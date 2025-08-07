Mesajul Ninei Iliescu, la puțin timp după înmormântare: Cea mai grea zi din viața mea
SportMedia, 7 august 2025 21:00
Soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis, joi, mulţumiri tuturor celor care "au participat la funeraliile primului preşedinte al României libere şi democrate". Ea a declarat că azi a fost cea mai grea zi din viața ei, "care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu". "În cea mai grea zi din …
Acum 5 minute
21:00
Arena Națională găzduiește Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii # SportMedia
Arena Națională din Capitală va deveni, la finalul acestei săptămâni, scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente auto organizate în România, RoDrift Arena Summer RaceFest, la care vor concura 80 de piloți din 6 țări în cele patru divizii ale Campionatului Național de Drift. De-a lungul a trei zile de adrenalină, peste 40.000 de cai …
21:00
Guvernatoarea aleasă a Găgăuziei, condamnată la închisoare în contextul tensiunilor politice din Moldova # SportMedia
Recentele evenimente legate de condamnarea Evgheniei Guțul, bașcanul (guvernatoarea) regiunii autonome Găgăuzia, au stârnit îngrijorări tot mai mari privind libertățile politice, relațiile interetnice și viitorul parcurs european al Republicii Moldova. În luna august, Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare, pe baza unor acuzații considerate de mulți ca fiind motivate politic. Sprijin european pentru …
21:00
21:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat efectuarea unei expertize tehnice la Podul Suspendat peste Dunăre, după ce a fost observată prezența apei în interiorul stratului asfaltic prin mai multe găuri forate anterior pentru verificarea grosimii asfaltului turnat recent. Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, în contextul reasfaltării podului cu …
21:00
SpotMedia.ro transmite LIVE, joi, 7 august, de la ora 19:30, meciul CFR Cluj – Braga, prima manșă a turului doi preliminar de calificare în Europa League. CFR CLUJ – BRAGA, de la 19:30*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, M.Ilie, Camora – Fică, …
21:00
Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit # SportMedia
Comisia Europeană și-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor pune în aplicare "cât mai curând posibil" angajamentele asumate în acordul comercial convenit pe 27 iulie între președintele american Donald Trump și președinta executivului UE, Ursula von der Leyen. Acordul include în principal impunerea de către SUA a unei taxe vamale generale de 15% asupra …
Acum 4 ore
19:00
Verdictul dat de Adrian Mutu în privința transferului făcut de CFR Cluj: „E stilul lui Dan Petrescu” # SportMedia
Adrian Mutu, fost antrenor la CFR Cluj, a dat verdictul în privința unui transfer făcut de echipa din Gruia. CFR Cluj l-a transferat pe Tidiane Keita (28 de ani), mijlocașul Petrolului, pentru a acoperi accidentările lui Karlo Muhar și Lindon Emerllahu. „Briliantul" este convins că transferul va fi unul de bun augur pentru CFR Cluj, …
19:00
The Guardian: JD Vance a cerut modificarea nivelului unui râu pentru o excursie de familie # SportMedia
Echipa vicepreședintelui SUA, JD Vance, a solicitat modificarea debitului unui lac din Ohio pentru a facilita o excursie cu barca în cadrul vacanței sale de familie. Informația a fost dezvăluită de The Guardian, care citează o declarație a Corpului Inginerilor Armatei SUA (USACE) potrivit căreia cererea a venit din partea Serviciului Secret și a fost …
19:00
Șeful serviciilor de informații militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a declarat că folosirea prostituatelor și escortelor în misiuni de colectare de informații este „o practică normală" în activitatea de spionaj. Într-un interviu acordat jurnalistei Ramina Eșakzai, Budanov a fost întrebat în ce măsură serviciile de informații ucrainene recurg la astfel de metode. „Metode normale. Și …
19:00
CCR i-a dat dreptate, Băsescu își cere vila și banii înapoi. Guvernul discută vineri atribuirea unui imobil # SportMedia
Traian Băsescu a solicitat oficial Administrației Prezidențiale repunerea în drepturile de fost președinte, după decizia Curții Constituționale. Acesta cere atribuirea unei vile de protocol, dar și plata retroactivă a indemnizației lunare pierdute în urmă cu trei ani. Administrația Prezidențială a confirmat că a primit solicitarea și că a pus deja în aplicare prevederile deciziei CCR …
19:00
Procesul morții lui Maradona: Tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători # SportMedia
Noul tribunal argentinian responsabil cu procesul privind stabilirea cauzelor decesului legendarului fotbalist argentinian Diego Maradona a respins, miercuri, o solicitare de recuzare a doi judecători prezentată de o echipă de avocați ai apărării, informează cotidianul L'Equipe. Avocații lui Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona, unul din acuzații pentru moartea fostuluyi idol argentinian, au solicitat, …
