În curând vom putea vedea transmisiuni şi filmări inedite pe Netflix în România (mulţumită unui nou parteneriat cu NASA)
Gadget.ro, 7 august 2025 16:30
Dacă v-aţi săturat de filmele şi serialele convenţionale existente pe platformele de streaming video, în curând veţi descoperi o surpriză foarte plăcută pe Netflix. Reprezentanţii platformei americane au anunţat recent încheierea unui parteneriat cu NASA, unul ce va funcţiona la nivel global (deci şi în România). Prin intermediul acestei colaborări, vom putea viziona în ţara […]
Acum 10 minute
16:30
Acum o oră
16:00
Samsung Galaxy A17 5G – detalii oficiale, imagini şi preţ în Europa pentru smartphone-ul de buget cu suport software până în 2031 # Gadget.ro
Samsung a lansat un nou smartphone 5G accesibil, un demn urmaş pentru hitul Samsung Galaxy A16 5G. Vândut în zeci de milioane de unităţi la nivel global, acesta din urmă a atras printr-un raport calitate – preţ foarte bun. Noul device se numeşte Samsung Galaxy A17 5G şi păstrează aceeaşi reţetă, una puţin mai rafinată. […]
Acum 8 ore
09:40
Smartwatch Garmin Venu X1 – review (Ecran de 2 inch, grosime de doar 7.9 mm și… multe altele!) # Gadget.ro
Cei cu mai multă experiență de viață (a se citi ceva mai în vârstă) își amintesc, cel mai probabil, de Garmin ca de unul dintre cei mai importanți și mai cunoscuți dezvoltatori și producători de sisteme GPS. Asta a fost valabil până ce smartphone-urile au înlocuit cu mare succes astfel de dispozitive, cum au făcut […]
Acum 24 ore
00:10
Poți scăpa de notificările legate de Windows și Office neactivat la un cost minim. Mai multe detalii în rândurile următoare. Codul SGO62 reduce prețul cu 62% pentru: Codul SGO50 reduce prețul cu 50% pentru: Sunt și pachete bundle reduse cu 62% prin SGO62: Au și posibilitate de achiziție en-gros: Plata poate fi efectuată prin PayPal, […]
6 august 2025
23:00
Cameră endoscopică de inspecție la 360 grade cu ecran IPS de 5 inch VEVOR SC8 – review + cod de reducere # Gadget.ro
În urmă cu ceva timp am fost contactați de către cei de la VEVOR, de care recunosc că nu auzisem nimic până la acea dată. Apoi, am dat o tură prin magazinul lor online dedicat pieței europene și nu mică mi-a fost mirarea să descopăr o gamă atât de diversificată de produse, de la fel […]
21:50
TOP 10: Oferte eMAG din 6.08.25 (televizor LG QNED cu diagonala de 189 cm și rată de refresh la 100Hz, laptop ASUS cu display OLED și procesor Intel, stație de încărcare de 1324Wh cu panou solar etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG se află și un telefon mobil cu specificații interesante la nivel de cameră foto și video, printre altele. 1. Aparat de bărbierit PHILIPS Shaver Seria 5000 ️ Este inclusă și o bază suport cu rezervă ce igienizează aparatul de bărbierit. A strâns multe recenzii pozitive de la cei ce l-au […]
Ieri
16:30
Deşi de la 1 august 2025 s-a mărit TVA-ul, preţurile abonamentelor Orange YOXO au rămas neschimbate (o singură extraopţiune s-a scumpit) # Gadget.ro
Abonamentele standard ale operatorilor telecom s-au scumpit începând cu 1 august 2025, explicaţia constând în creşterea TVA-ului de la 19%, la 21% (am detaliat totul într-un articol dedicat). Deşi compania mamă, Orange, a mărit preţurile abonamentelor sale, se pare că nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu abonamentele Orange YOXO. Am verificat întreg site-ul oficial, […]
15:50
Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului în lumea tech este cu siguranţă lansarea noilor smartphone-uri Apple. Pentru 2025 fanii mărului muşcat aşteaptă prezentarea a patru noi modele: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro şi 17 Pro Max. Dar când va avea loc acest eveniment? Mark Gurman, un apropiat Apple, a afirmat luna trecută […]
