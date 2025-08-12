Veste bună de la AFIR – Linia de finanțare pregătită pentru sfârșitul lui 2025
Agro-TV.ro, 12 august 2025 06:30
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a dat o nouă veste bună fermierilor și antreprenorilor din sectorul agroalimentar care doresc să acceseze fonduri europene în anul 2025. Agenția a publicat versiunea finală a ghidului solicitantului pentru una dintre liniile de finanțare care urmează să fie lansate în această toamnă. Pe site-ul AFIR a fost publicată […]
La un pas de tragedie! Cursa contra naturii pentru salvarea ciobanilor captivi în munți # Agro-TV.ro
Un efort impresionant de solidaritate și curaj s-a desfășurat recent în Munții Sucevei, unde pompieri, jandarmi și salvamontiști au parcurs zeci de kilometri pentru a duce provizii unor ciobani blocați pe un versant. Ploile torențiale din ultimele zile au transformat drumurile forestiere în capcane de noroi, izolând complet ciobanii de la stâna din zona Dârmoxa. […]
Un incident șocant a avut loc seara trecută în localitatea Andrieșeni din județul Iași. O femeie de 86 de ani a fost grav rănită după ce a fost atacată de propria vacă. Animalul, care tocmai fătase, a devenit agresiv în grajd și a lovit-o pe bătrână, provocându-i multiple fracturi și plăgi. Femeia a fost transportată […]
Când roșiile din grădină încep să înflorească, dar nu mai leagă fructe, mulți legumicultori intră în alertă. Fenomenul poate apărea atât în solarii, cât și în culturile în câmp, iar cauzele sunt diverse: de la temperaturi extreme și umiditate necorespunzătoare, până la lipsa polenizatorilor sau carențe de nutrienți. Dacă vă confruntați cu această problemă, însă, […]
Fermieri, cercetători și specialiști din mediul academic sunt așteptați în data de 12 iulie 2025, să participe la un eveniment de mare interes pentru legumicultori, unde viitorul horticulturii din România va fi întors pe toate părțile. Invitația vine de la dr. ing. Dorin Ioan Sumedrea, directorul general al unității gazdă, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru […]
În ciuda dificultăților externe cu care s-au confruntat în acest an, fermierii au reușit să obțină o producție-record la rapiță, atingând și 5 tone/ha. Acest succes a fost posibil datorită unei tehnologii agricole bine adaptate și unor practici eficiente care au făcut diferența pe câmp. Performanțele hibrizilor Pioneer au putut fi remarcate și pe câmpurile […]
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, îi îndeamnă pe fermierii români să își facă studiile de cartare a terenului, pentru a afla exact ce cantitate de îngrășăminte trebuie folosită pe fiecare parcelă. Șeful MADR susține că, pe lângă producțiile sporite, realizarea acestor studii i-ar putea scuti pe fermieri și de anumite cheltuieli, mai ales că aceste analize […]
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește lansarea uneia dintre cele mai importante linii de finanțare din actualul exercițiu financiar, 2023-2027. Preconizată a fi lansată la sfârșitul lunii septembrie sau în cursul lunii octombrie, intervenția DR-12 va reprezenta o oportunitate uriașă pentru tinerii fermieri, să obțină o finanțare de 200.000 de euro ca să-și dezvolte […]
Sportul formează caractere și ne învață ce înseamnă disciplina, lucru valabil și în karate. Complexul Balneo-Termal Vața Băi a fost gazda Stagiului Național de Vară organizat de Federația Română de Karate Kyokushin. Peste 350 de sportivi de la 37 de cluburi din România au participat la evenimentul care s-a încheiat cu susținerea examenului național […]
Matcha, elementul esențial al ceremoniei ceaiului, o tradiție străveche a culturii japoneze, a devenit un fenomen internațional. Beneficiile pentru sănătate, date de antioxidanți, dar și culoarea interesantă a băuturii, au făcut ca matcha să fie omniprezentă, atât pe internet, cât și în viața reală. Dar, ce este matcha? „Matcha are la bază ceaiul verde pe […]
,,Porumbul e distrus acolo unde nu s-a irigat” – acesta este avertismentul fermierilor care spun că anul agricol 2025 va rămâne în statistici ca unul dintre cele mai dificile din cauza secetei. În unele zone ploile au venit prea târziu, iar culturile arată deja pierderi masive. Fermierul Costin Telehuz din zona Ialomița spune că încă […]
Autoritățile pregătesc o nouă strategie în sectorul suin. În fața unei supraproducții care a dus la prăbușirea prețului porcului în viu, acestea vor să reducă efectivele de scroafe de reproducție cu aproximativ un milion de capete. Astfel urmează o stabilizare a pieței. Reprezentanții industriei porcine din China se vor întâlni pentru a discuta planuri de […]
350 de practicanți de Karate Kyokushin din România și străinătate se antrenează pentru marele concurs de mâine # Agro-TV.ro