19:00
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională un nou pachet legislativ care face parte din viitoarea reformă administrativă a Guvernului. Printre propuneri se numără o modificare a Legii privind venitul minim de incluziune (VMI), care ar permite executarea silită a acestor sume în cazul datoriilor către autoritățile locale. Potrivit proiectului, începând cu 1 ianuarie 2026, …
19:00
Șoferii care nu-și plătesc amenzile rămân fără drept de a conduce. Noua lege propune suspendarea automată a permisului # SportMedia
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională un nou pachet de reforme administrative, care include o prevedere importantă pentru toți șoferii din România: cei care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile lucrătoare ar putea pierde automat dreptul de a conduce. Este vorba despre o modificare legislativă care vizează permisele de …
Acum 6 ore
16:50
Ștefan Târnovanu face o declarație plină de sinceritate după ce a fost criticat pentru ultimele evoluții de la FCSB # SportMedia
Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul FCSB, face o declarație plină de sinceritate despre criticile primite în ultima perioadă. Goalkeeperul FCSB a fost criticat pentru modul cum a apărat în ultimele meciuri la FCSB, pentru eliminarea din meciul cu Farul și pentru faptul că petrece timp pe rețelele sociale. Târnovanu a spus că este supărat …
16:50
Crimă șocantă în Arad: Un bărbat și-a târât fosta iubită cu mașina pe o distanță de peste 1,5 km, chiar și cu 100 km/h # SportMedia
Un bărbat din județul Arad a fost reținut de procurori sub acuzațiile de omor și lipsire de libertate în mod ilegal, după ce și-a târât fosta iubită cu mașina, pe o distanță de peste 1,5 kilometri, în urma unei altercații. Femeia, care atârna de portiera autoturismului, a murit după ce a fost abandonată în mers, …
16:50
Planeta este din ce în ce mai poluată de deșeuri: industriale, comunale… cauza principală este consumul, în creștere permanentă. Experții avertizează mereu că trebuie făcut ceva, măcar pentru a curba acest fenomen. O comunitate din Toscana, Italia, deja face acest lucru. Cei 46.000 de locuitori din Capannori aproape că nu mai produc deșeuri. Ideea de „Zero …
16:50
Unul dintre cele mai apreciate jocuri din cazinouri este ruleta, cu un ritm rapid, eleganță caracteristică și rezultate mereu imprevizibile. Celebra invenție a matematicianului de origine franceză Blaise Pascal, care încerca să proiecteze o mașină cu mișcare perpetuă, a devenit o resursă de divertisment care îmbină elemente clasice și moderne, fiind acum disponibilă și pe …
16:50
Conflict deschis la Poșta Română: liderul sindical îl acuză pe directorul general de ipocrizie și abuz de putere. Acesta îi numise „puturoși” pe poștași # SportMedia
Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu, îl acuză pe directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, de un „populism managerial periculos", după ce acesta a declarat public că a reușit să-i „pună la treabă pe puturoșii din sindicat". Replica dură a sindicaliștilor vine într-un moment în care compania anunță profit record, …
16:50
Donald Trump a folosit constant tarifele comerciale ca instrument de presiune pentru a obține acorduri favorabile pe scena internațională. Acum această strategie agresivă se confruntă cu limitele realității geopolitice. Consilierii săi spun că este dispus să escaladeze războiul economic dus de SUA ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Amenințarea cu impunerea unor tarife severe …
16:50
Putin vrea să vorbească doar cu Trump, nu și cu Zelenski. Kremlinul respinge „formatul american” # SportMedia
Kremlinul a confirmat, joi, că pregătirile pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump sunt în desfășurare și reuniunea ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. În schimb, Moscova a respins informațiile potrivit cărora Putin ar fi acceptat o întâlnire trilaterală cu Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca parte a unui plan …
16:50
Peste jumătate dintre solurile din Europa și regiunea mediteraneană au fost afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025. România nu face excepție. Proporția solurilor afectate a ajuns la 51,9%, depășind cu 21 de procente media din perioada 2012-2024, arată o analiză AFP bazată pe datele Observatorului european al secetei (EDO). Este cel mai ridicat …
16:50
FCSB numește fotbalistul care „poate semna cu orice echipă” în iarnă: I se termină contractul # SportMedia
Un fotbalist de la FCSB „poate semna cu orice echipă" în perioada de transferuri din iarna lui 2025. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB anunțat că, în decembrie 2025, Malcom Edjouma (28 de ani) rămâne liber de contract și poate semna cu orice echipă îi oferă o înțelegere avantajoasă. Edjouma a …