15:20
Volkswagen Touareg va fi retras definitiv din piaţă în 2026 (aşa se scrie istoria, nu va exista o generaţie nouă) # Gadget.ro
Piaţa SUV-urilor a explodat în ultimii ani, cel puţin în Europa mai bine de 50% din totalul maşinilor noi vândute în 2023 şi 2024 făcând parte din acest segment de piaţă. Cu siguranţă unul dintre cele mai cunoscute modele este Volkswagen Touareg, un SUV intrat prima oară în producţie în anul 2002. Acesta este produs […]
14:50
În urmă cu doar câteva ore am scris un articol legat de o viitoare scumpire a abonamentelor Spotify Premium începând din toamna acestui an. În acest articol am menţionat preţul actual al abonamentelor din România, iar Alina Ianca, un cititor fidel al site-ului nostru, ne-a sesizat că el plăteşte mai puţin decât am evidenţiat noi […]
14:20
Vodafone încearcă să atragă abonaţi noi pe telefonie mobilă şi iese în piaţă la portare cu un abonament ce oferă totul NELIMITAT la doar 25 lei / lună # Gadget.ro
Am aflat recent că Vodafone are o nouă ofertă ceva mai agresivă în piaţă, una care nu este disponibilă pe site-ul oficial, ci prin reprezentanţi. Oferta este valabilă doar la portare, semn că operatorul roşu vrea să mai atragă ceva clienţi de la concurenţă. Utilizatori din mai multe oraşe din ţară au fost ofertaţi cu […]
5 august 2025
17:40
LIDL şi-a diversificat atât de multe oferta de electronice, electrocasnice, scule şi alte produse, încât şi-a deschis primul magazin non-alimentar doar cu mărci proprii (nu în România) # Gadget.ro
LIDL investeşte din ce în ce mai mult în electronice, electrocasnice, scule şi alte produse sub brand propriu, iar acest lucru îl observăm periodic în ofertele promoţionale. Colegul meu Emil vă aduce în fiecare săptămână articolul „5 gadgets de la LIDL", unul care prezintă cu succes evoluţia acestor categorii. Se pare că reprezentanţii LIDL au […]
17:40
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 06.08 – 12.08.2025 avem multe articole vestimentare, pentru fitness, ustensile pentru grătar şi produse pentru pasionaţii de bicicletă, însă mai puţine device-uri. Deşi oferta de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Smartphone-ul Xiaomi Redmi 15C este disponibil în premieră în România în oferta operatorului Digi Mobil # Gadget.ro
Xiaomi Redmi 15C este un smartphone low-cost lansat la începutul acestei luni drept o nouă alternativă accesibilă pe o piaţă destul de aglomerată. Telefonul este echipat cu un ecran IPS LCD de 6.9 inci cu rezoluţie HD+ şi rată de refresh la 120Hz, un procesor octa-core MediaTeki Helio G81 Ultra ajutat de Mali-G52 MC2 în […]
16:00
A fost lansat în România primul service de telefoane mobile în care îţi repari singur dispozitivul # Gadget.ro
Directiva Europeană 2024 / 1799 susţine dreptul la reparaţie, adică consumatorii şi service-urile independente au şansa de a repara produsele electronice fără restricţii impuse de producători. Această obligaţie legislativă militează pentru accesul liber la piese originale, unelte specializate și software de diagnostic, precum și pentru publicarea manualelor tehnice oficiale. De asemenea, încurajează reparațiile locale și […]
15:30
Dacă sunteţi abonaţi ai platformei de streaming audio Spotify, vin către voi cu o informaţie nu tocmai plăcută: vi se va scumpi abonamentul. Reprezentanţii companiei au anunţat recent că începând din toamnă vor modifica preţurile abonamentelor în mai multe ţări din regiuni precum Asia de Sud, Orientul Mijlociu, Africa, Europa, America Latină sau Asia – […]
15:00