350 de practicanți de Karate Kyokushin din România și străinătate se antrenează pentru marele concurs de mâine. Complexul Balneo Termal Vața Băi este locația pentru training, campul unde mare maestru internațional, Shihan Norichika Tsukamoto, îi pregătește pe sportivi. Alături de acesta este și fiul său, Keijiro Sensei. Evenimentul de la Vața Băi este organizat de […]
Apelul Asociației Comunelor către Guvern: ,,Opriți reforma care amenință școala de la sat” # Agro-TV.ro
Asociația Comunelor din România trage un semnal de alarmă către Guvern privind reforma care amenință școala de la sat. Comasarea școlilor, creșterea normelor didactice și eliminarea unor burse esențiale riscă să distrugă progresele obținute în ultimii ani prin investiții locale și fonduri europene. Asociația Comunelor din România cere autorităților să revizuiască planul privind școlile de […]
În anul 2025 Ucraina a obținut o producție de 13,19 milioane de tone de grâu, apropiindu-se de recolta României, estimată la aproximativ 14 milioane de tone. În ciuda dificultăților cauzate de război, Ucraina a fost nevoită să exporte o mare parte din producție către alte regiuni. În luna iulie Ucraina a exportat 1,7 milioane de […]
Mierea autohtonă considerată de secole unul dintre cele mai sănătoase și gustoase alimente naturale, a ajuns să numai intereseze pe nimeni. În ciuda beneficiilor și a calității, interesul scade, iar apicultorii trag un semnal de alarmă. În ciuda eforturilor susținute de promovare și diversificare a produselor apicole locale, apicultorii români se confruntă cu o lipsă […]
Prețuri mai mari la raft, neschimbate la fermieri: ,,Oamenii nu au bani, ne e rușine să cerem mai mult” # Agro-TV.ro
După majorarea TVA-ului la 21%, prețurile din supermarketuri au început să crească semnificativ. Cu toate acestea, fermierii nu au aplicat nicio scumpire, de teamă să nu-și piardă clienții. Chiar dacă lucrează din greu pentru a-și aduce marfa în piețe, fermierii și apicultorii rămân cu aceleași prețuri ca anul trecut, uneori și cu pierderi din cauza […]
Un fenomen ciudat s-a petrecut în ultimele zile în ceea ce privește prețul grâului în Portul Constanța. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul grâului din port era cu 14 euro mai mare decât cotația de pe bursa europeană Euronext, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Explicația este legată, […]
Câțiva iezișori, câteva mielușele, trei cățeluși și doi purceluși pot umple timpul liber al copiilor mai bine decât orice telefon sau tabletă. O familie tânără a decis să dea o alternativă celor patru copii minori ai săi, cărora le-a limitat timpul alocat pentru telefoane, tablete și televizoare, implicându-i în îngrijirea animalelor, la fel de mici […]
Seceta din această vară nu afectează doar culturile vegetale, ci și zootehnia, iar cei mai puternic afectați de acest fenomen sunt micii fermieri. Aceștia depind de pășuni ca să-și hrănească animalele în această perioadă, însă o mare parte dintre aceste suprafețe sunt de-a dreptul pârjolite în urma caniculei, iar animalele nu mai au ce mânca. […]
Sisteme antigrindină performante vor putea fi instalate în livezile și viile din toată țara, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a confirmat că 50 de milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate pentru aceste tehnologii de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme. Potrivit șefului MADR, linia de finanțare urmează să fie definitivată în termen […]
De astăzi și până duminică, Federația Română de Karate Kyokushin, prin A.C.S Kyo Vața și cu sprijinul Prima TV și Agenția Națională pentru Sport, organizează un eveniment de excepție. Invitat de onoare este Shihan Tsukamoto, un maestru de renume internațional. În Complexul Balneo Termal Vața Băi, 350 de participanți din România și străinătate își vor […]
Incendiile de vegetație îi ard pe fermieri și la buzunare! Ce amenzi riscă cei care nu respectă regulile # Agro-TV.ro
Un nou val de incendii de vegetație a lovit, joi, 7 august, mai multe județe ale țării, punând sub semnul întrebării nu doar siguranța cetățenilor din acele zone, dar și cea a recoltelor din această vară. La Bărăganu, pe malul Canalului Dunăre–Marea Neagră, pompierii ISU Dobrogea au fost chemați în jurul orei 13:50 ca să […]
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, vrea să majoreze cuantimurile ajutoarelor pentru producția de usturoi și cartofi pentru anul 2026. Astfel, șeful MADR vrea să se revanșeze față de fermierii care așteptau aceste ajutoare de minimis și în 2025, dar nu le-au mai primit. Potrivit unei declarații făcute în emisiunea „Agricultura la Raport„, la […]
În fiecare vară, mii de fermieri români se confruntă cu aceeași provocare: solul uscat, bătătorit și greu de lucrat, iar recoltele devin tot mai slabe. Cauza este deseori chiar metoda clasică de lucru: plugul. De zeci de ani este considerat un simbol al agriculturii tradiționale, dar în realitate, vara, plugul poate face mai mult rău […]