Acum 8 ore
14:50
Val de apeluri din partea magistraților, după ce Bolojan a anunțat reforma pensiilor speciale. Șefii judecătoriilor susțin că e în pericol chiar viitorul Justiției # SportMedia
După anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, sistemul reacționează în bloc. Începând de marți, șefii principalelor instanțe din țară au transmis mesaje publice prin care își exprimă solidaritatea cu demersurile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și îngrijorarea față de impactul noilor propuneri asupra statutului magistraților. Marți au luat poziție …
14:50
CFR Cluj a făcut un anunț despre transferul lui Ovidiu Perianu (23 de ani), dat afară de la FCSB. Lăsat să plece liber de contract de la FCSB, Ovidiu Perianu are șanse mari să ajungă la rivala CFR Cluj, după ce a negociat inclusiv cu Farul sau Petrolul. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a …
14:50
Autoritățile germane au arestat, joi, trei bărbați în Bavaria, suspectați că fac parte din gruparea de extremă dreapta „Reichsbürger" și că plănuiau o acțiune de înaltă trădare, au anunțat procurorii din München. Potrivit anchetatorilor, cei trei sunt acuzați că sunt membri ai unei organizații teroriste care urmărea răsturnarea violentă a ordinii constituționale din Germania și …
14:50
Emblematicul atacant german Thomas Muller a semnat cu echipa Vancouver Whitecaps FC din liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), după despărțirea de clubul Bayern Munchen, la care și-a petrecut întreaga carieră, informează AFP. Muller, în vârstă de 35 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2025, cu opțiune pentru 2026, a …
14:50
Daniel David: Universitățile pot acorda burse și studenților la taxă, dar din fonduri proprii # SportMedia
În ciuda constrângerilor bugetare, universitățile trebuie să păstreze libertatea de a oferi burse studenților din venituri proprii, indiferent de forma de studiu. Este concluzia prezentată de ministrul Educației, Daniel David, după o întâlnire de lucru organizată, la începutul acestei săptămâni, cu principalele organizații studențești din țară – ANOSR, UNSR și USR. Ministrul Educației, Daniel David, …
14:50
Colegiul Universitar Spiru Haret organizează admitere pentru anul școlar 2025-2026 până la finalul lunii august # SportMedia
Colegiul Universitar Spiru Haret organizează admitere pentru anul şcolar 2025 – 2026 până la finalul lunii august în cetrele sale din București, Craiova sau Câmpulung Muscel. Calificările profesionale de Asistent medical generalist şi Detectiv particular sunt pe oferta educaţională pregătind viitori absolvenţi pentru domenii de activitate precum Sănătate şi asistenţă pedagogică şi Servicii. Într-un context …
Acum 12 ore
12:50
Japoneza Naomi Osaka, cvadruplă campioană de Mare Șlem, s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în care o va avea ca adversară pe noua senzație a tenisului canadian, Victoria Mboko (18 ani). Osaka (27 ani), fostul lider al clasamentului mondial, aflată în prezent pe locul …
12:50
Dennis Pol
12:50
Tot mai mulți bani pleacă din România: lucrătorii străini au trimis acasă 1,3 miliarde de euro – 20% din cât trimit în țară românii din diaspora # SportMedia
Raportul dintre banii trimiși în țară de românii plecați în străinătate respectiv banii trimiși acasă de lucrătorii străini din România a scăzut de la 12:1 la 5:1 în perioada 2020-2024, potrivit datelor furnizate de Banca Națională a României (BNR). În ultimii cinci ani, remiterile personale trimise de lucrătorii străini acasă au crescut de 3,5 ori. … The post Tot mai mulți bani pleacă din România: lucrătorii străini au trimis acasă 1,3 miliarde de euro – 20% din cât trimit în țară românii din diaspora appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Bulgarii au descoperit că ajung mai repede între două orașe, dacă o iau prin România. Scurtează drumul cu 30 de minute # SportMedia
Șoferii care doresc să călătorească între Ruse și Vidin, două orașe dunărene ale Bulgariei, au drept cea mai rapidă soluție un drum din România. Mii de bulgari descoperă că drumurile lor sunt mult mai lungi și anevoioase față de cele străine, scrie ziarul bulgar Dunav Most. Motivul acestei probleme ar fi eșecul celei mai importante axe … The post Bulgarii au descoperit că ajung mai repede între două orașe, dacă o iau prin România. Scurtează drumul cu 30 de minute appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Ziua 1261 Ucraina lovește o gară și o rafinărie din Rusia. Soldat american, arestat pentru trădare. Mai e mult până la o întâlnire Trump-Putin # SportMedia
