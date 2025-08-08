FCSB încasează o lovitură grea după victoria cu Drita
SportMedia, 8 august 2025 09:00
FCSB a anunțat că a încasat o lovitură grea după victoria cu Drita. Roș-albaștrii l-au introdus pe teren pe Malcom Edjouma, după ce francezul a ratat startul sezonului pentru că a fost trecut pe lista de transferuri. Totuși, cei de la FCSB au anunțat că nu se vor putea baza pe Edjouma și în meciurile … The post FCSB încasează o lovitură grea după victoria cu Drita appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
09:00
FCSB a anunțat că a încasat o lovitură grea după victoria cu Drita. Roș-albaștrii l-au introdus pe teren pe Malcom Edjouma, după ce francezul a ratat startul sezonului pentru că a fost trecut pe lista de transferuri. Totuși, cei de la FCSB au anunțat că nu se vor putea baza pe Edjouma și în meciurile … The post FCSB încasează o lovitură grea după victoria cu Drita appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Donald Trump își pune din nou amprenta inconfundabilă asupra Casei Albe, de această dată printr-un proiect controversat: construirea unei săli de bal de 200 de milioane de dolari. Proiectul este unul dintre cele mai ample demarate la Casa Albă în peste un secol şi va transforma radical fațada clădirii. Noul spațiu este destinat recepțiilor oficiale … The post Trump, o bilă de demolat cu ambiții de lux. Când grandomania lovește Casa Albă appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Sorana Cîrstea a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, în timp ce Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au pierdut în prima rundă. Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după două ore și 20 de minute în fața croatei Donna Vekic … The post Rezultatele de la Cincinnati: O veste bună și două proaste pentru românce appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Meciul dintre CFR Cluj și Braga, din turul 3 preliminar al Europa League, nu a fost lipsit de momente tensionate. În repriza secundă, CFR Cluj a cerut penalty după ce Boșec a fost împins în careu. Arbitrul a lăsat jocul să continue și nu a dorit să revadă reluarea. În schimb, fostul arbitru Ion Crăciunescu … The post Verdictul lui Ion Crăciunescu după arbitrajul controversat de la CFR Cluj – Braga appeared first on spotmedia.ro.
09:00
România face lobby la Washington ca să scăpăm de vize – 25.000 dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie din Homeland Security # SportMedia
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanţă specializată în securitate şi siguranţă publică, ce a furnizat asistenţă Qatarului în demersul încununat de succes al ţării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autorităţile de … The post România face lobby la Washington ca să scăpăm de vize – 25.000 dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie din Homeland Security appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Reforma administrației anunță tăieri, descentralizare și reguli fiscale stricte. 20% mai puține posturi și noi standarde de performanță # SportMedia
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparență decizională, propunerile privind eficientizarea administrației publice locale și centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. Cele trei documente puse în dezbatere publică: proiectul de lege, nota de fundamentare și anexele. Reducerea numărului de posturi prevăzute în finanțele publice locale Se … The post Reforma administrației anunță tăieri, descentralizare și reguli fiscale stricte. 20% mai puține posturi și noi standarde de performanță appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Escaladare majoră: Cabinetul de securitate israelian aprobă ocuparea orașului Gaza. Netanyahu: Nu vrem să o guvernăm! # SportMedia
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planul pentru ca armata să preia controlul asupra orașului Gaza, conform unui comunicat al biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Aceasta reprezintă o escaladare controversată a războiului care durează de aproape doi ani, scrie BBC. În declarația oficială se arată că „IDF (Forțele de Apărare Israeliene) se vor pregăti să … The post Escaladare majoră: Cabinetul de securitate israelian aprobă ocuparea orașului Gaza. Netanyahu: Nu vrem să o guvernăm! appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB a hotărât să scoată un marcator din echipa de start pentru meciul retur cu Drita. Daniel Graovac a marcat golul de 2-2 în partida cu Drita, cu o lovitură de cap, dar va fi trecut pe bancă în retur. Fundașul bosniac îi va face loc în echipa de start lui Siyabonga Ngezana. „O să … The post Primul jucător pe care FCSB îl scoate din echipa de start după victoria cu Drita appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
07:00
În ultimii ani, îmbătrânirea nu mai este privită doar ca un proces inevitabil, ci ca unul ce poate fi măsurat, încetinit şi, posibil, influenţat terapeutic. Mai multe medicamente sunt testate în încercarea de a găsi elixire ale tinereții. Cel mai nou este unul deja utilizat în diabet şi obezitate, care, conform unor date preliminare, ar … The post Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea appeared first on spotmedia.ro.
