […]
Finanțările din fonduri europene la AFIR, în cadrul noii programări financiare europene – PS PAC 2023–2027, vor fi reluate abia din toamnă, a anunțat recent directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, deși unele linii de finanțare (DR-23 și DR-16) ar fi trebuit, conform promisiunilor, să fie deschise încă din luna iunie. […]
O nouă propunere UE încurajează statele membre să folosească pentru mâncarea din școli doar produse locale. Toate fructele, legumele și produsele lactate furnizate prin programul școlar european vor conține obligatoriu eticheta ,,Made in UE”. Comisia Europeană intenționează prioritizarea produselor europene în programul destinat alimentației copiilor în școli. Schema finanțează anual aproximativ 220 de milioane de […]
Medicamentele de uz veterinar, care legal se eliberează doar la prescriptia medicului de specialitate, nu vor mai fi comercializate pe site-uri, porivit unei inițiative privind modificarea legislației sanitare veterinare prezentate de directorul DSVSA Argeș, dr. Dumitru Sorin Sorescu. În cadrul ședinței organizate de către președintele ANSVSA, Dr. Nicolae Alexandru Bociu, la care au participat directorii […]
Deși agricultura este unul dintre cele mai vechi și esențiale domenii din România, încă rămâne profund dominată de bărbați. Potrivit datelor INS, aproximativ 30% dintre fermierii români sunt femei. Să fii femeie fermier uneori înseamnă muncă dublă. Utilajele grele și deciziile tehnice sunt adesea considerate „treabă de bărbat”. În acest context, povestea Andrei Barbu iese […]
Un conflict între doi ciobani s-a lăsat cu răni grave, după ce s-au certat pe un loc de pășunat. Cei doi se aflau cu turmele lor de oi pe munte, iar disputa legată de delimitarea terenului a dus la răni grave. În urma scandalului, unul dintre bărbați a scos un cuțit și l-a rănit pe […]
Din nefericire, în ultimii ani tot mai mulți români au fost atacați de urși pe fondul creșterii semnificative a populației de animale. Acestea au început să vină spre localități să caute mancare, iar oamenii fără a se gândi la urmări adesea îi hrănesc, deși acest lucru poate fi sancționat. Persoanele care au avut de suferit […]
Au venit să ajute și au găsit lacătul pe poartă. Cu asta s-au trezit în această dimineață cei 20 de voluntari care au ajuns la padocul de la Miroslava. Și asta în ciuda faptului că trebuia să fie ziua porților deschise. Timp de aproape două ore, voluntarii au așteptat să intre să curețe, să hrănească […]
Vara nu înseamnă pauză în îngrijirea pomilor. Din contră, este una dintre cele mai importante perioade pentru menținerea sănătății coroanei. Tăierile de vară sunt o lucrare esențială care urmărește menținerea unui mediu aerisit, luminos și funcțional în interiorul coroanei. La pomii altoiți pe portaltoi viguros, cum sunt mărul, părul sau cireșul, apar adesea lăstari verticali, […]
Comuna Matca, una dintre cele mai importante zone legumicole din România, beneficiază acum de acces permanent la apă potabilă. Este un pas uriaș pentru comunitate și un model de bune practici în utilizarea fondurilor europene. Consiliul Județean Galați, împreună cu Primăria Matca și cu echipa de la Apă Canal, a finalizat cu succes una dintre […]
Cultivatorii de roșii românești au fost puși la grele încercări anul acesta. Înghețul târziu, lipsa căldurii în primăvară, dăunătorii și stresul termic au compromis culturile, iar mulți fermieri au fost nevoiți să planteze legumele chiar și de două ori. ,,Am plantat roșiile de două ori. Prima serie a înghețat din cauza zăpezii, a doua a […]
Cultivatorii de tomate au primit vineri, 1 august, din partea cercetătorilor de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău, o provocare, dar și o șansă extraordinară, deopotrivă: „Cultivă soiurile noastre și noi le vindem în magazinul nostru!” Provocarea a fost lansată în cadrul unui eveniment inedit găzduit de SCDL Buzău, care a […]