Ce se întâmplă cu Dacia Spring? (vânzările au scăzut constant în ultimele luni, în luna iulie fiind înmatriculată doar o maşină) # Gadget.ro
Dacia Spring a fost şi este în continuare una dintre cele mai des întâlnite maşini electrice pe străzile din ţara noastră. Într-un articol din februarie vă spuneam că Dacia a vândut peste 20.000 de Dacia Spring în România, cota de piaţă la finalul anului trecut fiind de aproape 33%. Cifrele arată bine, însă singura maşină […]
14:00
Piața de laptopuri și PC-uri în T2 2025 – lider este Lenovo, iar Apple se află pe locul al 4-lea # Gadget.ro
Au fost publicate date legate de livrările de laptopuri și PC-uri în al doilea trimestru din 2025. Lider este Lenovo, iar pe întreaga piață s-a înregistrat o creștere de 6.5% față de aceeași perioadă din 2024. Prima poziție este acontată de către Lenovo ce și-a crescut livrările cu 15.2%, iar ca market share a ajuns […]
4 august 2025
19:00
Căști wireless over-ear Sony WH-1000XM6 – review (Chiar avem nevoie de un ANC care să te izoleze complet?) # Gadget.ro
Seria WH-1000 de la Sony a ajuns la cea de-a 6-a declinație, timpul a trecut parcă prea rapid de la prima generație, lansată în 2016, pe atunci sub denumirea MDR-1000X. Parcă nici nu mai contează cât de complicată este denumirea acestei serii, pasionații audio au învățat cu siguranță pe de rost întreaga înșiruire de litere […]
16:40
Cu ambiţii de 5000 de unităţi vândute până la final de 2025, BYD a înmatriculat în România în aproape trei luni doar 2 maşini # Gadget.ro
Pe data de 8 mai 2025 BYD şi-a anunţat intrarea oficială pe piaţa auto din România. La acel moment au fost prezentate ambiţii din cele mai mari: Dacă al doilea obiectiv are şanse încă teoretice, primul pare deja o utopie dacă ne uităm pe numărul de înmatriculări la zi: În aproape 3 luni, BYD a […]
16:10
Apple stabileşte un nou record: iPhone-ul a devenit unul dintre cele mai bine vândute gadget-uri din istorie cu peste 3 miliarde de unităţi în toată lumea # Gadget.ro
Apple o duce bine în continuare şi chiar dacă pentru moment pare a pierde lupta AI, compania are însă un avantaj pe care competiţia nici nu şi-l imaginează: unul dintre cele mai bine vândute gadget-uri din istorie. În cel mai recent raport financiar Apple, mărul muşcat a confirmat oficial că în ultimul trimestru analizat (aprilie […]
15:50
Finalul lunii iulie a venit cu vestea mult aşteptată pe piaţa telecom: Consiliul Concurenţei a aprobat achiziţia Telekom România Mobile de către Vodafone şi Digi Mobil. Nu pot spune că decizia a surprins pe cineva, însă din punctul meu de vedere un răspuns atât de greoi din partea Consiliului Concurenţei ascunde cu siguranţă ceva (foarte […]
15:10
Aşa cum ne-am obişnuit, începutul fiecărei luni vine cu topul celor mai puternice 10 smartphone-uri prezentat de AnTuTu. În realizarea acestor statistici AnTuTu foloseşte un calcul bazat pe punctajul mediu obţinut de fiecare device în urma analizelor a peste 1000 de unităţi / model. Iată topul pentru iulie 2025: ZTE RedMagic 10S Pro+ – 2.943.537 […]
14:30
Cu ce sume exacte s-au scumpit abonamentele de telefonie mobilă începând cu 1 august 2025? # Gadget.ro
După cum probabil cunoaşte toată lumea, începând cu 1 august 2025 avem o nouă valoare a TVA-ului în România. Cele mai multe creşteri au fost de la 19% la 21%, însă au existat şi categorii cu creşteri de la 9% la 11% sau chiar de la 9% la 21%. În cazul abonamentelor de telefonie mobilă […]
14:00
Piaţa auto de maşini noi a revenit pe plus în luna iulie, aspect normal ţinând cont de stocurile uriaşe generate de suspendarea programului Rabla 2025 # Gadget.ro