07:00
Președintele Donald Trump a anunțat că intenționează să se întâlnească în curând cu liderul rus Vladimir Putin, renunțând brusc la condiția ca acesta să se întâlnească în prealabil cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski – o schimbare notabilă de poziție, care a generat confuzie și reacții internaționale puternice. Un oficial al Casei Albe declarase anterior, sub … The post Putin își impune condițiile: Trump acceptă un summit fără Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
07:00
OpenAI lansează GPT-5. Ce aduce nou cel mai inteligent, rapid și util model de până acum. Încă nu poate face munca oamenilor # SportMedia
OpenAI a lansat modelul GPT-5, prezentat ca cea mai avansată versiune a chatbotului ChatGPT de până acum. Deși compania afirmă că acesta este un „pas semnificativ” către inteligența artificială generală (AGI), recunoaște că tehnologia nu este capabilă încă să înlocuiască oamenii, relatează The Guardian. Sam Altman, CEO-ul companiei, a declarat că GPT-5 este „un pas … The post OpenAI lansează GPT-5. Ce aduce nou cel mai inteligent, rapid și util model de până acum. Încă nu poate face munca oamenilor appeared first on spotmedia.ro.
07:00
Guvernul reglementează plata pensiilor private din Pilonul II – adio retragere integrală, bun venit pensii viagere și plăți programate # SportMedia
Guvernul va discuta în ședința de vineri un proiect de lege mult-așteptat privind plata pensiilor private din Pilonul II, la 17 ani de la lansarea acestui sistem. Legea propusă reglementează în premieră faza de plată, adică modul în care participanții vor primi efectiv banii acumulați. Este prima reglementare clară privind plata pensiilor private, într-un sistem … The post Guvernul reglementează plata pensiilor private din Pilonul II – adio retragere integrală, bun venit pensii viagere și plăți programate appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
03:00
Rogobete: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative, în domeniul sanitar. El a subliniat că este o nedreptate, de exemplu, că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce … The post Rogobete: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale appeared first on spotmedia.ro.
03:00
De ce imaginile cu ostaticul din Gaza care-și sapă mormântul nu le contrazic pe cele ale copiilor înfometați # SportMedia
E cea mai dificilă etapă a războiului dintre Israel și Hamas, care se dă pe frontul moral și în care imaginile devastatoare ale copiilor înfometați din Gaza, chiar și scoțând de aici fotografia copilului care suferă de o boală neurologică, sunt confruntate cu imaginea ostaticului răpit de Hamas, grav înfometat și care este filmat săpând … The post De ce imaginile cu ostaticul din Gaza care-și sapă mormântul nu le contrazic pe cele ale copiilor înfometați appeared first on spotmedia.ro.