Ziua 1261 de război a început cu noi atacuri și de o parte, și de cealalta a frontului. Rusia a lansat un val de drone asupra Ucrainei, provocând 6 morți și 35 de răniți în ultimele 24 de ore. Atacurile au afectat șase regiuni, iar dronele au vizat în special zone civile și infrastructură critică. … The post Ziua 1261 Ucraina lovește o gară și o rafinărie din Rusia. Soldat american, arestat pentru trădare. Mai e mult până la o întâlnire Trump-Putin appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Trump anunță tarife de 100% pentru cipuri și semiconductori importați, cu excepția companiilor care produc în SUA # SportMedia
Președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unui tarif de 100% pentru toate cipurile și semiconductorii importați în Statele Unite, dar a precizat că noile taxe nu se vor aplica firmelor care produc sau urmează să producă pe teritoriul american. „Tariful de 100% se va aplica tuturor cipurilor și semiconductorilor care intră în Statele Unite. … The post Trump anunță tarife de 100% pentru cipuri și semiconductori importați, cu excepția companiilor care produc în SUA appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie din istorie. Turcia a depășit 50 de grade Celsius # SportMedia
Iulie 2025 a fost a treia cea mai fierbinte lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor publicate joi de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene. Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost de 16,68°C, cu 0,45°C peste media lunii iulie pentru perioada 1991-2020. Deși nu a depășit recordurile stabilite … The post Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie din istorie. Turcia a depășit 50 de grade Celsius appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să restituie OMV Petrom suma de 435,6 milioane lei, reprezentând TVA și accesorii fiscale. Banii fuseseră plătiți în 2013, în urma unei tranzacții încheiate în 2008, când OMV Petrom a preluat activitatea de servicii petroliere de la … The post ANAF pierde procesul cu OMV Petrom. Statul trebuie să plătească 87 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
10:50
FCSB a confirmat o nouă plecare din lotul campioanei României. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat despărțirea de încă un fotbalist. Este vorba despre Andrei Gheorghiță (22 de ani), care va pleca la U Cluj, o rivală la play-off și cupe europene. „Cred că da, urma să mai am … The post FCSB confirmă o nouă plecare: Campioana trimite un jucător la o rivală appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Presa din Italia, anunț despre transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: Răsturnare de situație # SportMedia
Presa din Italia vine cu un anunț important despre transferul lui Dennis Man (27 de ani), internaționalul român de la Parma. Man e pe picior de plecare de la Parma, care este gata să accepte o ofertă de opt milioane de euro de la PSV Eindhoven. Totuși, italienii susțin că mutarea este încă în faza … The post Presa din Italia, anunț despre transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: Răsturnare de situație appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Liber de contract după ce a plecat de la Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) nu și-a găsit încă o nouă echipă. Cu toate că numele său a fost „legat” de mai multe echipe, Ianis nu a semnat, pentru moment, cu nimeni și se pregătește cu Farul. Totuși, nu duce lipsă de oferte. Jurnalistul turc … The post Destinație surpriză pentru Ianis Hagi: O echipă nou promovată vrea să îl transfere appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Platformele internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatorii din România pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 mld. lei pe an (aprox. 2,12 mld. euro) în următorii doi ani, potrivit unei analize de impact realizată de economistul Iancu Guda, la solicitarea Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO). Pentru 2025, efectul negativ este estimat … The post Impactul Temu și Shein – Peste 10 miliarde de lei pierderi fiscale pentru România appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
06:50
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea. E zi de doliu național # SportMedia
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat azi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. În Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc, joi dimineață, un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc. Ulterior, va … The post Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea. E zi de doliu național appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Cu toții am trecut prin asta. Fie că este vorba despre completarea unei declarații fiscale, întocmirea dosarului de acte pentru a obține anularea sau scăderea unei plăți sau câte și mai câte, sarcinile administrative personale pot deveni rapid o povară mentală. Pe care adesea o amânăm la nesfârșit, până când nu se mai poate sau … The post De ce ni se pare atât de greu să ne ocupăm de „hârțogăraie”. Ce spune specialistul appeared first on spotmedia.ro.
