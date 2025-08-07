Samsung Galaxy A17 5G – detalii oficiale, imagini şi preţ în Europa pentru smartphone-ul de buget cu suport software până în 2031

20:50

PC-urile din ziua de astăzi au ajuns mici bestiuţe la nivel de putere de procesare şi putere grafică, însă cum ar fi dacă am masca toată această nebunie brută într-o carcasă din anii ’90, una pe care în mod normal îşi aşează bunica milieurile? La acest lucru s-au gândit şi cei de la Maingear, cei […] The post Cum îţi sună un PC cu procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, 96 GB RAM, 8 TB stocare, dar care să arate ca unul pe care îşi aşează bunica milieurile? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.