03:00
Revolta magistraților și jumătățile de adevăr ale judecătoarei Costache. De ce e lumea furioasă pe pensiile speciale # SportMedia
După întâlnirea CSM (Consiliul Superior al Magistraturii) cu premierul Ilie Bolojan și Nicușor Dan, președintele României, judecătoarea Elena Costache, șefa CSM, se grăbește să ofere un interviu postului TV Digi 24, în condițiile în care nici președintele și nici prim-ministrul nu au făcut declarații pe marginea întâlnirii. Magistrații din România sunt în conflict deschis cu … The post Revolta magistraților și jumătățile de adevăr ale judecătoarei Costache. De ce e lumea furioasă pe pensiile speciale appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
01:00
Protest în Piața Universității față de funeraliile naționale pentru Ion Iliescu. Jandarmeria spune că manifestația e ilegală (Foto) # SportMedia
Mai multe persoane protestează în Piața Universității față de decretarea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu. Participanții cântă „Imnul Golanilor”, compus în timpul demonstrațiilor din 1990 și se scandează „Cine a tras în noi, după 22” și „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat”, potrivit Digi 24. O participantă la manifestație a declarat că decretarea … The post Protest în Piața Universității față de funeraliile naționale pentru Ion Iliescu. Jandarmeria spune că manifestația e ilegală (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Horoscop zilnic pentru 8 august 2025. The post Horoscop zilnic: 8 august appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Ministrul Sănătății anunță că normele minimale pentru funcționarea centrelor de arși vor fi echivalate cu cele din UE # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi seară că vor exista noi norme pentru funcţionarea centrelor de arşi din ţară, astfel încât acesta să fie echivalate cu cele din Uniunea Europeană. Un grup de lucru deja lucrează la aceste norme. ”Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experţi care tratează pacienţi cu arsuri … The post Ministrul Sănătății anunță că normele minimale pentru funcționarea centrelor de arși vor fi echivalate cu cele din UE appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Primăriile vor decide dacă aprobă sau interzic desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le gestionează # SportMedia
Guvernul schimbă major reglementarea jocurilor de noroc în România, astfel că primăriile vor putea aproba sau chiar interzice desfășurarea acestora în localitățile pe care le gestionează. Măsura este cuprinsă într-un nou pachet legislativ care face parte din viitoarea reformă administrativă a Guvernului, publicat în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării. ”În ceea ce privește legislația din … The post Primăriile vor decide dacă aprobă sau interzic desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le gestionează appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Flăcări uriașe în Mamaia. A ars fostul club Bellagio. Polițiștii au deschis dosar penal (Video) # SportMedia
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină. ”Astăzi, în jurul orei 19.00, poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Mamaia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că imobilul dezafectat al unui fost club din staţiunea Mamaia ar … The post Flăcări uriașe în Mamaia. A ars fostul club Bellagio. Polițiștii au deschis dosar penal (Video) appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Peste 20 de autoturisme sunt blocate, joi seară, în urma unei viituri produse pe Transfăgărăşan care a adus pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. În zona Piscu Negru, carosabilul a fost acoperit, în mare parte de pietriş, nămol şi trunchiuri de arbori, la faţa locului intervenind echipaje ale Jandarmeriei şi Inspectoratului pentru Situaţii de … The post Viitură pe Transfăgărășan. Zeci de autoturisme au rămas blocate (Video) appeared first on spotmedia.ro.
7 august 2025
23:00
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională un nou pachet legislativ care face parte din viitoarea reformă administrativă a Guvernului. Printre măsurile propuse se numără concedieri, limitarea unor salarii sau reducerea numărului de membri în anumite consilii de administrație, scopul fiind reducerea cheltuielilor publice. ”Pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune … The post Reforma administrativă: Cine sunt bugetarii care vor fi dați afară appeared first on spotmedia.ro.
23:00
SpotMedia.ro transmite LIVE joi, 7 august, de la ora 21:30, meciul FCSB – Drita, din prima manșă a turului trei preliminar de calificare pe tabloul principal Europa League. FCSB – DRITA, de la 21:30*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – … The post LIVE Europa League: FCSB – Drita appeared first on spotmedia.ro.
