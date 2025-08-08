FCSB încasează o lovitură grea după victoria cu Drita

07:00

În ultimii ani, îmbătrânirea nu mai este privită doar ca un proces inevitabil, ci ca unul ce poate fi măsurat, încetinit şi, posibil, influenţat terapeutic. Mai multe medicamente sunt testate în încercarea de a găsi elixire ale tinereții. Cel mai nou este unul deja utilizat în diabet şi obezitate, care, conform unor date preliminare, ar …