Situație disperată pentru o întreagă comunitate din Iași, după ce o persoană necunoscută a otrăvit fântâna satului o substanță toxică, iar ulterior ulterior a acoperit puțul pentru a ascunde fapta. Localnicii din satul Pocreaca, comuna ieșeană Schitu Duca, spun că fântâna era singura lor sursă de apă, după ce, rând pe rând, fântânile pe care […]
Dezastrul din județele Suceava și Neamț ridică noi și noi probleme autorităților în contextul în care există riscul ca cele câteva sute de animale dispărute în urma inundațiilor să genereze o serie de boli infecto-contagioase care s-ar putea răspândi pe arii foarte largi. Tocmai de aceea, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), […]
Dacă ai pomi fructiferi, trebuie să știi că acum traversăm o perioadă în care este obligatoriu să faci anumite tratamente în livadă, pentru a obține la toamnă fructe mari, frumoase și sănătoase. În următorul fragment extras din emisiunea „Ce vor plantele”, de la AgroTV, Dr. Ing. Horia Ghibu a explică ce mix de substanțe este […]
Luna august va schimba puțin harta meteo a țării, față de cum ne-am obișnuit în ultimii ani. Potrivit estimărilor pentru următoarele patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), de această dată, cei mai oropsiți fermieri vor fi cei din regiunile vestice și sud-vestice. Din estimările meteorologilor, în săptămâna 4-11 august, valorile termice […]
Cultivarea pepenilor a devenit o activitate mai complicată pentru fermieri. Condițiile de piață, cerințele stricte ca să distribui în supermarketuri și concurența tot mai mare cu importurile pun o presiune uriașă pe fermierii români. Daniel Voicu, legumicultor din comuna Rotunda, județul Olt, cultivă pepeni de mai mulți ani și spune că pentru a avea acces […]
Impactul schimbărilor climatice forțează apariția noilor tehnologii care să asigure conservarea apei în sol. Potrivit specialiștilor, metoda no-till (fără arătură – n.red.) este de departe cea mai buna soluție a momentului pentru a păstra cât mai mult apa în sol, îmbunătățind fertilitatea acestuia și protejând ecosistemul și mediul înconjurător. Și totuși, această tehnică pare să […]
Apele au făcut prăpăd în nordul țării. Furtuna a distrus case, a rupt drumuri și a forțat zeci de familii să-și părăsească locuințele afectate de inundații. Județele Suceava și Neamț au fost grav afectate în ultimele zile de fenomenele meteo extreme. Inundațiile și alunecările de teren au provocat distrugeri masive în mai multe localități, iar […]
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 49 de ani, fost reținuți de poliție după ce au atacat o stână aflată în preajma localității Albești, județul Botoșani. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, pe fondul unui conflict aflat în curs de clarificare, în data de 28 iulie 2025, cei cinci […]
Un gospodar sucevean a fost zdravăn lovit de ghinion joi dimineață, după ce casa și anexele gospodărești i-au luat foc, iar flăcările i-au mistuit zeci de animale, dar mai multe aparate și utilaje de valoare. La incendiul izbucnit la o gospodăria acestuia din orașul Vicovu de Sus, pompierii din Vicovu de Sus și Rădăuți, alături […]
În ședința de guvern de astăzi, Executivul ia în discuție două decizii importante pentru fermieri, pentru ca aceștia să-și poată continua activitatea în bune condiții. Mai exact, pe masa Guvernului se află un proiect de HOTÃRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art.10 alin. (1(5)) și (1(2)) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de […]
În lumea utilajelor agricole sau industriale, fiabilitatea și performanța reprezintă o necesitate. De aceea, DELTATEH vă oferă acces la gama completă de produse Rymax, un brand olandez recunoscut la nivel global pentru calitate, inovație și eficiență. Fie că dețineți un tractor, o combină agricolă sau un utilaj industrial, Rymax are soluții de lubrifiere și întreținere […]