Prețul porumbului, la răscruce – Ce trebuie să facă fermierii români în următoarele săptămâni # Agro-TV.ro
Prețul porumbului rămâne în continuare sub semnul incertitudinii, influențat de proiecții încă incerte privind recolta în marile regiuni agricole și de condițiile meteo extreme. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, piața este acum marcată de așteptare, chiar dacă unele state încearcă să facă jocuri de imagine, în încercarea de a mai crește […]
Căldura excesivă afectează grav culturile de porumb. Specialiștii au observat la începutul de august semne de arsuri solare în zona Iazu, județul Ialomița, care ar putea duce la pierirea acestora. Arsurile solare apar atunci cand frunzele sau alte organe ale plantei sunt expuse la radiatii UV, infrarosii si altele, in conditii de stres termic si dezechilibru nutritional. Cele mai […]
Despăgubiri de 3.000 EURO/hectar pentru fermieri! Ce spune șeful MADR despre cei afectați de secetă # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, îi îndeamnă pe fermierii din sectorul vegetal care au fost afectați de secetă anul acesta să solicite, la nivel județean, controale din partea comisiilor de constatare a pagubelor, în scopul întocmirii proceselor verbale de calamitate. Șeful MADR susține că vrea să strângă aceste procese verbale pentru a putea […]
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, are planuri mari pentru infrastructura de irigații din România în următorii doi ani. Acesta promite noi finanțări pentru stațiile de pompare a apei și extinderea rapidă a rețelei de canale reabilitate până în 2027. Invitat recent la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”, Florin Barbu a vorbit […]
Micii fermieri care primesc primii finanțarea de 50.000 EURO – Anunțul ministrului Barbu # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), urmează să lanseze, în această toamnă, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) mai multe linii de finanțare pentru fermierii care vor să acceseze fonduri europene pentru investiții. Două dintre cele mai așteptate sunt DR-14, intervenția pentru micii fermieri, și DR-12, dedicată consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri instalați. La […]
Pagubele provocate de mistreți reprezintă, an de an, un coșmar pentru fermierii din multe zone ale țării. Chiar dacă mulți dintre ei încearcă să-și protejeze culturile cu garduri, animalele sălbatice reușesc să treacă de orice barieră, distrugând părți semnificative ale viitoarei recolte. De această dată, un caz din Vâlcea arată dimensiunea problemei, unde fermierul Constantin […]
Cea mai profitabilă cultură pentru viitorul an agricol: „Cine pariază pe ea, va câștiga” # Agro-TV.ro
În sezonul următor, la fel ca anul acesta, cea mai profitabilă cultură ar putea fi decisă de jocurile de pe piața globală a biocombustibililor. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul rapiței va avea susținere pe o lungă perioadă de acum înainte, astfel că fermierii care cultivă această cultură vor avea […]
Un posibil nou mecanism administrativ pune subvenția APIA în pericol pentru o parte dintre fermieri. Una dintre noile măsuri discutate în Guvern presupune restricționarea eliberării unor documente de către administrațiile publice locale, pentru cetățenii care nu-și plătesc datoriile la bugetul local. O parte dintre axeste documente le sunt necesare fermierilor, în momentul când depun cererea […]
Un elicopter a intervenit de urgență pentru a salva mai mulți ciobani blocați în vârful muntelui, fără provizii, după viiturile devastatoare de săptămâna trecută de la Broșteni. Acțiunea, demarată chiar la solicitarea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a asigurat transportul pe calea aerului a alimentelor, salvând astfel viețile păstorilor. Viiturile au făcut prăpăd în […]
Poliția Autostrăzi a avut parte marți de o intervenție neobișnuită, după ce un ciopor de iezi și-a găsit loc de joacă pe autostradă. Angajații Biroului de Poliție Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea au intervenit pentru înlăturarea unui pericol iminent de producere a unor accidente rutiere, după ce au fost sesizați că mai mulți iezi se află […]
În fiecare sezon agricol fermierii se confruntă cu diverse provocări. Alegerea hibrizilor potriviți pot duce la o recoltă-record. În județul Giurgiu, rezultatele excelente obținute de fermieri în acest an au demonstrat cât de importanți au fost hibrizii și tehnologia aplicată la cultura de rapiță. Performanțele de excepție ale fermierilor din județul Giurgiu au fost susținute […]
În România s-a greșit în sectorul creșterii porcilor atunci când s-a investit doar în fermele de îngrășare, fără a se ține cont și de fermele de reproducție, consideră ministrul agriculturii, Florin Barbu, însă acest lucru urmează să se schimbe fundamental. „Pe partea de sector de porc, politicile care au fost, nu vreau să le comentez, […]