02:50
PSD și cățărarea pe Iliescu: pot recupera Grindeanu &Co din „legendarea” celui care a chemat minerii, dar scapă de judecată? # SportMedia
PSD a adoptat din capul locului o strategie de polarizare, în care s-a distribuit în rolul celui care face dreptate și apără „victima”. Imediat după anunțul morții lui Ion Iliescu, liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis o serie de mesaje virulente, în care acuza presupuse tentative de mistificare a istoriei din partea celor care nu … The post PSD și cățărarea pe Iliescu: pot recupera Grindeanu &Co din „legendarea” celui care a chemat minerii, dar scapă de judecată? appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Între social-democrați și Ion Iliescu a fost ruptă orice legătură formală în anul 2015, atunci când Liviu Dragnea a propus, fiind susținut de partid, desființarea poziției de președinte de onoare, care îi fusese atribuită lui Ion Iliescu ca o recunoaștere a faptului că acesta a fost părintele FSN, formațiunea din care s-a născut PSD. Deși … The post Îi va supraviețui PSD lui Ion Iliescu? appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Acesta a făcut anunțul miercuri, pe Facebook, precizând că poziția nu este plătită și că a acceptat propunerea din convingere, în contextul unui moment dificil pentru România. „Serviciul public nu este despre politicieni. Este despre cei pe care îi slujim, … The post Sebastian Burduja a primit o funcție în Guvernul Bolojan: Poziția este neremunerată appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Expresia „te-ai născut obosit” nu mai pare departe de adevăr după noile descoperiri făcute de cercetători. Un studiu de amploare sugerează că genetica poate „înclina balanța” în privința dezvoltării sindromului oboselii cronice. Cercetătorii au identificat primele dovezi solide care arată că predispoziția genetică joacă un rol important în apariția encefalomielitei mialgice sau sindromului oboselii cronice … The post Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă appeared first on spotmedia.ro.
6 august 2025
22:40
Pacienții cu afecțiuni cronice înrolați în anumite programe naționale de sănătate nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere pentru a ajunge la medicul specialist. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a semnat un ordin comun cu președintele CNAS, dr. Horațiu Moldovan. „Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale … The post Pacienții cu boli cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume. Va avea aproape 4 km și va lega Sicilia de Peninsulă # SportMedia
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma și-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei. Costurile proiectului vor fi incluse în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de … The post Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume. Va avea aproape 4 km și va lega Sicilia de Peninsulă appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Trump anunță un „mare progres” în discuțiile cu Putin. Condițiile pe care le-ar fi pus Moscova # SportMedia
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că întâlnirea trimisului special al SUA, Steve Witkoff, cu Vladimir Putin la Kremlin a fost „extrem de productivă” și s-au obținut „progrese importante” în vederea unei soluții pentru încetarea războiului din Ucraina. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să ia sfârșit și vom depune eforturi în … The post Trump anunță un „mare progres” în discuțiile cu Putin. Condițiile pe care le-ar fi pus Moscova appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
20:40
Brașovul se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de urși care coboară în zonele locuite, iar autoritățile locale spun că nu mai fac față. Viceprimarul orașului, Dan Ghiță, a declarat, la Europa FM, că „situația devine tensionată”, în condițiile în care urșii sunt tot mai prezenți în apropierea blocurilor, în special în zonele cu … The post Edilii Brașovului cer ajutorul Guvernului: Sunt prea mulți urși, zona nu-i mai suportă appeared first on spotmedia.ro.