23:00
SUA se așteaptă să strângă 50 de miliarde de dolari pe lună din noile taxe asupra importurilor americane # SportMedia
Secretarul american al Comerțului Howard Lutnick a afirmat joi că se așteaptă ca SUA să strângă cel puțin 50 de miliarde de dolari pe lună din tarife și taxe, față de 30 de miliarde de dolari în luna iulie, în condițiile intrării în vigoare a taxelor sporite asupra importurilor americane de produse realizate în zeci … The post SUA se așteaptă să strângă 50 de miliarde de dolari pe lună din noile taxe asupra importurilor americane appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Arena Națională găzduiește Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii # SportMedia
Arena Națională din Capitală va deveni, la finalul acestei săptămâni, scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente auto organizate în România, RoDrift Arena Summer RaceFest, la care vor concura 80 de piloți din 6 țări în cele patru divizii ale Campionatului Național de Drift. De-a lungul a trei zile de adrenalină, peste 40.000 de cai … The post Arena Națională găzduiește Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Guvernatoarea aleasă a Găgăuziei, condamnată la închisoare în contextul tensiunilor politice din Moldova # SportMedia
Recentele evenimente legate de condamnarea Evgheniei Guțul, bașcanul (guvernatoarea) regiunii autonome Găgăuzia, au stârnit îngrijorări tot mai mari privind libertățile politice, relațiile interetnice și viitorul parcurs european al Republicii Moldova. În luna august, Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare, pe baza unor acuzații considerate de mulți ca fiind motivate politic. Sprijin european pentru … The post Guvernatoarea aleasă a Găgăuziei, condamnată la închisoare în contextul tensiunilor politice din Moldova appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis, joi, mulţumiri tuturor celor care ”au participat la funeraliile primului preşedinte al României libere şi democrate”. Ea a declarat că azi a fost cea mai grea zi din viața ei, ”care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu”. ”În cea mai grea zi din … The post Mesajul Ninei Iliescu, la puțin timp după înmormântare: Cea mai grea zi din viața mea appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat efectuarea unei expertize tehnice la Podul Suspendat peste Dunăre, după ce a fost observată prezența apei în interiorul stratului asfaltic prin mai multe găuri forate anterior pentru verificarea grosimii asfaltului turnat recent. Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, în contextul reasfaltării podului cu … The post Podul de la Brăila are iar probleme: A apărut apă în asfalt appeared first on spotmedia.ro.
21:00
SpotMedia.ro transmite LIVE, joi, 7 august, de la ora 19:30, meciul CFR Cluj – Braga, prima manșă a turului doi preliminar de calificare în Europa League. CFR CLUJ – BRAGA, de la 19:30*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, M.Ilie, Camora – Fică, … The post LIVE Europa League: CFR Cluj – Braga appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit # SportMedia
Comisia Europeană și-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor pune în aplicare ”cât mai curând posibil” angajamentele asumate în acordul comercial convenit pe 27 iulie între președintele american Donald Trump și președinta executivului UE, Ursula von der Leyen. Acordul include în principal impunerea de către SUA a unei taxe vamale generale de 15% asupra … The post Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
19:00
Verdictul dat de Adrian Mutu în privința transferului făcut de CFR Cluj: „E stilul lui Dan Petrescu” # SportMedia
Adrian Mutu, fost antrenor la CFR Cluj, a dat verdictul în privința unui transfer făcut de echipa din Gruia. CFR Cluj l-a transferat pe Tidiane Keita (28 de ani), mijlocașul Petrolului, pentru a acoperi accidentările lui Karlo Muhar și Lindon Emerllahu. „Briliantul” este convins că transferul va fi unul de bun augur pentru CFR Cluj, … The post Verdictul dat de Adrian Mutu în privința transferului făcut de CFR Cluj: „E stilul lui Dan Petrescu” appeared first on spotmedia.ro.
19:00
The Guardian: JD Vance a cerut modificarea nivelului unui râu pentru o excursie de familie # SportMedia
Echipa vicepreședintelui SUA, JD Vance, a solicitat modificarea debitului unui lac din Ohio pentru a facilita o excursie cu barca în cadrul vacanței sale de familie. Informația a fost dezvăluită de The Guardian, care citează o declarație a Corpului Inginerilor Armatei SUA (USACE) potrivit căreia cererea a venit din partea Serviciului Secret și a fost … The post The Guardian: JD Vance a cerut modificarea nivelului unui râu pentru o excursie de familie appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Șeful serviciilor de informații militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a declarat că folosirea prostituatelor și escortelor în misiuni de colectare de informații este „o practică normală” în activitatea de spionaj. Într-un interviu acordat jurnalistei Ramina Eșakzai, Budanov a fost întrebat în ce măsură serviciile de informații ucrainene recurg la astfel de metode. „Metode normale. Și … The post Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