Luna iunie a fost un dezastru pentru piaţa auto de maşini noi din România, numărul de înmatriculări fiind cu 50% mai mic comparativ cu aceeşi perioadă din 2024. Justificarea acestui rezultat negativ a fost simplă: suspendarea programului Rabla 2025. Dealerii au intrat astfel în luna iulie cu stocuri mari, iar împreună cu producătorii au trebuit […]
09:40
Sunt multe unelte din gama Parkside în catalogul despre care discutăm astăzi. Multe dintre ele s-ar putea să le găsiți interesante, mai ales ca raport preț / experiență de utilizare. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat pentru tuns barba Remington Au o sumenie de electronice mici, de la un aparat de curățat pori cu acumulator […]
2 august 2025
10:00
TOP 10: Oferte eMAG din 2.08.25 (cel mai ieftin televizor de 139 cm în ediție 2025, aparat de aer condiționat cu 18000BTU, Huawei Watch GT5 la preț atractiv etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un espressor automat De'Longhi ce are capacitatea de prepara peste 50 de tipuri diferite de băuturi (calde și reci). 1. Aparat de aer condiționat Star-Light cu 18000BTU ️ Este un model de aparat de aer condiționat cu sute de review-uri și evaluare bună, dar punctul […]
31 iulie 2025
20:50
Dacia Bigster 2025 Mild Hybrid 130 4×4 M6 Extreme – review (Cât de bună poate fi cea mai bună Dacia de până acum?) # Gadget.ro
Cu greu am ajuns într-un final să testez cum se cuvine cea mai mare, mai dotată, mai performantă, dar și mai scumpă Dacia de până acum. Din păcate, nu am putut ajunge la testele internaționale și cele naționale organizate de compania autohtonă, așa că a trebuit să găsesc o perioadă în care să iau mașina […]
17:10
Smart TV 8K Neo QLED Samsung 75QN990F – review (Cel mai bun televizor Samsung al momentului!) # Gadget.ro
La sfârșit de martie vă spuneam cât de mult a avansat noua gamă de televizoare Samsung pregătită pentru 2025, după ce le-am văzut pe majoritatea sub formă de prim contact, iar acum sunt în măsură să aduc detalii despre vârful de gamă al acestui an. Deși unii ar putea crede că televizoarele OLED sunt cele […]
14:50
A venit momentul să înlocuiesc vechiul aparat de aer condiționat! Iată ce model am ales și de ce # Gadget.ro
Parcă nici nu-mi vine să cred că actualul aparat de aer condiționat, care încearcă din răsputeri să răcească atmosfera din casă chiar în momentul în care scriu aceste rânduri, a trecut de 15 ani de activitate, fiind montat din iulie 2009. Da, încă funcționează, dar are un randament foarte scăzut, tocmai din această cauză am […]
30 iulie 2025
21:50
Razer a lansat căștile BlackShark V3 Pro care introduc tehnologia HyperSpeed Wireless Gen-2 # Gadget.ro
Razer, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri de gaming din lume, tocmai a lansat în țara noastră gama de căști BlackShark V3 Pro, care sunt disponibile atât în versiune pentru PC, cât și ca ediții
14:30
Tineco și-a crescut vânzările de 5 ori pe piața din România și este lider la nivel global pe piața de aspiratoare verticale # Gadget.ro
Tineco este prezent pe canal oficial în țara noastră, iar vânzările au crescut spectaculos în primele 6 luni din 2025. Am extras mai multe informații din comunicat: Ce și-a propus Tineco România în a 2-a parte a lui 2025? Și-au propus să vină cu oferte competitive la cele mai mari evenimente de shopping (aici se […] The post Tineco și-a crescut vânzările de 5 ori pe piața din România și este lider la nivel global pe piața de aspiratoare verticale appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
Samsung a restricționat accesul pe partea de bootloader în One UI 8 dezvoltat pe Android 16. De aici și întrebarea din titlu, cât mai contează deblocarea bootloader-ului pe un telefon în 2025? Cred că ultima dată când am deblocat un bootloader a fost prin 2016 – 2017, pe un LG Nexus 5X. Este o opțiune […] The post Mai contează opțiunea de deblocare a bootloader-ului în 2025? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:40