Locuitorii comunei ieșene Mogoșești trăiesc de ani de zile un coșmar din cauza unui crescător de animale care terorizează un sat întreg cu cireada sa de vaci pe care o lasă nesupravegheată și care distruge sub copite recolte, garduri și mașini, deopotrivă. Furia localnicilor s-a îndreptat nu doar împotriva proprietarului, ci și a autorităților, acuzate […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți dimineață noi avertizări de caniculă, dar și de ploi torențiale, vijelii și grindină, valabile zilele acestea în diverse regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, marți și miercuri, 5-6 august, în intervalul orar 12:00-21:00, este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă ce vizează 11 județe și municipiul […]
Investiție de peste 93 de milioane de lei în beneficiul fermierilor care solicită plăți APIA # Agro-TV.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat un nou proiect venit în sprijinul fermierilor care care solicită plăți APIA. Potrivit unui comunicat al APIA remis redacției AgroTV, luni a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură”, cod SMIS 339546, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, […]
Dacă vrei să afli cum poți să-ți protejezi strugurii de dăunători, fie că vorbim de insecte sau de păsări, AgroTV îți prezintă o soluție pe cât de simplă, pe atât de eficientă, pusă la dispoziție de ing. Ion Dumitrache, din comuna Dârmănești, județul Argeș. Sătul să își vadă an de an recolta de struguri prăduită […]
România, Grecia și Bulgaria pregătesc o serie de măsuri comune pentru crescătorii de animale, în contextul situației epizootice din regiunea Balcanilor, generată de prezența unor boli precum variola ovină și caprină ori Boala limbii albastre. Cum îngrijorările în rândul fermierilor, dar și al autorităților, sunt tot mai mari, secretarul de stat în MADR Violeta Mușat […]
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni dimineață noi avertizări de inundații pe râuri din 24 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării acestora, în intervalul 04.08.2025, ora 12:00 – […]
Că vorbim de caniculă sau de vijelii, ploi torențiale și grindină, vremea îi pune iar la încercare pe români, zilele acestea. Admnistrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o nouă serie de avertizări Cod galben ce vizează nu mai puțin de 35 de județe și municipiul București. Potrivit meteorlogilor, în intervalul 4 august, […]
Finanțările din fonduri europene la AFIR, în cadrul noii programări financiare europene – PS PAC 2023–2027, vor fi reluate abia din toamnă, a anunțat recent directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, deși unele linii de finanțare (DR-23 și DR-16) ar fi trebuit, conform promisiunilor, să fie deschise încă din luna iunie. […]
O nouă propunere UE încurajează statele membre să folosească pentru mâncarea din școli doar produse locale. Toate fructele, legumele și produsele lactate furnizate prin programul școlar european vor conține obligatoriu eticheta ,,Made in UE”. Comisia Europeană intenționează prioritizarea produselor europene în programul destinat alimentației copiilor în școli. Schema finanțează anual aproximativ 220 de milioane de […]
Medicamentele de uz veterinar, care legal se eliberează doar la prescriptia medicului de specialitate, nu vor mai fi comercializate pe site-uri, porivit unei inițiative privind modificarea legislației sanitare veterinare prezentate de directorul DSVSA Argeș, dr. Dumitru Sorin Sorescu. În cadrul ședinței organizate de către președintele ANSVSA, Dr. Nicolae Alexandru Bociu, la care au participat directorii […]
Femeie fermier: „Trebuie să știi să faci totul singură dacă vrei să fii luată în serios” # Agro-TV.ro
Deși agricultura este unul dintre cele mai vechi și esențiale domenii din România, încă rămâne profund dominată de bărbați. Potrivit datelor INS, aproximativ 30% dintre fermierii români sunt femei. Să fii femeie fermier uneori înseamnă muncă dublă. Utilajele grele și deciziile tehnice sunt adesea considerate „treabă de bărbat”. În acest context, povestea Andrei Barbu iese […]
Un conflict între doi ciobani s-a lăsat cu răni grave, după ce s-au certat pe un loc de pășunat. Cei doi se aflau cu turmele lor de oi pe munte, iar disputa legată de delimitarea terenului a dus la răni grave. În urma scandalului, unul dintre bărbați a scos un cuțit și l-a rănit pe […]
Din nefericire, în ultimii ani tot mai mulți români au fost atacați de urși pe fondul creșterii semnificative a populației de animale. Acestea au început să vină spre localități să caute mancare, iar oamenii fără a se gândi la urmări adesea îi hrănesc, deși acest lucru poate fi sancționat. Persoanele care au avut de suferit […]