19:00
CCR i-a dat dreptate, Băsescu își cere vila și banii înapoi. Guvernul discută vineri atribuirea unui imobil # SportMedia
Traian Băsescu a solicitat oficial Administrației Prezidențiale repunerea în drepturile de fost președinte, după decizia Curții Constituționale. Acesta cere atribuirea unei vile de protocol, dar și plata retroactivă a indemnizației lunare pierdute în urmă cu trei ani. Administrația Prezidențială a confirmat că a primit solicitarea și că a pus deja în aplicare prevederile deciziei CCR … The post CCR i-a dat dreptate, Băsescu își cere vila și banii înapoi. Guvernul discută vineri atribuirea unui imobil appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Procesul morții lui Maradona: Tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători # SportMedia
Noul tribunal argentinian responsabil cu procesul privind stabilirea cauzelor decesului legendarului fotbalist argentinian Diego Maradona a respins, miercuri, o solicitare de recuzare a doi judecători prezentată de o echipă de avocați ai apărării, informează cotidianul L’Equipe. Avocații lui Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona, unul din acuzații pentru moartea fostuluyi idol argentinian, au solicitat, … The post Procesul morții lui Maradona: Tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională un nou pachet legislativ care face parte din viitoarea reformă administrativă a Guvernului. Printre propuneri se numără o modificare a Legii privind venitul minim de incluziune (VMI), care ar permite executarea silită a acestor sume în cazul datoriilor către autoritățile locale. Potrivit proiectului, începând cu 1 ianuarie 2026, … The post Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale pentru plata taxelor locale appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Șoferii care nu-și plătesc amenzile rămân fără drept de a conduce. Noua lege propune suspendarea automată a permisului # SportMedia
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională un nou pachet de reforme administrative, care include o prevedere importantă pentru toți șoferii din România: cei care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile lucrătoare ar putea pierde automat dreptul de a conduce. Este vorba despre o modificare legislativă care vizează permisele de … The post Șoferii care nu-și plătesc amenzile rămân fără drept de a conduce. Noua lege propune suspendarea automată a permisului appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Ștefan Târnovanu face o declarație plină de sinceritate după ce a fost criticat pentru ultimele evoluții de la FCSB # SportMedia
Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul FCSB, face o declarație plină de sinceritate despre criticile primite în ultima perioadă. Goalkeeperul FCSB a fost criticat pentru modul cum a apărat în ultimele meciuri la FCSB, pentru eliminarea din meciul cu Farul și pentru faptul că petrece timp pe rețelele sociale. Târnovanu a spus că este supărat … The post Ștefan Târnovanu face o declarație plină de sinceritate după ce a fost criticat pentru ultimele evoluții de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Crimă șocantă în Arad: Un bărbat și-a târât fosta iubită cu mașina pe o distanță de peste 1,5 km, chiar și cu 100 km/h # SportMedia
Un bărbat din județul Arad a fost reținut de procurori sub acuzațiile de omor și lipsire de libertate în mod ilegal, după ce și-a târât fosta iubită cu mașina, pe o distanță de peste 1,5 kilometri, în urma unei altercații. Femeia, care atârna de portiera autoturismului, a murit după ce a fost abandonată în mers, … The post Crimă șocantă în Arad: Un bărbat și-a târât fosta iubită cu mașina pe o distanță de peste 1,5 km, chiar și cu 100 km/h appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Planeta este din ce în ce mai poluată de deșeuri: industriale, comunale… cauza principală este consumul, în creștere permanentă. Experții avertizează mereu că trebuie făcut ceva, măcar pentru a curba acest fenomen. O comunitate din Toscana, Italia, deja face acest lucru. Cei 46.000 de locuitori din Capannori aproape că nu mai produc deșeuri. Ideea de „Zero … The post Într-o lume tot mai poluată, un oraș din Italia oferă un model de „Zero Waste” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Unul dintre cele mai apreciate jocuri din cazinouri este ruleta, cu un ritm rapid, eleganță caracteristică și rezultate mereu imprevizibile. Celebra invenție a matematicianului de origine franceză Blaise Pascal, care încerca să proiecteze o mașină cu mișcare perpetuă, a devenit o resursă de divertisment care îmbină elemente clasice și moderne, fiind acum disponibilă și pe … The post Top 5 strategii de ruletă, pe înțelesul tuturor appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Conflict deschis la Poșta Română: liderul sindical îl acuză pe directorul general de ipocrizie și abuz de putere. Acesta îi numise „puturoși” pe poștași # SportMedia
Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu, îl acuză pe directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, de un „populism managerial periculos”, după ce acesta a declarat public că a reușit să-i „pună la treabă pe puturoșii din sindicat”. Replica dură a sindicaliștilor vine într-un moment în care compania anunță profit record, … The post Conflict deschis la Poșta Română: liderul sindical îl acuză pe directorul general de ipocrizie și abuz de putere. Acesta îi numise „puturoși” pe poștași appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Donald Trump a folosit constant tarifele comerciale ca instrument de presiune pentru a obține acorduri favorabile pe scena internațională. Acum această strategie agresivă se confruntă cu limitele realității geopolitice. Consilierii săi spun că este dispus să escaladeze războiul economic dus de SUA ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Amenințarea cu impunerea unor tarife severe … The post Balet pe gheața tarifelor – Strategia lui Trump se lovește de o realitate delicată appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Putin vrea să vorbească doar cu Trump, nu și cu Zelenski. Kremlinul respinge „formatul american” # SportMedia
Kremlinul a confirmat, joi, că pregătirile pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump sunt în desfășurare și reuniunea ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. În schimb, Moscova a respins informațiile potrivit cărora Putin ar fi acceptat o întâlnire trilaterală cu Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca parte a unui plan … The post Putin vrea să vorbească doar cu Trump, nu și cu Zelenski. Kremlinul respinge „formatul american” appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Peste jumătate dintre solurile din Europa și regiunea mediteraneană au fost afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025. România nu face excepție. Proporția solurilor afectate a ajuns la 51,9%, depășind cu 21 de procente media din perioada 2012-2024, arată o analiză AFP bazată pe datele Observatorului european al secetei (EDO). Este cel mai ridicat … The post România, în pragul alertei: 51% din soluri sunt afectate de secetă severă appeared first on spotmedia.ro.
16:50
FCSB numește fotbalistul care „poate semna cu orice echipă” în iarnă: I se termină contractul # SportMedia
Un fotbalist de la FCSB „poate semna cu orice echipă” în perioada de transferuri din iarna lui 2025. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB anunțat că, în decembrie 2025, Malcom Edjouma (28 de ani) rămâne liber de contract și poate semna cu orice echipă îi oferă o înțelegere avantajoasă. Edjouma a … The post FCSB numește fotbalistul care „poate semna cu orice echipă” în iarnă: I se termină contractul appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Val de apeluri din partea magistraților, după ce Bolojan a anunțat reforma pensiilor speciale. Șefii judecătoriilor susțin că e în pericol chiar viitorul Justiției # SportMedia
După anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, sistemul reacționează în bloc. Începând de marți, șefii principalelor instanțe din țară au transmis mesaje publice prin care își exprimă solidaritatea cu demersurile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și îngrijorarea față de impactul noilor propuneri asupra statutului magistraților. Marți au luat poziție … The post Val de apeluri din partea magistraților, după ce Bolojan a anunțat reforma pensiilor speciale. Șefii judecătoriilor susțin că e în pericol chiar viitorul Justiției appeared first on spotmedia.ro.
14:50
CFR Cluj a făcut un anunț despre transferul lui Ovidiu Perianu (23 de ani), dat afară de la FCSB. Lăsat să plece liber de contract de la FCSB, Ovidiu Perianu are șanse mari să ajungă la rivala CFR Cluj, după ce a negociat inclusiv cu Farul sau Petrolul. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a … The post CFR Cluj, anunț despre transferul lui Ovidiu Perianu appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Autoritățile germane au arestat, joi, trei bărbați în Bavaria, suspectați că fac parte din gruparea de extremă dreapta „Reichsbürger” și că plănuiau o acțiune de înaltă trădare, au anunțat procurorii din München. Potrivit anchetatorilor, cei trei sunt acuzați că sunt membri ai unei organizații teroriste care urmărea răsturnarea violentă a ordinii constituționale din Germania și … The post Plan secret pentru răsturnarea statului: Trei extremiști arestați în Germania appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Emblematicul atacant german Thomas Muller a semnat cu echipa Vancouver Whitecaps FC din liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), după despărțirea de clubul Bayern Munchen, la care și-a petrecut întreaga carieră, informează AFP. Muller, în vârstă de 35 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2025, cu opțiune pentru 2026, a … The post Thomas Muller a semnat cu o nouă echipă appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.