Kick Sauber urmează a deveni Audi F1 Team din 2026 și deja au încheiat un parteneriat de titlu cu…, Revolut. Audi va debuta în 2026 în Formula 1. Discutăm despre o echipă de uzină ce dezvoltă o unitate de propulsie cu sistem hibrid (în 2026 se vor schimba normele din acest punct de vedere și […] The post Revolut este partener al Audi F1 Team din 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 iulie 2025
17:30
Rovinieta va fi 50 de euro din 1 septembrie 2025, amenzile pentru lipsa rovinietei cresc și ele # Gadget.ro
Legea 141/2025 modifică printre altele și prețul rovinietei. Este o măsură prevăzută, dar nu se știa noul cuantum, perioada de aplicare etc. Tariful crește de 28 euro / autoturism la 50 euro cu TVA inclus, de la 1 septembrie 2025. Amenda pentru lipsa rovinietei se modifică de la 250 – 500 lei la 500 – […] The post Rovinieta va fi 50 de euro din 1 septembrie 2025, amenzile pentru lipsa rovinietei cresc și ele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Canalys este parte a Omdia și a venit cu informații legate de piața de smartphone-uri în SUA, China și India pe T2 2025 (1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025). SUA Creșterea a fost de 1% față de T2 2024 și asta în contextul în care ne aflăm ne aflăm într-un război comercial declanșat […] The post Evoluțiile pieței de smartphone-uri în SUA, China și India pe T2 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 iulie 2025
21:00
Consiliul Concurenței a aprobat achiziția Telekom România Mobile de către Digi și Vodafone # Gadget.ro
Veste bună de la Consiliul Concurenței pentru Digi și Vodafone. A fost aprobată tranzacția de preluare a Telekom România Mobile. Există o singură condiție: ambele companii să respecte angajamentele asumate. Telekom România Mobile este urmașul Cosmote la nivel național, iar partea ce înainte se numea Romtelecom / Telekom România Communications a intrat în portofoliul Orange. […] The post Consiliul Concurenței a aprobat achiziția Telekom România Mobile de către Digi și Vodafone appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:30
TOP 10: Oferte eMAG din 28.07.25 (aparat de aer condiționat LG cu 18000BTU și tehnologie de răcire rapidă, aspirator vertical Rowenta cu reducere de 20%, televizor LG OLED pe diagonala de 195 cm la preț atractiv etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un laptop ASUS cu un display OLED ce are rată de refresh la 120Hz, dar și alte specificații interesante îl animă. 1. Aparat de aer condiționat LG Dualcool Pro de 18000BTU ️ Sosește în mai multe configurații: 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU și 24000BTU. Cel de 18000BTU […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 28.07.25 (aparat de aer condiționat LG cu 18000BTU și tehnologie de răcire rapidă, aspirator vertical Rowenta cu reducere de 20%, televizor LG OLED pe diagonala de 195 cm la preț atractiv etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
27 iulie 2025
22:20
Am selectat mai multe produse din catalogul LIDL ce urmează a fi activ de mâine dimineața la nivel național. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Accesorii pentru bicicletă Setul de iluminat este ieftin, dar nu m-aș baza prea tare pe ce lumină oferă. O soluție mai avansată cu acumulator reîncărcabil și nota 4.27 / 5 din […] The post 5 gadgets de la LIDL (28.07 – 3.08.25) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:10
Este oficial, de la 1 ianuarie 2026 sistemul de tarifare european Roam like at Home va funcţiona şi în Republica Moldova şi Ucraina # Gadget.ro
La final de iunie aflam că Comisia Europeană a propus ca de anul viitor să intre şi Ucraina în zona de roaming a Uniunii Europene, iar la puţin timp o propunere similară a fost făcută şi pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană a decis să aprobe cele două propuneri ale Comisiei Europene, astfel că Consiliul Uniunii […] The post Este oficial, de la 1 ianuarie 2026 sistemul de tarifare european Roam like at Home va funcţiona şi în Republica Moldova şi Ucraina appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:40
Clipul zilei: un test maraton organizat de chinezi cu 36 de maşini electrice şi hibride pentru a verifica cât de bune sunt sistemele de siguranţă (rezultatele au fost surprinzător de slabe) # Gadget.ro
Aţi observat deja că în industria auto se pune foarte mult accent pe sistemele de siguranţă, cele care ar trebui să ne protejeze de neatenţie, de evenimente neprevăzute etc. Dar oare chiar trebuie să avem încredere oarbă în acestea? Răspunsul este simplu: NU. Chinezii au vrut să vadă cât de bune sunt aceste sisteme de […] The post Clipul zilei: un test maraton organizat de chinezi cu 36 de maşini electrice şi hibride pentru a verifica cât de bune sunt sistemele de siguranţă (rezultatele au fost surprinzător de slabe) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:00
Cei de la Xiaomi îşi actualizează periodic aşa numita listă EOL (end-of-life), adică un fel de centralizator al tuturor device-urilor ce au ajuns la finalul perioadei de suport software. Orice dispozitiv ajuns pe lista EOL este scos de pe masa de lucru a inginerilor Xiaomi, astfel că acestea nu vor mai primi actualizări de niciun […] The post 9 smartphone-uri Xiaomi, Redmi şi Poco nu vor mai primi niciun fel de update software appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:40
BYD confirmă că va lansa în Europa brandul său exclusivist Yangwang (acesta conţine modele care plutesc pe apă, se „scutură” de zăpadă etc.) # Gadget.ro
BYD a intrat de câteva luni şi în România, însă suspendarea programului Rabla 2025 a cam dat peste cap socotelile producătorului chinez în ţara noastră. Compania însă are ambiţii mari în Europa, astfel că investiţiile continuă. BYD a confirmat recent că va lansa oficial în Europa şi brandul său exclusivist Yangwang. Acesta a fost anunţat […] The post BYD confirmă că va lansa în Europa brandul său exclusivist Yangwang (acesta conţine modele care plutesc pe apă, se „scutură” de zăpadă etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:30
Xiaomi TV Stick 4K în ediția a 2-a a primit procesor mai bun și suport HDR10+, soluție de luat în calcul pentru cei cu TV non smart sau sisteme de operare lente sau fără suport etc # Gadget.ro
Există în continuare o nișă pentru piața de stick-uri TV, iar Xiaomi a adus a 2-a generație a unei soluții populare – Xiaomi TV Stick 4K. Mai multe detalii aflați în rândurile următoare. Xiaomi TV Stick 4K în ediția a doua include un procesor mai performant față de prima generație. Are 4 x ARM Cortex-A55 […] The post Xiaomi TV Stick 4K în ediția a 2-a a primit procesor mai bun și suport HDR10+, soluție de luat în calcul pentru cei cu TV non smart sau sisteme de operare lente sau fără suport etc appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
26 iulie 2025
18:30
TOP 25: Oferte eMAG din 26.07.25 ( aparat de aer condiționat LG cu 12000BTU și recenzii foarte bune, televizor QLED Samsung pe diagonala de 214 cm, Huawei Watch 5 cu reducere de 20% etc) # Gadget.ro
Am selectat 25 de oferte din portofoliul eMAG, iar spectrul este larg – de la aparat de înghețată și până la un videoproiector portabil. 1. Aparat de aer condiționat LG Standard Wi-Fi cu 10 ani garanție la compresor ️ Îl descoperiți în mai multe configurații ca și putere – 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU și 24000 BTU. […] The post TOP 25: Oferte eMAG din 26.07.25 ( aparat de aer condiționat LG cu 12000BTU și recenzii foarte bune, televizor QLED Samsung pe diagonala de 214 cm, Huawei Watch 5 cu reducere de 20% etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:20
Oferta zilei: epuizare de stoc pentru ceasul Huawei Watch GT 4 damă pe alb, preţul de achiziţie fiind de 463.75 lei # Gadget.ro
Huawei pregăteşte treptat retragerea de pe piaţă a smartwatch-urilor din seria Watch GT 4, mai ales că din toamnă va fi lansată în România seria Watch GT 6 (probabil prin luna septembrie). Unul dintre modelele care vor dispărea foarte curând din ofertele marilor retaileri este modelul Huawei Watch GT 4 damă pe alb. Acesta a […] The post Oferta zilei: epuizare de stoc pentru ceasul Huawei Watch GT 4 damă pe alb, preţul de achiziţie fiind de 463.75 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
Orange oferă un bonus de 1 TB internet valabil 12 luni dacă activezi un eSIM PrePay cu 5 euro credit # Gadget.ro
În urmă cu mai bine de 6 ani, Orange aducea în premieră în ţara noastră tehnologia eSIM. Nu ştiu dacă mai are rost o prezentare a acesteia, însă pe scurt, eSIM-ul este o cartelă digitală integrată direct pe placa de bază a unui device şi permite instalarea mai multor numere de telefon ce pot fi […] The post Orange oferă un bonus de 1 TB internet valabil 12 luni dacă activezi un eSIM PrePay cu 5 euro credit appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Samsung nu are rival în rândul flagship-urilor „Ultra” din lumea Android – Samsung Galaxy S25 Ultra a înregistrat vânzări de 8 ori mai mari decât restul competiţiei cumulată # Gadget.ro
Samsung Galaxy S25 Ultra este un super smartphone, iar de data aceasta v-o spun nu din perspectiva unui pasionat tech care citeşte şi scrie mult, ci din perspectiva unui utilizator activ ce foloseşte device-ul zi de zi. După aproape 4 luni de utilizare nu prea am ce să îi reproşez, poate doar autonomia care nu […] The post Samsung nu are rival în rândul flagship-urilor „Ultra” din lumea Android – Samsung Galaxy S25 Ultra a înregistrat vânzări de 8 ori mai mari decât restul competiţiei cumulată appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
Seria flagship Samsung Galaxy S se lansează iarna, atunci când temperaturile sunt puternic contrastante cu cele de azi. Şi chiar dacă afară ne topim de căldură, iată că e rost să scriem despre Samsung Galaxy S26 Ultra, un device ce a tot apărut în ultima perioadă la rubrica „bursa zvonurilor”. Samsung Galaxy S26 Ultra va […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra – ce ştim despre acest flaghsip până acum? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
25 iulie 2025
20:50
Cum îţi sună un PC cu procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, 96 GB RAM, 8 TB stocare, dar care să arate ca unul pe care îşi aşează bunica milieurile? # Gadget.ro
PC-urile din ziua de astăzi au ajuns mici bestiuţe la nivel de putere de procesare şi putere grafică, însă cum ar fi dacă am masca toată această nebunie brută într-o carcasă din anii ’90, una pe care în mod normal îşi aşează bunica milieurile? La acest lucru s-au gândit şi cei de la Maingear, cei […] The post Cum îţi sună un PC cu procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, 96 GB RAM, 8 TB stocare, dar care să arate ca unul pe care îşi aşează bunica milieurile? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
